Sam Altman, es un brillante muchacho sub-40, nacido en Chicago y criado en San Luis, Misuri, esa ciudad donde el gran Charles Bukowski nos regaló un puñado de grandes historias mínimas, como la de esa casera de hermoso culo que subía las escaleras de una pequeña pensión, cuando era un joven escritor, lleno de sueños, borradores de poemas e historias y rechazos.

Pero, esta vez el joven Sam sintió una gran conexión con el mundo informático desde que era un preadolescente, al punto de intentar graduarse en la prestigiosa Stanford y como otros popes de este mundo de extraños genios, a saber, Bill Gates, “Woz” Wozniak o el mismísimo Steve Jobs, se e aburrieron del mundo académico y se volcaron a emprender tras el sueño de libertad creativa y libre economía.

Tempranamente, allá por el año 2005 ya era un millonario emprendedor en incipientes redes sociales y todos los radares se prendieron sobre su figura.

Es un empresario tecnológico multimillonario, pero tiene lo que en Argentina podemos llamar un “mambo” con la construcción de un futuro con libertad y con un “vivir la ciudad” de una manera sustentable, pacífica y con mejor calidad de vida.

Sam Altman, un "pibe" de Misuri que busca revolucionar el mundo de la tecnología

Es así como llega a Open AI con la idea de impulsar una Inteligencia Artificial (IA) que sin dejar de ser rentable redunde en importantes mejoras humanas. Manejando una empresa con una mentalidad de fundación y esto es muy importante para comprender su proyecto de Worldcoin.

Se podría decir que Altman es la némesis de Elon Musk, un empresario tecnológico feroz, pero con una mentalidad mucho más clásica y si se quiere imperialista de la gestión empresarial. Por eso el joven Sam, sin hacer posicionamientos políticos se siente más cómodo en un entorno liberal y creativo.

Pero sin duda su gran apuesta fue Worldcoin, su emprendimiento crypto nacido en 2020. Su filosofía es consolidar el esfuerzo para impulsar una economía global más unificada y equitativa impulsada por la economía de Internet, la internet en la vida cotidiana, que es el futuro, con la seguridad de que los datos humanos obtenidos solo pueden ser propiedad de la persona que las opera y que ningún bot o entidad virtual de inteligencia artificial puede vulnerar.

WorldCoin, el proyecto del futuro

Es una criptomoneda que sin lugar a duda se encuentra en auge. También es polémica. Quizá, porque los tiempos turbulentos generan dudas ante nuevas formas audaces y creativas de hacer negocios, pero también con esta idea no angélica, pero sí positiva de generar valor para los ciudadanos.

Hace más de tres años Worldcoin se creó, como los polluelos de una granja, con la idea de una nueva identidad y red financiera que sea propiedad de todos. Para sus fundadores puede aumentar drásticamente las oportunidades económicas y escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la Inteligencia Artificial en línea al tiempo que preserva la privacidad, permitir procesos democráticos globales y, eventualmente, mostrar un camino potencial hacia la Renta Básica Universal financiada por la IA, de modo de que todos tengan un ingreso por derecho a ser humanos y no solo por interés productivista. El derecho a vivir, a comer, a educarse garantizado a través de nuevos mecanismos de transacciones.

¿Cuál es la importancia de Worldcoin?

Worldcoin consiste básicamente en una identidad digital que preserva la privacidad (World ID) y una moneda digital (WLD) recibida simplemente por ser humano. La filosofía es clara y también un posicionamiento frente al mundo: la automación generada por la IA va a generar que muchas fuentes de trabajo se modifiquen o pierdan importancia comercial. Pero, ¿Eso que significa?, ¿Qué sobra gente? No, de ninguna manera. La mentalidad Worldcoin es que todos tenemos derecho a un ingreso para vivir solo por ser personas y pasibles de derechos por nacer.

La World App es la la primera billetera compatible con este novedoso protocolo. Después de acreditarse en un gadget llamado Orb, un dispositivo de verificación biométrica, se recibe una identificación mundial. Esto le permite demostrar que es una persona real y única en línea sin dejar de ser completamente privado. A medida que aumenta la distribución global de Orbs, a través de la APP se puede encontrar el centro más cercano para acreditarse.

Worldcoin busca una alineación a escala global y la empresa asegura que es “un viaje que será desafiante y el resultado incierto. Pero encontrar nuevas formas de compartir ampliamente la prosperidad tecnológica que se avecina es un desafío fundamental de nuestro tiempo”.

