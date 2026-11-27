La iniciativa fue acompañada por Mariano Cascallares en su rol como vicepresidente de la Cámara baja y continuará ahora su tratamiento en el Senado bonaerense.

En ese marco, Cascallares remarcó la importancia de avanzar con medidas que "protejan especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a los riesgos del juego compulsivo".

“Escuchando la prédica del Papa León XIV de poner al ser humano en el centro de las decisiones sociales, económicas y políticas, apoyamos y votamos a favor de esta iniciativa. Consideramos fundamental proteger y asistir a todos los ciudadanos y, especialmente, a los jóvenes que hoy están expuestos a la problemática de las apuestas y el juego compulsivo”, expresó.

Cascallares también destacó que, durante la misma jornada, la Legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto de su autoría que establece cada 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa en la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta surgió de los foros provinciales interreligiosos organizados por las direcciones de Culto de distintos gobiernos locales.

Por último, cabe remarcar que anoche también se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación la ley nacional de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.