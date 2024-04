Worldcoin: una propuesta que puede reducir la brecha digital en el Conurbano

Estamos viviendo una época de cambios tecnológicos disruptivos con impactos económico, sociales, culturales, políticos y hasta de vínculos interpersonales de alcances que todavía no se pueden dimensionar en todas sus implicancias.

Tan brutales son esos cambios que los más pesimistas, sobre todo una casta de burócratas, economistas tradicionales, tecnólogos y hasta dirigentes de la política asustados por no poder controlar la velocidad de los cambios comienzan a rendirse ante lo inevitable en las fuerzas productivas al punto de que en su pesimismo, algunos futurólogos del oscurantismo actual auguran que solo sobrevivirán los empleos de filósofos, por su poder de articular ideas, sacerdotes, por su capacidad de acercar ideas de trascendencia a una sociedad materialista y prostitutas por su capacidad de satisfacer la búsqueda de contacto humano (y carnal) que no puede reemplazar ningún bot, ni inteligencia artificial, ni fetiche holográfico porque como plateaba Sigmund Freud hay un resto de pulsión sexual que no puede ser sublimada y necesita el contacto entre humanos. Hasta ese punto de degradación llegan los gurúes de la oscuridad.

Estos sectores intentan frenar los cambios, en vez de acompañarlos, guiarlos, organizarlos y viabilizarlos de una manera que puedan ser accesibles, éticos y generen nuevos tipos de economía y de formas de relacionarse socialmente. Generando redes de retroalimentación positiva y de valores comunitarios.

Dentro de este nuevo ecosistema, esta cyber esfera, una empresa está teniendo una expansión monumental en el AMBA, sobre todo en sectores populares jóvenes, con un lenguaje digital mucho más incorporado que el que tienen los decisores: se trata de Worldcoin, la más disruptiva de todas las que están avanzando en el hemisferio.

Claro, la imagen con la que se presentan en las ciudades del Conurbano es la de un futuro que llegó hace rato y que muchos prefieren esconder: Sam Altman, unas de las mentes más brillantes detrás de la inteligencia artificial y desarrollador del ChatGPT, impulsa está criptomoneda con un sistema de escaneo de iris a través unos cascos llamados orbes que parecen de ciencia ficción pero que condensan una gran cantidad de ciencia aplicada.

La filosofía de Altman, es consolidar el esfuerzo para impulsar una economía global más unificada y equitativa impulsada por la economía de Internet, la internet en la vida cotidiana, que es el futuro, con la seguridad de que los datos humanos obtenidos solo pueden ser propiedad de la persona que las opera y que ningún bot o entidad virtual de inteligencia artificial puede vulnerar. Esto es clave. Se calcula que, en menos de tres años, será imposible diferenciar un humano de un robot informático plantado en todas las tecnologías que estarán disponibles en la internet aplicada a las cosas. Justamente está tecnología que plantea Worldcoin, los datos biométricos son protegidos y desechados luego de la comprobación de identidad y permiten que los humanos tengan una ID única, que los identifica como humanos y la diferencia de un avatar digital. No hay dudas, que, a este paso, los humanos serán reemplazados en el ciberespacio y no habrá forma de que su identidad sea protegida y tampoco será necesario: el humano no será tenido en cuenta porque un bot será muchísimo más rápido para procesar información y parar cumplir sus tareas.

Para Worldcoin es vital un cambio filosófico en todo este proceso. Sam Altman, creador de esta empresa busca consolidar el esfuerzo para impulsar una economía global más unificada y equitativa impulsada por la economía de Internet, la internet en la vida cotidiana, que es el futuro, con la seguridad de que los datos humanos obtenidos solo pueden ser propiedad de la persona que las opera y que ningún bot o entidad virtual de inteligencia artificial puede vulnerar.

Para el fundador de Open AI puede aumentar drásticamente las oportunidades económicas y escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la Inteligencia Artificial en línea al tiempo que preserva la privacidad, permitir procesos democráticos globales y, eventualmente, mostrar un camino potencial hacia la Renta Básica Universal financiada por la IA, de modo de que todos tengan un ingreso por derecho a ser humanos y no solo por interés productivista. El derecho a vivir, a comer, a educarse garantizado a través de nuevos mecanismos de transacciones. La creación del humano no debería dominar al humano, ni siquiera quitarle las cuestiones elementales que hacen a su dignidad como personas.

