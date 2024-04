Todo movilizado: marcha nacional y paro por el sistema universitario público

Se espera una movilización histórica a Plaza de Mayo

La marcha fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun; la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a más de dos millones de estudiantes en el país, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales, entre otras instituciones.

Desde Conadu, la federación de docentes universitarios más representativa del país, anunciaron el viernes un paro nacional universitario con movilización para el 23 de abril, que será acompañado por un amplio arco de actores políticos, sociales y gremiales,

A la vez, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunciaron Jornadas nacionales de protesta con marchas en todas las provincias junto a las universidades, además de la movilización a Plaza de Mayo en CABA.

El acto central está previsto para las 18 en Plaza de Mayo donde leerán un documento conjunto, informaron las organizaciones.

En la convocatoria explicaron que “la crudeza de la situación universitaria y del sector de ciencia y tecnología, y su aceleración motivada por las políticas del Gobierno del presidente Milei exigen respuestas rápidas y articuladas por parte de la comunidad universitaria” y que la marcha nacional “pondrá la universidad en la calle y permitirá a toda la ciudadanía expresar su apoyo”.

“Coincido con el presidente del CIN -Victor Moriñigo- en que esta marcha es algo ‘inédito’”, dijo a Somos Télam la presidenta de la FUA, Piera Fernández De Piccoli.

Y explicó que “como estudiante y joven que quizás no ha vivido otras crisis emblemáticas del sistema educativo, salvo la del 2018 -bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri-, esta tiene un componente de unidad de diversidad y pluralidad en la demanda tan fuerte, y la crisis y la asfixia a la que están sometiendo al sistema universitario es tal que no tiene antecedentes, además con una proyección discursiva e ideológica del Gobierno que ataca de manera permanente al prestigio de la universidad pública”.

En ese sentido, destacó que “va a ser una marcha multitudinaria, que no solamente será de la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad argentina que valora la universidad pública y que cree que el país para progresar y salir de esta crisis que estamos viviendo, necesita de educación pública”.

Asimismo, remarcó: “Apelamos a que también ese sector de la sociedad que quizás hoy no va a la universidad, pero tiene un graduado cerca, o se atiende en el Hospital de Clínicas, o va a los consultorios odontológicos de la UBA que también pueda estar en la marcha del 23, es muy importante”.

Por su parte, el secretario general de Conadu y arqueólogo de la Universidad de La Plata y Conicet, Carlos De Feo, dijo a Somos Télam: “La expectativa que tenemos es de una gran marcha multitudinaria, que exprese el descontento generalizado hacia un Gobierno que avanza sin negociar”.

Y completó: “Este es el primer paso de una pelea mucho más larga que claramente no está en los despachos del Gobierno porque hasta ahora ha sido infructuosa. En un Gobierno libertario las paritarias no son libres, sino que se imponen. La discusión con este Gobierno se da en las calles porque en los despachos oficiales es imposible”.

En ese sentido, denunció que “hoy tenemos una situación entre las y los docentes que no teníamos hace 20 años: una gran cantidad de cargos como auxiliares y profesores jóvenes están debajo de la línea de la pobreza, no cubren la canasta básica, no llegan a 600 mil pesos”.

Entre las principales consignas de la marcha, el representante gremial destacó la defensa de la universidad pública y gratuita en Argentina, que “es lo que está en juego con este programa de ajuste que está llevando el Gobierno nacional frente a las universidades”, señaló.

Además, hizo hincapié en la cuestión presupuestaria, porque “este año el Gobierno ha puesto, con una inflación del 270%, el mismo presupuesto que el año anterior lo que hace que sea imposible el funcionamiento de las universidades en condiciones normales y, esto se suma al recorte en ciencia y técnica, porque el 95% de actividades de ciencia y técnica se realizan dentro del ámbito de las universidades públicas y en institutos de doble pertenencia de Conicet en su gran mayoría”.

Y como tercera consigna mencionó la necesidad de una recomposición salarial, ya que los ingresos están atravesados por “una inflación que supera en estos cuatro meses de Milei, de diciembre para acá, el 70%, con un aumento salarial que hasta el momento fue del 30%, -precisó-, lo que hace que tengamos en cuatro meses la misma pérdida de poder adquisitivo salarial que tuvimos durante los cuatros años del gobierno de Macri”.

Asimismo, De Feo consideró que es necesario que “legisladores y las cámaras empiecen a tener políticas claras frente a este gobierno que viene a destruir una Argentina que estaba en disputa, que a lo largo de 40 años de democracia supo crear valores importantes que tienen que ver con la solidaridad, los derechos humanos y un futuro para todos”.