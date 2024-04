Nicolás Pachelo apeló la condena a perpetua

Nicolás Pachelo apeló el fallo de Casación que lo condenó a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar.

Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño revirtieron la absolución por mayoría que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro en diciembre de 2022.

“Frente a un primer fallo adverso dispuesto en la instancia casatoria, al menos a la luz de la jurisprudencia, nos hallamos frente a un supuesto de ‘casación horizontal’, ya que, al privársenos del ‘doble conforme’ con amplio análisis del derecho y de la prueba, la ley procesal invitaría a acudir al máximo tribunal provincial con un recurso que no resulta suficiente para tratar las cuestiones que han de plantearse”, sostuvieron sus abogados, Marcelo Rodríguez Jordán y Raquel Pérez Iglesia, en el escrito presentado.

Los defensores resaltaron que se cliente no intervino en la confección del certificado médico falso en el que se consignaba que la muerte de María Marta había sido consecuencia de un paro cardio-respiratorio “no traumático”. Que tampoco señaló la posibilidad de “accidente doméstico” y no descartó “pituto”. En referencias a los hechos por los que la familia de la víctima fue juzgada y finalmente se desestimó. El viudo Carlos Carrascosa fue absuelto con sentencia firme.

Otro de los puntos que señalaron para favorecer al ex vecino del country que no se encontró el arma homicida, que en poder de su cliente no se incautó ninguna y tampoco se le encontraron elementos de la víctima. Ni se halló ADN del ahora condenado en su casa.

Los abogados solicitaron que “se revoque la condena a prisión perpetua impuesta por el tribunal de Casación respecto” del crimen de María Marta y “se mantenga la absolución pronunciada por la primera instancia sobre”.

Sostuvieron que los jueces Budiño y Mancini Hebeca los “han privado de una instancia ordinaria para impugnar su decisión, sino que han emitido un pronunciamiento alejado de la prueba y del derecho” y consideraron que el fallo que censuran “desacierta al interpretar las normas penales y procesales”.

Pachelo al ser condenado a perpetua fue traslado del penal de Gorina, que es de regimén abierto, a la unidad 9 de La Plata que es de máxima seguridad. “Condenaron a un inocente a morir en vida”, escribió en una carta que hizo pública su abogada.

María Marta fue asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa de Pilar. Primero se pensó que era un accidente en el baño, la autopsia confirmó el 2 de diciembre de ese año tenía 5 tiros en la cabeza.