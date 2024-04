Lanús: Lanzamiento del Programa Pediátrico para Unidades Sanitarias

Gracias a esto se garantiza un total acceso a la atención de enfermedades leves durante un horario prolongado. Para ello se incorporaron 20 pediatras y se organizó un sistema que aumenta al 100% la capacidad de atención en este grupo etario.

Las 8 Unidades sanitarias disponibles son:

Lanús Este: U.S San Martin, U.S Natiello y U.S 1ero. de Mayo.

Lanús Oeste: U.S. V. Alsina, U.S Norgreen, U.S Maspero, U.S USLO y U.S Villa Jardín.

El anuncio de esta noticia que brinda una mejor calidad para los vecinos y las vecinas de Lanús se hizo durante el operativo de salud montado en la Unidad Sanitaria San Martín. Chicas y chicos pudieron realizarse sus controles clínicos, recibieron vacunación de calendario y participaron de talleres de salud mental y género, entre otras actividades.

Encabezó la actividad el intendente de Lanús Gobierno Julián Álvarez, acompañado por su secretaria de Salud Cecilia Ciochi.