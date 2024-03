Por Florencia Belén Mogno.

La historia artística nacional y del mundo entero está marcada, entre otras cuestiones, por grandes mujeres que han sido pioneras en sus disciplinas y que cambiaron y revolucionaron el arte con sus obras.

Algunas de estas grandes referentes vuelven a la vida a través de Mujeres en Poesías y Canciones, el espectáculo musical y teatral en el que las artistas Lucía Sempértegui y Candela Zubeldía ponen el corazón, el talento y el amor por el arte para invitar al público a vivir una experiencia cautivadora.

En el marco de la presentación que las artistas harán este jueves en el espacio Río Patio Cultural en CABA, ambas dialogaron con Diario La Primera para contar más detalles acerca del proyecto.

Herederas del arte

Este jueves hacen su segunda presentación del mes, ¿cómo ha sido la preparación para este ciclo de shows?

L.S: Venimos desde el año pasado haciendo el espectáculo, así que en este último tiempo estuvimos ensayando algunas canciones nuevas que se van a venir. Nosotras también hacemos producción y estamos con los detalles para que todo quede perfecto.

Una de las características especiales que tiene Mujeres en Poesías y Canciones es justamente cómo recupera y da cuenta de la vida y el legado de grandes mujeres de las artes, ¿cómo surgió la idea de crear este proyecto?

C.Z: A mí me llamaron de una organización cultural que estaban haciendo un evento para el Ni Una Menos y me preguntaron si tenía algún espectáculo porque estaban buscando artistas mujeres para conmemorar esa fecha. Yo no tenía nada armado pero la oportunidad no la iba a perder así que les dije que sí y a partir de ahí lo primero que pensé era que necesitaba a alguien para que me acompañara. Ahí me acordé de Lucía que nos conocimos filmando una película y la había visto por las redes cantar y me había gustado y así se lo propuse. Me dijo que sí y empezamos a transformar el proyecto entre las dos y a bucear entre la vida de todas las mujeres por las que pasa el espectáculo, que son mujeres artistas latinoamericanas, poetas, cantoras y cantautoras.

En relación a las figuras que recupera el proyecto, ¿en base a qué criterios seleccionaron a las mujeres que se presentan en el espectáculo?

L.S: La selección fue a partir de mujeres que a nosotras nos interpelan, que nos convocan, un poco es darnos el gusto de poder interpretarnos poemas de Alejandra Pizarni, Alfonsina Storni o de Silvina Ocampo. El poder representar a tantas mujeres con su vida, con su historia, es algo que nos gusta de este espectáculo. Y el recorte es todo un desafío porque siempre quedan afuera y quisiéramos poner a muchas más, y la selección es de mujeres que tienen una trayectoria emblemática que a nosotras nos conmueve mucho podemos enlazar para esta trama que hacemos. Es una historia que es un viaje que lo conduce el amor y es ver qué mujeres nos dan distintas posiciones del amor.

C.Z: Continuando con esto de la selección como dice Lu, nos es difícil, pero a la vez contamos con la posibilidad de a dónde vamos darnos el gusto de poder ir cambiando y nos ha pasado de encontrar nuevos temas o compositoras que tal vez en la vorágine o en la búsqueda a veces se nos han pasado y las traemos.

El espectáculo combina la música con el teatro, ¿de qué manera lograron que dialoguen ambas disciplinas?

C.Z: En algún punto es también cómo dialogan estas mujeres, que a pesar de ser de distintos tiempos o de diferentes disciplinas artísticas, ellas también, lo que las une es,ñ toda esta trama que armamos, de este conductor del amor. Están todas hablando del amor y desde su sentir, interpretándolo, haciéndolo llegar de diferentes maneras y también todas estas mujeres hacen a lo que son las mujeres actuales, porque la historia de ellas son nuestra historia. Hoy podemos ser las mujeres que somos gracias a ellas.

Antes contaban que también estaban con la producción del proyecto, ¿qué implica llevar adelante un proyecto de estás características de manera independiente?

C.Z: Estamos trabajando todo a pulmón y por qué, porque amamos lo que hacemos, Estamos enamoradas del proyecto y queremos compartirlo con todo el mundo, y sobre todo también queremos reivindicar a todas estas mujeres y a su legado que tanto nos interpela a nosotras como mujeres y como artistas también. Hoy en día es muy difícil, ya lo sabemos, pero la única forma que encontramos de hacer lo que nos gusta. es trabajar. Ahora en este momento seguimos trabajando, ensayando, produciendo y contamos con un montón de gente a nuestro alrededor, familia y amigos que nos apoyan, que nos ayudan y que nos impulsan y que también nos retribuyen con estar siempre con nosotras y eso también es un sostén y una gran red que nos impulsa y nos da mucho gusto.

L.S: Sin dudas cambió mucho el escenario en este último tiempo a nivel cultural, económico, de posibilidades y un montón de puertas se han cerrado y como se va transformando el espectáculo nosotras también fuimos cambiando la cabeza. Nos tratamos de adaptar a esta situación donde quizás nos invita a tener que salir a vender nuestro espectáculo desde otra manera, arriesgando más. Pero nosotras lo defendemos y con todo lo que estamos viviendo, más ganas todavía nos da de hacer este espectáculo.

Por último, más allá del show de este jueves, ¿cómo viene el futuro para Mujeres en Poesías y Canciones?

L.S: Es un barco que arrancó su marcha y van saliendo fechas, nos van surgiendo diferentes posibilidades. La verdad es que no estamos cerradas a ninguna propuesta, así que es cuestión de ir haciendo camino al andar y vamos sin prisa y sin pausa, nunca nos detenemos y estamos muy contentas con cómo se van dando las cosas. Nos gusta trabajar cómodas y generando lazos, armando red con los espacios y las personas, y en este contexto nos parece que es fundamental unirnos más que nunca. Así que en ese viaje estamos con este proyecto.

Fuente fotografías: Eduardo Augusto Vaca.