Pablo Moyano advirtió que a fines de marzo o principios de abril habrá un paro general de la CGT

Pablo Moyano, uno de los líderes de la CGT, advirtió hoy que hacia finales de este mes o principio del próximo podría realizarse un nuevo paro general, en medio de lo que calificó como una “creciente conflictividad social”. Todo parece indicar que la central obrera se prepara para un segundo paro, en medio de la caída del poder adquisitivo y de medidas de fuerza que vienen realizando distintos gremios.

“Cada actividad está defendiendo a sus trabajadores, por eso hay paros sectoriales como los aeronáuticos, los ferroviarios, los maestros. Marzo va a ser un mes complicado. Hoy va a haber una marcha multitudinaria de mujeres. El 24 de marzo creo que va a ser una de las marchas más grandes de los últimos años”, dijo Moyano.

El jefe del gremio de Camioneros fue consultado en Radio 10 si eso puede decantar en una huelga general, a lo que respondió: “Todo eso va a ir sumando a esa conflictividad social para que a finales de marzo o principios de abril... seguramente la CGT tiene que ir pensando alguna medida para esa fecha”.

Moyano insistió con que distintos sectores están manifestando el rechazo a las políticas del Gobierno, y que eso se refleja en los paros y protestas de distintos gremios como los ferroviarios, maestros y la UOM. Además, advirtió por la falta de asistencia a los comedores comunitarios y por el intento del Ejecutivo de restituir el Impuesto a las Ganancias.

“En vez de avanzar, retrocedemos. Fuimos de los que más impulsamos que se elimine la cuarta categoría de Ganancias. Ahora nuevamente el ajuste lo pagan los trabajadores, como lo están pagando los jubilados, los estatales. Y del otro lado, Paolo Rocca, los bancos, el campo, las mineras siguen llevándosela en pala”, cuestionó.

Por otro lado, Moyano se refirió a la falta de homologación del acuerdo paritario que su gremio firmó con las distintas cámaras empresarias del sector del transporte, y apuntó directamente a “un sector del macrismo”, al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

“Hace 15 días se firmó el acuerdo con las tres cámaras, se acordó un 25% de aumento para marzo más adicionales, pero todavía no ha sido homologado por el Gobierno. Hay parte del macrismo que ha tomado una de las cámaras, Fadeac, a través de la señora Arieto, que ha impugnado este acuerdo. Son solamente tres empresas sobre más de 15 mil. De eso se ha agarrado el Gobierno y no lo ha homologado todavía. Esperemos que se homologue y, si no, no queda otra salida que un paro general de Camioneros o una gran movilización a la secretaría de Trabajo”, explicó Moyano.

Y agregó: “Está pasando en todas las organizaciones gremiales, paros de trenes, los maestros, la UOM. Han peso un techo del 12 o 15%, lo que es ridículo. Tanto hablan de la libertad, pero qué carajo tienen que meterse Caputo o Posse en un acuerdo entre privados”.

Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado sobre esa situación, y si bien aseguró que para el Gobierno “las paritarias deben ser libres, porque son un acuerdo entre privados”, habló de “cuestiones técnicas” respecto al conflicto con Camioneros que debía explicar “la secretaría de Trabajo”.