Su recorrido incluiría pasos por La Matanza e Ituzaingó, donde habría sido apartado de sus funciones en medio de distintas controversias, entre ellas el denominado escándalo del Polirubro. Pese a esos episodios, habría vuelto a ocupar cargos de conducción.

Su nombre también habría aparecido vinculado, en publicaciones periodísticas, a dirigentes y referentes políticos como Fernando Espinoza, Carlos Orsingher, Cristian Ritondo y Martín Yeza. Asimismo, habrían trascendido denuncias sobre presuntos negocios policiales, pagos y favores, cuestiones que no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.

La eventual incorporación genera interrogantes sobre los criterios del Municipio para definir responsabilidades en materia de seguridad, especialmente cuando Pinamar se prepara para recibir a miles de turistas durante la temporada de verano.

Mientras los vecinos reclaman mayor seguridad, la pregunta queda planteada: ¿qué evaluación habría realizado el Municipio antes de avanzar con esta designación?