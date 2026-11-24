La planta de Tenaris fabricará cañerías para un poliducto del proyecto Argentina LNG de YPF, con un contrato estimado en US$ 200 millones. En julio, los trabajadores habían llevado a la estación de Lanús su reclamo por las cesantías. Todavía no se informó cuántas incorporaciones habrá ni si incluirán al personal desvinculado.