A un vecino que toma el colectivo en Almirante Brown para ir a trabajar le alcanza con comparar dos recibos de sueldo y lo que gastó en viajar entre un cobro y el siguiente. Esa cuenta puede pesar en 2027 tanto como la discusión que propongan los candidatos. Ahí ubica Cristian Buttié una de las dificultades de Javier Milei en el Gran Buenos Aires: una parte de quienes lo acompañaron le prestó el voto con la expectativa de vivir mejor y conserva la libertad de retirárselo.

El director de CB Consultora calcula que esa franja sensible al bolsillo reúne entre el 35% y el 40% del electorado nacional. Cuánto representa en Lanús, Lomas de Zamora o Quilmes es una pregunta abierta. Lo que le da peso al planteo es el tamaño del territorio: según la delimitación que se adopte, Buttié sitúa en el Gran Buenos Aires entre el 26% y el 30% del padrón del país. En una presidencial pareja, una diferencia de pocos puntos en el Conurbano puede repercutir en el resultado nacional.

La distancia entre aprobar y volver a votar

Las cifras de imagen que presentó Buttié ubican la aprobación de Milei en el 37,4% y la desaprobación en el 57,7%. Hay más de veinte puntos de diferencia, aunque esa distancia deja sin resolver una cuestión que importa en el sur bonaerense: un vecino puede estar disconforme con lo que cobra y seguir teniendo reparos en votar al peronismo.

Buttié le atribuye a la conducción de Karina Milei parte de las dificultades para ampliar la base libertaria. Le reconoce al oficialismo un respaldo firme de entre 29 y 30 puntos y considera que le cuesta superar los 34. En su lectura, el Presidente dedica buena parte de sus intervenciones a quienes ya resolvieron votarlo. Queda con menos respuestas aquel que lo eligió por primera vez y ahora quiere saber cuándo va a poder comprar con su sueldo lo que antes podía.

A esa dificultad se le suma la interna. El consultor mencionó a Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y gobernadores distanciados de la Casa Rosada al analizar una eventual dispersión del voto oficialista. En una primera vuelta, un dirigente con fuerza suficiente para llevarse unos pocos puntos puede encarecerle la elección a Milei, aun con escasas posibilidades propias de llegar a la Presidencia.

Lo que pueden hacer los intendentes

El antecedente que Buttié tiene presente es 2019. A su juicio, el deterioro económico del Gran Buenos Aires pesó en las derrotas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En el sur, el peronismo conserva además una ventaja política concreta. Sus intendentes disponen de equipos que conocen los barrios y pueden organizar una campaña distrito por distrito. La Libertad Avanza tiene una estructura local menos extendida y depende más de lo que ocurra con la figura presidencial.

También hay un límite para los intendentes. Un vecino puede respaldar a su jefe comunal y elegir a otro partido para la Casa Rosada. Al peronismo le toca explicar qué haría para que el ingreso alcance. A Milei, que aspira a renovar el mandato, le tocará responder una pregunta más incómoda: después de cuatro años de gobierno, ¿qué pudo volver a pagar con su sueldo alguien que lo votó en 2023?