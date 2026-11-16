Con el objetivo de seguir potenciando la excelencia y la formación continua en el sector de la salud, la Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico (SAMF) anunció de forma oficial el lanzamiento de su Programación de Cursos 2027. Esta propuesta académica reúne las principales tendencias, herramientas estratégicas y normativas vigentes que demandan hoy los profesionales y mandos ejecutivos de la industria.

La grilla del nuevo ciclo destaca por un enfoque integral dividido en cuatro grandes pilares estratégicos: Marketing, Salud, Innovación y Negocios, combinando programas troncales de larga trayectoria con talleres prácticos adaptados a la transformación digital actual.

Grilla Completa de Cursos y Programas 2027:

· Diplomatura en Marketing y Negocios para la Industria Farmacéutica: El programa insignia estructurado para brindar una visión global, estratégica y comercial del negocio farmacéutico.

· Market Access y Sistema de Salud: Una capacitación fundamental para comprender el funcionamiento de los sistemas de salud, la gestión con pagadores y las estrategias de acceso al mercado.

· Marketing Farmacéutico para Profesionales de la Salud en posición de MSL y MA: Diseñado específicamente para que los Medical Science Liaisons y Medical Advisors adquieran herramientas de comunicación, valor científico y marketing adaptadas a su rol.

· Especialización en Marketing Farmacéutico: Un trayecto profundo para dominar las variables comerciales, métricas y tácticas específicas del sector.

· Farmacia 360: Formación integral enfocada en la cadena de comercialización, el punto de venta y la relación estratégica entre los laboratorios y el canal farmacéutico.

· Inteligencia Artificial: IA para la Industria Farmacéutica: Un programa de vanguardia enfocado en la aplicación práctica de nuevas tecnologías, automatización y análisis de datos en entornos regulados.

· Taller Teórico-Práctico: Marketing & Compliance: Una propuesta dinámica para diseñar campañas y estrategias comerciales sólidas respetando los marcos regulatorios actuales.

· Ciclo Compliance Aplicado al Marketing Farmacéutico: Espacio especializado para profundizar en las normativas éticas, códigos de conducta y buenas prácticas que rigen la promoción de medicamentos.

"Nuestra programación 2027 refleja las necesidades reales de una industria en constante evolución. Buscamos dotar a los profesionales de herramientas que unan la innovación tecnológica con un sólido criterio de compliance", señalaron desde la Unidad Académica de la institución.

Las inscripciones se encuentran abiertas. Los interesados pueden solicitar los programas de estudio detallados, aranceles y condiciones de cursada por: e mail: [email protected]; TE: +54 9 11 4088-0142, o en la web: samf.com.ar

Acerca de la SAMF®

La Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico (SAMF) es la asociación civil sin fines de lucro líder en el desarrollo, análisis y discusión del marketing de la salud en la región. A través de sus actividades formativas, eventos y publicaciones, trabaja activamente desde hace años impulsando la gestión profesional, la ética y las mejores prácticas en la industria farmacéutica.