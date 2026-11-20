El profesorado de teatro que funciona desde 2015 en Llavallol tiene una nueva organización institucional. Desde el 10 de noviembre, el CePEAC N° 1 se convirtió oficialmente en la Escuela de Teatro N° 1 de Lomas de Zamora. La transformación fue formalizada mediante la Resolución 6772/26 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y contempla la continuidad de los cargos y módulos docentes.

La formación seguirá siendo gratuita, con título oficial de validez nacional. Las clases se dictan de lunes a viernes en horario nocturno, en el Teatro Cosmopolita, ubicado en Pasaje Adrogué 186, y en la Escuela Primaria N° 71, en 9 de Febrero 390. La institución también ofrece talleres gratuitos para la comunidad.

El pedido de una escuela acompañó al proyecto desde sus comienzos. Lo impulsó el Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas, una organización de Lomas de Zamora que también promovió la recuperación del Cosmopolita. La creación del CePEAC fue la respuesta que permitió iniciar el profesorado y abrir una propuesta de educación superior en Llavallol.

En 2022, la comunidad educativa retomó las gestiones con la Dirección de Educación Artística porque consideraba que el formato del centro limitaba sus posibilidades de crecimiento. El expediente iniciado en 2023 desembocó en la resolución que ahora establece la Escuela de Teatro y sus anexos.

El Cosmopolita fue decisivo para sostener esa experiencia. Ligado a la Sociedad Cosmopolita de Mutua Protección, fundada en 1922, el espacio recuperado reunió espectáculos, talleres y formación docente. En 2025, el profesorado celebró allí sus diez años con una jornada de teatro, música y danza.

Para sus directivos, la nueva denominación tiene además un significado histórico: reivindica a la Escuela de Teatro provincial que funcionó en Lomas hasta que la dictadura ordenó su cierre. Aquella institución tenía sede en Hipólito Yrigoyen al 9200, en el edificio que hoy ocupa la Primaria N° 9 República del Paraguay, y recibía estudiantes de distintos puntos de la Zona Sur.

Su origen se remonta a 1951, con la creación en Banfield de la Filial N° 1 del Conservatorio de Música y Arte Escénico de la Provincia, impulsado por Alberto Ginastera. Música y actuación compartían entonces una misma estructura. Entre sus primeros docentes estuvieron María Rosa Gallo y Milagros de la Vega.

La reorganización posterior separó ambas ramas: la formación musical continuó en el Conservatorio Julián Aguirre y la escénica adquirió una institución propia.

La Escuela de Teatro se convirtió en un lugar de encuentro para trabajadores y jóvenes de la región. Ofrecía títulos de actuación, profesorado y dirección teatral. Por sus aulas pasaron docentes como Carlos Antón, Alberto Ure, Omar Grasso y Adolfo Fernández de Obieta, y estudiantes que luego desarrollaron una trayectoria artística, entre ellos el dramaturgo Marcos Rosenzvaig.

Después del golpe de Estado de 1976, las autoridades dispusieron una clausura temporal de un año. Utilizaron como argumentos objeciones a los planes de estudio y supuestas irregularidades administrativas. En 1977 ordenaron la disolución definitiva, invocando una baja de matrícula y la falta de salida laboral. Así desapareció una institución pública que había formado a distintas generaciones de la Zona Sur.

La escuela de Llavallol tiene un recorrido propio, construido desde 2015. Su reconocimiento formal consolida esa experiencia y recupera una denominación cargada de memoria. En las aulas del Cosmopolita y la Primaria N° 71, la formación teatral pública que ya estaba en marcha continúa ahora bajo el nombre de Escuela de Teatro N° 1 de Lomas de Zamora.