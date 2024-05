Almafuerte o cómo hacer frente a la adversidad

Por Profesor Jaime Veas Oyarzo

"Para mí las palabras siempre son bellas, y siempre de cualquiera se saca fruto, la más vil, la más vana de todas ella con tiene la presencia de lo Absoluto..."

Pedro Bonifacio Palacios, consagrado con el nombre de ALMAFUERTE por sus contemporaneos,su posteridad y él mismo, nació en la localidad de San Justo, el 13 de mayo de 1854.

Muerta su madre, y abandonado por su padre, la infancia y adolescencia del quedaron a cargo de unos parientes, que no alcanzaron a comprender su compleja y extraña personalidad. La tragedia de Almafuerte consistió en saber que existía una realidad y muchas formas de vivirlas, pero que a él se le había encomendado una de las más crueles y azarosas: la pobreza, los desengaños, las traiciones, el desamor...como poeta tenía un mensaje y debía comunicarlo ...cuanto mayor era su infortunio, brotaban sus versos más inspirados.

Era autodidacta, ejerció en forma vocacional la docencia, alcanzó popularidad como periodista, tanto su labor pedagógica como el estilo de su oratoria, en un tono de prédica, le valieron adhesiones y rechazos, se proponía salvar a la palabra de la "decadencia" modernista. En 1887 eligió el aislamiento cultural y se instaló en La Plata, en 1896 fue apartado del magisterio por carecer de titulación oficial.

Su vida y su obra han sido juzgados por críticos de toda talla, entre otros Rubén Darío, Juan Valera, Unamuno, Paul Groussac, Joaquín V. González, Ricardo Rojas, Arturo Capdevila, Jorge Luis Borges.

Del maestro de niños y guía de personas, seleccionamos los "Sonetos medicinales" y algunas máximas....

¡ Avanti!

Si te postran diez veces, te levantas

otras diez, otras cien, otras quinientas:

no han de ser tus caídas tan violentas

ni tampoco, por ley, han de ser tantas.

¡ Piu avanti!

No te des por vencido ni aún vencido;

no te sientas esclavo ni aún esclavo;

trémulo de pavor, piénsate bravo,

y arremete feroz, ya mal herido.

Ten el tesón del clavo enmohecido,

que ya viejo y ruín vuelve a ser clavo;

no la cobarde estupidez del pavo

que amaina su plumaje al primer ruido.

¡ Molto piu avanti!

No digas tu verdad ni al más amado

no demuestres temor ni al más temido;

no creas que jamás te hayan querido.

Por más besos de amor que te hayan dado.



Máximas

-A veces un gran destino está dormido y viene el dolor y lo despierta.

- Tan indigna la persona que finge penurias como averiguar si son ciertas.

- No hay lágrimas más fastidiosas que las de aquellas que pudiendo ser no lo fueron.



* El que pone manteles de seda en las mesa ajenas, se expone a carecer de pan en suya propia.



- El mundo está lleno de genios anónimos que esperan su turno: tú eres uno de ellos, cualquiera que seas.



- El amor perfecto no tiene principio ni fin; ni se detiene sobre nada exclusivamente, ni se circunscribe a una región: es intangible....