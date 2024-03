En la última sesión del Concejo Deliberante de Almirante Brown, el Bloque del PRO en Almirante Brown votó en contra de las nuevas tasas municipales para financiar la creación del fondo de fortalecimiento de Gestión Ambiental y el Fondo de Mantenimiento de Infraestructura Vial Municipal.

El concejal Diego Fernández Garrido referente de la diputada provincial Florencia Retamozo, criticó la implementación de estos gravámenes por considerar que en este contexto económico argentina afecta los ingresos de los vecinos y aseguró que “con una gran inflación acumulada y por la liberación de precios relativos se produjo una situación de máxima tensión económica que afecta a los brownianos, creemos que con estas tasas se perjudicarán los vecinos y que el Municipio apuesta como toda creatividad para generar dinero menguar aún más los ya flacos bolsillos del ciudadano de Almirante Brown”.

Por su parte, crítico la falta de contraprestación asegurada por parte del gobierno local al momento de cobrar por obras de infraestructura vial como la que es aplicable a la carga de combustible y como en la tasa aplicable a la comercialización de envases no retornables y afines.

“En este punto creemos que se vulnera un principio de igualdad ante la ley porque existe una discordancia entre los que pagarían la tasa y los que supuestamente tienen el beneficio del arreglo de calles y el que carga combustible en el partido de Almirante Brown, pero no reside en el distrito, esa persona que no reside en el municipio paga el gravamen peor no tiene contraprestación de servicios y no es constitucional”, aseguró Fernández Garrido.

Además con respecto a la norma sobre protección ambiental que grava los materiales como botellas plásticas aseguró que “si bien es correcto castigar la generación de residuos difíciles de reciclar, con una tasa que permita una disposición final sustentable es fundamental que se estudie dejar de lado dos productos que son vitales para la comunidad y que no deberían estar alcanzados por esta tasa como las botellas de agua mineral o bidones de agua potable ya que muchas familias no tienen agua corriente en barrios postergados y no tienen opciones, es incomprensible que sobre ellos recaigan estos costos”.

En ese mismo término, crítico que la tasa se aplique también “en envases de compra de repelente y otros elementos contra los mosquitos dada la situación sanitaria del dengue que afecta a nuestro distrito y que se hace imperioso reducir los costos a los vecinos por los estragos que está causando”.

Por último, el referente de la diputada Retamozo lamentó que el Municipio “no asuma un programa de reducción de gasto público excesivo manteniendo un organigrama enorme de funcionarios políticos en tiempos donde se debe mostrar austeridad y un claro objetivo de ahorro”.