Milei en punto de quiebre: se quedó sin Ley Ómnibus y peligra la vida institucional del país

ADVERTENCIA: LA IMAGEN DE PORTADA DE ESTA NOTA, QUE MUESTRA UNA CHUSMA IRACUNDA QUEMANDO EL CONGRESO ESTÁ SIENDO MASIFICADA DESDE AYER POR LA GRANJA DE TROLLS LIBERTARIOS EN LA PLATAFORMA "X" DEL AMIGO ELON.



Por Nicolás Fernández Rivas

Habíamos advertido que La Ley Ómnibus se estaba convirtiendo en una “Ley Remis”. Ayer luego de las derrotas recibidas en artículos clave, ya era una “Ley Monopatín”, totalmente deshilachada y que no respondía a ninguno de los objetivos maximalistas que Milei se propone a llevar cabo obcecadamente.



También habíamos mencionado que su guerra relámpago iba camino a convertirse en una guerra de desgaste imposible de sostener. Sobre todo cuando el músculo político propio le resulta a La Libertad Avanza demasiado raquítico.

Era necesario hacer política, esto es ganar algo y perder algo, negociar el intercambio de favores. Esto es así desde hace más de 8 mil años y no va a cambiar por el capricho refundacional de una figura excéntrica devenida en Jefe de Estado.

Cuando te empecinas en lastimar a tus aliados, golpear a los propios y escupirlos en la cara, es muy difícil que obtengas un apoyo a tus medidas: el sistema republicano argentino es presidencialista, pero está compuesto por otras dos instancias, que son el poder legislativo y el judicial, con ambos tenés que llevarte bien si querés durar en el cargo. El otro sistema de poder es el eje Gobernadores / Intendentes.

Días antes en una de sus intervenciones, el inefable Mike Pichetto, había retado a la bancada oficialista por contestar a las “cuestiones de privilegio” – mociones que se presentan para cuestionar a quienes agraviaron la investidura e inmunidad de los legisladores- que tienen la función de darle corpus político al discurso opositor. Nunca se responden. Como bien les dijo pedagógicamente: “En el tratamiento de las normas, el oficialismo se lleva la ley y la oposición los discursos”. Remarcando, la inexperiencia de los legisladores de LLA.

La Ley quedó sepultada. No había forma de que sus aliados, la oposición amigable aprobará la multiplicidad de artículos que dañaban los ingresos de sus provincias. Además, desde el lunes, venía insultándolos y atacando a los gobernadores, con frases grandilocuentes como “no negociamos más”. Un absurdo. Si nos tenes mayoría propia hay que cerrar el culo y seguir logrando acuerdos a un precio cada vez más alto. La lógica política es acumulativa, no solidaria. Se busca sumar cada vez más capital, ante la debilidad no se tiende una mano, se busca obtener más beneficios.

Milei tenía razón en algo. La Ley ya no le servía porque fue loteada, emasculada y no tiene ningún efecto libertario en su plataforma refundacional. Además de que enoja cada vez más a sus partidarios. Para no recibir un revés todavía más humillante, con rechazos punto por punto en cada artículo, la devolvió a las comisiones, por tanto, ya ni siquiera le quedó el titulo de “aprobada en general”. Nunca pasó. Casi dos meses negociando para nada, desgastándose en las en la orilla este del Volga.

Las zonceras adolescentes de la estudiantina libertaria

La reacción fue todavía más infantil: insultos a gobernadores, a los opositores que votaron en contra de los artículos de la Ley, como radicales, “Lilitos”, algunos sectores del PRO y también legisladores de su propio partido. Todos bajo la fusta del aparato de trolls con el que comunica la gestión. Incluso desde la cuenta “Oficina del Presidente”, se publicó la lista completa de los nombres de diputados que no apoyaron la ley.

Una lista negra contra legisladores elegidos democráticamente, con fueros e inmunidades, sometidos al escarnio público y poniendo en riesgo sus vidas, dada la cantidad de psicóticos sueltos que acompañan en el llano dispuestos a cometer cualquier acto de violencia.

Venimos de un intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández perpetrado por gente que no está bien de la cabeza. ¿Hasta dónde quieren llegar?

Por otro lado, desde las granjas de trolls los funcionarios comenzaron a amenazar con que Milei va a gobernar sin apoyo legislativo mediante decretos y plebiscitos, en una confrontación total y de desprecio por la política.

Ni los decretos, ni los plebiscitos pasan el Poder Legislativo, ni el Judicial. Un absurdo. Por otro lado, hacer un plebiscito requiere dos meses de campaña, desgaste, ir a elecciones. Si perdés, prácticamente tenés que renunciar. Si ganás, no es vinculante para ninguna ley. Además durante ese tiempo la economía sigue deteriorándose y con ella el apoyo popular. Imposible. No tiene espalda para vivir en campaña.

Argentina no es Centroamérica. Es Argentina. Una muestra más de la debilidad del Gobierno que expone sus heridas con esas reacciones pueriles. Para la política “casta” -que tiene adentro y como aliados- es mejor: un gobierno en muletas es una fuente mucho mayor de recursos. Fuentes cercanas a la gestión lo lamentan: “Con cada retweet de Javier, Pichetto sube su precio como un sultán petrolero en Arabia”.

En otros actos de prepotencia amenazó con tirarle “el pueblo encima” a los gobernadores. Una especia de insurreccionalismo, -de su propio gobierno-, a lo Ayatollah Jomeini, pretendiendo hacer valer el 56% de los votos que obtuvo en ballotage. Craso error. Su capital político es el 30% que lo apoyó en primera vuelta. Recordemos además que esto tampoco es significativo. Nestór Kirchner fue presidente con el 22% de los votos y construyó un proyecto político que dura hasta el día de hoy.

Los últimos relevamientos además muestran el acelerado deterioro de la imagen de Milei. El rechazo hoy es superior al apoyo. Un récord logrado en menos de dos meses frenéticos. Una caída que no había registrado ningún presidente en sus primeros meses de mandato desde 1983.

El silencio de Villarruel y de Macri

El silencio de la vicepresidenta es atronador. Agazapada, amenazante desde las bambalinas, está lista para todo. Milei, lo sabe por eso ordenó desguazarle los recursos al Partido Militar que Villarruel, formada en thinks thanks internacionales, viene construyendo.

Además, Mauricio Macri se prepara para colonizarle su Gobierno, sabiendo que, sin una coalición, no termina bien. ¿Cómo será el vínculo en ese caso? Se sabe que el ex presidente no tiene pares, solo tiene empleados. Sabiendo esto, el Gobierno no dijo ni una palabra negativa hacia el peronismo. Tiene sus razones, no sea cosa de que tengan que salvarlo de que el gato se coma al león.

Algunos de sus funcionarios están listos para salir del Gobierno: Caputo, sin herramientas está en posición de exilio. ¿Se viene Cavallo 2024? Guillermo Francos, el nuevo John Wayne del hombre quieto, es otro de los que no ve la hora de tomarse el palo. Esta derrota es una buena excusa.

Mientras tanto la sociedad sufre una inflación descomunal y el efecto de la desregulación total, que deja a todos a merced de los caprichos de ganancia de las empresas de servicios, prepagas, bancos y demás.

Si hoy el Gobierno recibe estos golpes ¿Qué pasará en dos o tres meses cuando impacte con violencia todo el peso del ajuste?

Milei insiste con todo o nada. Refundacional o nada. Y hoy es nada.