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La mujer de 30 años salió de su casa en City Bell el 5 de noviembre. Su familia recorrió comercios y colocó carteles en Monte Grande, donde las cámaras la ubicaron al día siguiente. Necesita medicación diaria.
La planta de Tenaris fabricará cañerías para un poliducto del proyecto Argentina LNG de YPF, con un contrato estimado en US$ 200 millones. En julio, los trabajadores habían llevado a la estación de Lanús su reclamo por las cesantías. Todavía no se informó cuántas incorporaciones habrá ni si incluirán al personal desvinculado.
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) concretó la entrega de diplomas y medallas a los 107 nuevos profesionales que egresaron de esa institución académica durante dos emotivos actos de colación de grado que tuvieron lugar en el campus universitario de la localidad de Burzaco.
Nahuel Aguilar, de 32 años, continuaba este lunes con asistencia respiratoria en el Hospital Iriarte. El estallido en un local de comidas obligó a suspender los festejos por el aniversario de la localidad. La Fiscalía 22 investiga las causas.
Música en Florencio Varela: Meta Guacha festejó sus 26 años en casa con un recital gratuitoRegión24/11/2026
Matías Rapen, de La T y la M, y BM participaron del espectáculo en 25 de Mayo y Chacabuco. La banda celebró su trayectoria junto al público varelense y repasó sus canciones en una jornada de cumbia.