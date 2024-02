El presidente Javier Milei publicó un extenso descargo en la red social X, en el que volvió a lanzar toda su furia contra lo que él llama "la casta", tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, y a acusar de "corruptos" a los políticos.

"Durante toda la campaña dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la Historia querían estar. Si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios", señaló el Presidente.

"También dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos. Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y 'persuaden' políticos para defender sus intereses", añadió Milei, sin dar nombres.

El mandatario aseguró que no es el Gobierno sino "los argentinos" quienes necesitan la aprobación de la Ley Ómnibus que la Cámara de Diputados devolvió a comisión, y aseguró que esa normativa será conseguida "más tarde o más temprano", ya que, según el jefe de Estado, "la voluntad de unos pocos convencidos es más poderosa que la de muchos sin principios ni moral".

Milei mencionó en su texto los "registros automotores", las "concesiones de litio" y la "repartija de sobres a periodistas" como los negocios que algunos políticos hacen mientras "defienden la República" en la televisión.

"No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder", concluyó el Presidente.