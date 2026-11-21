En la imagen se observa a un joven conversando cara a cara con una persona caracterizada como San Nicolás (Sinterklaas), una figura emblemática de la cultura de los Países Bajos. El personaje luce su tradicional vestimenta roja y blanca, mitra, barba blanca y báculo dorado.

Sin embargo, hay un detalle que no pasa inadvertido: el joven que aparece en la fotografía lleva en su pantalón un pequeño distintivo con la bandera argentina, un símbolo que aporta una referencia directa a sus raíces y al vínculo entre ambos países.

La publicación de Keenan adquiere también una dimensión particular por su relación con Rob Jetten, actual primer ministro neerlandés. La presencia de símbolos argentinos en una escena vinculada a las tradiciones de los Países Bajos permite poner de relieve el encuentro entre dos culturas y la conexión que existe entre ambas sociedades.

La fotografía fue difundida desde la cuenta verificada de Instagram de Nicolás Keenan.