EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas17/11/2026
Te puede interesar
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas13/11/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas12/11/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas11/11/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas10/11/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas09/11/2026
Lo más visto
El domingo cerró con una persona fallecida, aún sin identificar, un desaparecido y al menos 30 heridos. Algunas familias pudieron regresar a sus casas, pero la restitución del gas seguía en marcha y el epicentro continuaba cerrado.
Justicia en Almirante Brown: caso Espora, la madre del joven que murió en una cirugía reclama juicioRegión16/11/2026
A casi 17 meses de la muerte de su hijo en la clínica de Adrogué, la mujer también pidió que se revise la habilitación del anestesiólogo investigado. Según sostuvo, el profesional sigue trabajando. Su situación de matrícula no pudo confirmarse.
Esteban Echeverría: los campeones de cinco clubes se ganaron un viaje a Mar del PlataRegión16/11/2026
Fernando Gray entregó los premios a los equipos de las categorías 2011 y 2012 que se consagraron en la liga de la FeFIJEE. Los planteles viajarán con el traslado, la estadía y las comidas cubiertos.
En la primera etapa se otorgaron más de 50 préstamos por un total superior a $150 millones. Magdalena Sierra y Alejandro Formento presentaron la renovación del acuerdo ante más de 100 emprendedores y trabajadores independientes, que recibieron información sobre las líneas disponibles y los requisitos para acceder.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió junto a Mariano Cascallares los avances de una importante obra de saneamiento del Arroyo San Roque, en el límite entre Almirante Brown y el partido de Presidente Perón.