Otermín visitó la colonia de adultos mayores de Lomas

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín participó del inicio de la Colonia de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad que comenzó en las piletas del Parque de Villa Albertina.

Otermín compartió unas palabras y afirmó que “en Lomas queremos que los adultos mayores y personas con discapacidad tengan espacios de encuentro que promuevan su bienestar físico y emocional, a través de la sociabilización y la creación de lazos en nuestra comunidad.”

La Colonia será desde el 20 de febrero hasta el 1 de marzo de lunes a viernes de 9 a 14hs. y participarán más de 350 personas que asisten a los Centros de Jubilados Dame tu Mano, Mano y Corazón, No me olvides, 9 lunas, El Nuevo Amanecer, Ubuntu, Asociación Gallega, Mercedes Sosa, Euskadi, La Alegría de Vivir, Familia Unida, Nueva Esperanza, Ate Zona Sur, No Queremos ser Olvidados, Comisión de UNITEy Tercera Juventud. También asisten adultos mayores con discapacidad que concurren al Hogar de Día del Estéves.

Las y los asistentes acuáticas, deportivas, recreativas y neurocognitivas, además de talleres a cargo de las Secretarías de Ambiente y de Mujeres, Géneros y Diversidad. También los equipos de Seguridad y Salud estarán presentes para cuidarlos.