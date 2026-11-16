EDICIÓN IMPRESA

Este sábado 14 de noviembre se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia la cuarta y última fecha del año de la Liga de Fútbol Intelectual Y PC de Almirante Brown, un Torneo de Fútbol Inclusivo y Adaptado que impulsa la Comuna browniana para vecinos con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.