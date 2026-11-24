El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, llevó adelante la entrega de 19 actas de incorporación al Régimen de Protección de la Vivienda a familias de Monte Grande, Monte Grande Sur, Luis Guillón, Malvinas, Canning y El Jagüel.

“Desde el Municipio sabemos lo importante que es para las vecinas y los vecinos contar con herramientas que refuercen su tranquilidad y el cuidado de sus hogares. Seguimos trabajando todos los días para estar cerca de las familias y acompañarlas con políticas públicas que brinden mayor seguridad”, señaló Fernando Gray, quien estuvo acompañado por el secretario de Tierras y Viviendas local, Marcelo González; y la coordinadora del Área Notarial, Claudia González.

El Régimen de Protección de la Vivienda (Bien de Familia) brinda resguardo legal frente a posibles embargos o remates. A través de un convenio firmado entre la Comuna y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la comunidad de Esteban Echeverría puede acceder a este trámite de manera gratuita y con el asesoramiento del personal municipal.

Las personas interesadas en recibir información o inscribirse al Régimen de Protección de la Vivienda deben acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, a la Secretaría de Tierras y Vivienda local (S. T. de Santamarina 432, Monte Grande) o comunicarse al teléfono 4367-6200 (internos 451 y 456). También pueden enviar un correo electrónico a [email protected].