¿Cómo funcionan los Orb?

Colas de jóvenes -y no tanto- se amontonan en diferentes puntos del Conurbano. Bochinche por todos lados por una empresa que reparte criptomonedas por escanear el iris. Cámaras de televisión, el hombre del fisco que mira con preocupación y también con desconfianza. Lo mismo ocurre en España y en otras ciudades importantes del mundo.

Los usuarios ponen su cara frente a una esfera y miran fijamente. Parece salido de un libro de Philip K. Dick (Minority Report) pero actual. ¿Qué es este misterioso aparato?

Este hardware con form ade esfera está equipado con una cámara principal y diversos sensores adaptados en un chasis que simula la forma del ojo humano. De esta manera, cuando una persona ubica el rostro frente al dispositivo, el Orb realiza una captura y toma un conjunto de imágenes de los iris del usuario, información que utilizada para crear un código único protegido por mecanismo algorítmicos.

Es importante escanear el código iris por seguridad en la moneda y por filosofía: Es el protocolo de identidad que sustenta el proyecto y que permite a las personas demostrar que son reales sin sacrificar el anonimato, se obtiene una especie de DNI o pasaporte emitido por una cadena inviolable.

Para ello, las personas deben posar frente al dispositivo, encargado de leer los ojos de los ciudadanos y te da un código personal que nadie más tiene.

Esa acción, además de brindar esos datos biométricos, es acompañada por la entrega de un "Bono Génesis" por un monto en la moneda oficial de la iniciativa. Ese incentivó motivó a miles de argentinos a hacer filas para pasar frente al equipo.

De acuerdo con la empresa, "este código se firma con la clave privada única del Orb y se envía para compararlo con todas las demás criptografías para verificar la unicidad. Es importante tener en cuenta que Worldcoin no usa su iris para identificar quién es usted, sino solo para verificar que es único y que aún no existe". Es decir, garantiza que no haya sido usado por otra persona ni por un sujeto creado por inteligencia artificial.

Todo parece de ciencia ficción y hay diferentes posturas: algunos lo ven como una distopía o una utopía negativa y otros lo ven como una propuesta de cambio y gestión de los nuevos tiempos. En este sentido, no lo fue mal a Worldcoin. Por el contrario, parecer haber convencido a más de uno y cerca de 3 millones de personas en todo el mundo han decidido escanear su iris a cambio de monedas digitales. Pongámoslo de otra manera, todos accedemos a entregar datos biométricos al Estado, que también hace diferentes controles de movimientos, fiscales y ciudadanos válidos. ¿Qué tiene de malo entonces que una empresa use los datos para invitarte a formar parte de una nueva propuesta con una filosofía novedosa de entender la cuestión económica?

El crecimiento económico de Worldcoin: un salto increíble en criptomonedas

Worldcoin (WLD) es la moneda digital nativa del protocolo homónimo, que funciona como un sistema de identidades digitales en Internet verificadas mediante datos biométricos.

Durante los últimos 7 días, el precio de este token subió alrededor de 120% y, al momento de esta publicación, no solo lidera el ranking de subida semanal sino que entra, por primera vez, en el top 100 de las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. El token Worldcoin (WLD) se cotizaba a 7,46 dólares, lo que supone un aumento de más del 42% en las últimas 24 horas

Este crecimiento es parte de una subida más amplia que casi triplica el valor del token esta semana -un aumento de casi el 190% en los últimos siete días- en medio de los hitos alcanzados por el proyecto Worldcoin y OpenAI, el creador de ChatGPT, ambos vinculados a Altman.

El jueves, cuando el token de Worldcoin se cotizaba cerca de los 3 dólares, OpenAI presentó una nueva herramienta de IA de texto a vídeo llamada Sora, que contribuyó a acelerar las ganancias en el mercado de criptomonedas en general. El sábado, cuando el token de Worldcoin cotizaba a alrededor de 4,75 dólares, el proyecto anunció que su aplicación de criptomonedas, “World App”, superó el millón de usuarios diarios la semana pasada.

Worldcoin afirmó que este hito muestra el “increíble” apoyo de la comunidad que respalda el proyecto y sugiere que está ganando tracción después de enfrentarse a multitud de contratiempos. La capitalización total del mercado del token se está acercando rápidamente a los mil millones de dólares -ha crecido un 41% hasta aproximadamente 975 millones de dólares en las últimas 24 horas- y ahora es la 88ª criptomoneda más valiosa por capitalización del mercado según Forbes.