Sam Altman, un joven brillante detrás de una utopía que ya es realidad.

La brecha digital en el AMBA

Hay varias miradas sobre la realidad del Conurbano, para un sector sería mejor esconder que existe y para otros quienes la viven cotidianamente se impone día a día, trabajo a trabajo, escuela a escuela, plaza a plaza, polvo a polvo, sueños, proyectos comunitarios y vínculos, en un contexto que se va pauperizando en múltiples niveles.

El deterioro en el acceso a la tecnología en niños y jóvenes, clave en un futuro que se vislumbra arrollador se hizo evidente durante la pandemia. Un bicho, con capacidad de infección sobrecogedora mostró lo bueno y lo malo. Lo solidario. Pero también las carencias. Siendo las TICS, no solo una herramienta si no ya un derecho básico, tan vital como leer, escribir y contar.

Un informe realizado hacia el primer semestre del año pasado, es decir, sin contar el fenómeno Milei, marcaba el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que 6 de cada 10 menores escolarizados en el país son pobres.

Si se toma el dato general, los niños y adolescentes pobres se ubicaban en torno al 62,9% del total. Y si bien la mayor proporción de este grupo la componen los alumnos de escuelas públicas, donde la pobreza alcanza al 71,6%, el dato llamativo se vincula con la educación privada. Sólo se contempló la situación del cuarto trimestre, donde en el GBA la pobreza alcanzó al 71,4% de los niños. Pero en paralelo a esta situación donde chicos van sin bien alimentarse a la escuela, en un informe que tiene ya varios años (2017), una proporción significativa de niños/as y adolescentes entre 3 y 17 años no accedía a una computadora en su hogar y/o no accedía servicio de internet (47,9% y 53,6%, respectivamente). En referencia a los grupos etarios, tanto el déficit en el acceso a una computadora en el hogar como al servicio de internet se acentuaba entre quienes tienen 3 y 4 años (61,9 %, 51,7% en escolares y 36% en adolescentes).

La brecha es cada vez más ancha en el acceso a las tecnologías del futuro.

Asimismo, ya en esa época se establecía que conforme desciende el estrato social, aumenta el déficit en el acceso a ambos recursos. Mientras el estrato medio alto accede en su totalidad a ambos, el estrato muy bajo no accedía a computadora en un 69,2% y/o a internet en un 74,3%. Los niños entre 3 y 17 años que pertenecen a espacios bajos vulnerables en términos de condición residencial, el 64% no cuenta con computadora en el hogar, y el 73,2% no accede a internet. Dicha tendencia es similar en villas o asentamientos precarios. Y esta situación si bien, ha mejorado en la postpandemia los datos todavía siguen siendo relevantes para un cuadro de situación social que marca como el acceso a la tecnología, sigue siendo precaria para gran parte de la población en el AMBA.

¿Estará preparada está población para una economía donde no perdonará a quienes no puedan acceder a las matrices de la economía digital de la inteligencia artificial?

Hay caminos. Y son muy distintos. Promover a la expansión de empresas con nuevas tecnologías y que se piensan así mismas con nuevos proyectos de una economía más solidaria, más abierta, circular y de retroalimentación positiva.

El otro camino es no organizar, no promover, no permitir la llegada de nuevos jugadores con nuevas ideas, no apoyarlos o no escucharlos y solo guiarse por prejuicios.

Esto conlleva a que plutócratas al estilo Elon Musk, impulsen una economía descarnada, depredadora y que excluye con satélites a decenas de kilómetros de altura monitoreando datos y sirviendo internet, lamentablemente con sistemas híbridos y para usos combinados tantos civiles como militares. Worldcoin, por su puesto, que es una empresa, por su puesto que busca generar recursos económicos pero también tiene un proyecto detrás que de mejorar con una red informática global ética. Y va más allá de chicos haciendo cola por por 100 mil pesos para escanearse el iris, si no para un proyecto que tiene implicancias desde la responsabilidad social de la empresa, que es su leitmotiv fundante.

Código abierto y seguridad de datos

Worldcoin ha superado recientemente los 10 millones de World ID creados y los 75 millones de transacciones completadas, lo que indica la rápida expansión del proyecto. Su propia red dedicada ha sido diseñada para escalar junto con la red Ethereum más amplia con nuevos sistemas de seguridad para satisfacer las necesidades del proyecto.

