Por Agustín Ochoa.

“La anterior vez se agotaron las localidades en 24 horas, aunque para esta ocasión fueron en 2 horas. Eso habla bien del show y de que la gente tiene ganas de reírse, pasarla bien y recordar canciones”. Con estas palabras el reconocido imitador lomense Iván Ramírez analizó después de la presentación de su nuevo show en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

El talentoso artista desplegó todo su talento a través de monólogos humorísticos, ocurrentes y disparatados acompañado de canciones icónicas de los años 90’ y actuales con la actuación de una banda en vivo a lo largo de los ochenta minutos que dura el espectáculo. “Hablamos de la música, del amor, de los encuentros y desencuentros y artistas e imitamos a todos los más posibles para que la gente se vaya contenta”, comentó en conversación exclusiva con La Tercera.

Según Iván Ramírez, el espectáculo nació a partir de una necesidad que él tenía de hacer un show de imitaciones y música, pero con una banda en vivo que suene bien. “Es así que hacemos posible con caracterización que Luis Miguel venga por primera vez a Lomas de Zamora, se realizan pequeñas batallas de géneros musicales entre Ricky Martín, L-Gante, Bad Bunny, Ricardo Montaner, se homenajea a Ricardo Fort y cantamos canciones de Rodrigo”, amplió.

El joven humorista se hizo popular por realizar imitaciones a Ricardo Fort, Aníbal Pachano, Lizy Tagliani, Darío Barassi, Ángel de Brito, entre otras grandes personalidades de la farándula. “De chico. Por ahí en el primario me gustaba imitar a las profesoras y mis amigos me decían si imitas a las profesoras porque no imitas a gente famosa. De ahí empecé a buscar a famosos, Fito Paéz, Lionel Messi y hoy tenemos una galería bastante completa”, contó sobre de cuándo comenzó a imitar a famosos.

“Cuando recién empezaba a imitar era muy observador para saber qué pasaba con el personaje, miraba videos. Pero a medida que pasan los años, uno esa técnica lo va perfeccionando, por ahí cuando uno recién arranca a uno le cuesta realizar alguna pregunta y ahora después de tantos años uno le agarra esa “canchereada”. Eso me pasó con los personajes, por ahí ajuste mucho el oído, la actuación y empiezo a decirme este personaje me gusta, me convence, lo quiero imitar, así que voy por ahí,ahí lo empiezo a imitar, lo empiezo a practicar y si tengo que sacar de un cantante me lo pongo en el oído cada vez que salgo a correr o al gimnasio y así salen los personajes”, continúo relatando sobre cómo elige los famosos a imitar.

Al ser consultado sobre si tuvo la oportunidad de dialogar con algún famoso sobre lo que hace, expresó: “Hay muchos que están contentos y eso es muy importante. Aníbal Pachano, Lizy Tagliani, Darío Barassi, Guido Kaczka, Santi del Moro, personajes que de verdad son populares y que uno los hace como un homenaje. Uno le dedica mucho tiempo a cada imitación y que a ellos les gusten, les cope, hasta muchos políticos me escribieron diciéndome que les encantó la imitación”.

Uno de los políticos que imitó durante el 2023 en el programa Periodismo para Todos conducido por Jorge Lanata fue el ahora presidente de la Nación, Javier Milei. “A mi me gusta que los políticos no hablen de política, sino que canten porque ese es el desafío que yo le voy a poner a los políticos. Como ellos nos desafían a nosotros y a mi en mi show me gusta desafiarlos a todos ellos y que todos ellos canten con Camilo la canción Vida de Rico. Así que me dije cómo cantarían Sergio Massa, Milei, Macri, Cristina y de esta manera pusimos a todos en una canción”, sostuvo Iván Ramírez.

Iván Ramírez desde que saltó a la fama tuvo la posibilidad de trabajar en Bendita Tv con Beto Casella, en Bienvenidos a Bordo con Guido Kaczka, hizo temporada en Villa Carlos Paz con Fátima Flores, incluso estuvo como participante en 100 Argentinos Dicen con Darío Barassi, a quien lo imitó en vivo y dejó sorprendido al conductor de televisión en vivo generando millones de vistas en Tik Tok y YouTube.

“El humor ocupa básicamente todo en mi vida porque sin ello de verdad no se puede vivir. Si vos te tomas en serio la vida, te puedes frustrar un montón, pero si le encontrás a cada cosita le encontrás la vuelta y si el humor está presente se hace más llevadera. No sale de uno, por ahí sale de una charla de amigos, de un encuentro con tu pareja que con una sonrisa te cambia el día, entonces es ahí”, concluyó