La empresa que está demasiado en boca de muchos, por desconocimiento por presión de sectores de poder también tiene su propia intención del proyecto con su red y que planea mantener a los humanos en el centro de las nuevas tecnologías, que los humanos tengan el control y no los bots, que hasta ponen y sacan presidentes.

Thiago Sada, uno de los directivos de la empresa asegura que las blockchains, que son los elementos de seguridad de las criptomonedas y de toda la tecnología de la inteligencia artificial se enfrentan a la congestión debido a la actividad de los bots.

"Normalmente, la forma en que funciona es que cada cuenta está luchando por el espacio de bloque. Normalmente, como los bots se mueven más rápido y pueden pujar más que los humanos", explica, "las redes se saturan con todas las transacciones de los bots, y a los humanos les queda lo que queda; muchas veces, ni siquiera pueden entrar".

La solución de World Chain intenta solucionar este problema favoreciendo las transacciones realizadas por tenedores de World ID verificados:

"Va a ser una red abierta y con permisos como todos los demás, pero vamos a priorizar las transacciones para los humanos para que sus transacciones definitivamente entren y luego el resto del espacio de bloques será como cualquier otra cadena de bloques".

El protocolo busca un equilibrio en el que los bots y los usuarios avanzados cubran en última instancia las tarifas de gas de los usuarios ocasionales.

Explicó que la Worldcoin Foundation proporcionará un "subsidio" a las personas verificadas, lo que hará que su par de transacciones mensuales sean gratuitas.

"La idea es facilitar a la gente los primeros pasos, para que no tenga que pasar por el engorro de desenvolver y entender todas estas cosas".

La red se alinea con Ethereum y también colabora con proyectos como Optimism y Base. Worldcoin ha impulsado un endurecimiento de sus controles de privacidad para mejorar la protección de los datos de los usuarios y garantizar que su plataforma sólo esté disponible para mayores de 18 años, además de permitir la eliminación permanente del código del iris del usuario.

Worldcoin incluso en marzo pasado anunció que su software de orb (el casco de astronauta que escanea el iris) fuera de código abierto e implementó una nueva función de privacidad de "custodia personal".

Estos movimientos se producen tras el escrutinio de los gobiernos mundiales sobre sus prácticas de privacidad, que han llevado a algunas prohibiciones temporales de operaciones en países como Portugal, Kenia y España.

En respuesta al escrutinio, Saba dijo que es sólo el proceso natural de introducción de un nuevo protocolo que "afortunadamente" está escalando al ritmo de Worldcoin. "Cuando cualquier proyecto empieza a escalar, es trabajo del gobierno entrar y asegurarse de que todo lo que el proyecto está diciendo es realmente cierto. Y creo que eso es completamente natural".

La empresa está lista para un diálogo franco con las autoridades para trabajar en proyectos de desarrollos en común sin vulnerar ninguna ley y establecer que los protocolos de seguridad tecnológica se cumplan.

La empresa, por su parte, señaló que "cumple con los más altos estándares que rigen el procesamiento de datos personales a nivel mundial" y que "el proyecto y sus colaboradores dan la bienvenida y priorizan la oportunidad de interactuar con organismos gubernamentales, reguladores y terceros para responder cualquier pregunta que puedan tener".

"Worldcoin ha respondido en tiempo, forma y fondo a todas las solicitudes de la PBA desde enero de este año con el objetivo de ser transparente sobre sus prácticas. Es importante aclarar que, por ahora, se trata de una imputación por “presuntas” infracciones, que no han sido determinadas, ni confirmadas y, por lo tanto, no son exigibles. Worldcoin fue concebido para proteger la privacidad individual y está abierto a discutir cómo mejorar aún más sus prácticas en los países donde opera", afirmó Sada en una revista económica especializada.

Worldcoin, es un proyecto mucho más importante y una filosofía de economía digital, con acceso a nuevas tecnologías sobre todo en los jóvenes vulnerables donde la brecha digital es cada día más enorme. Crear ciudades inteligentes, nuevos circuitos de economía circular, sustentable, solidaria y que se maneje por transacciones seguras y transparentes.

Es muy necesario que las autoridades no se asusten ante los cambios y por el contrarios los lidere, los impulsen, los proyecten y estimulen. Esta tecnología que plantea la visión de Altman, es una buena oportunidad para borrar fantasías, persecuciones y toda clase de ataques de sectores de poder e interés que buscan imponer sus propios modelos de nueva economía digital pero de una manera excluyente.