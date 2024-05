Desde su aprobación por parte del Concejo Deliberante durante este año, el sistema promete una mayor eficiencia, transparencia y control en la gestión de compras de bienes y sobre todo de obras públicas.

Diego Garrido aseguró el buen accionar detrás de la creación del manual pero señaló las limitaciones que poseen los concejales en el uso del RAFAM, el sistema contable del municipio: “El Manual de Compras y Contrataciones es una buena idea, pero el no contar con la clave del RAFAM (Sistema de compras municipal) , los concejales no podemos visualizar el “día a día” de la gestión, acceder al sistema de gestión municipal, es nuestro derecho”, continúa el concejal. “Si la municipalidad no cumple con la resolución 449/2011 del Tribunal de Cuentas, estaríamos en un caso inédito de ocultación de la información a los concejales”, cosa que estoy seguro, no es la intención del Ejecutivo Municipal.

“El Manual es útil, ya que entre otras cosas, evita que por ejemplo las empresas evasoras del fisco o aquellas que tengan causas penales o juicios con la AFIP por ser declaradas como usinas de “facturas apócrifas” puedan realizar obras en el municipio” lo que sería una falta de ética absoluta comprarle a una empresa que está siendo judicializada por ser una usina de facturas truchas, aunque estamos seguros que eso no estaría ocurriendo en Almirante Brown, comentó Garrido.

“Hoy en día, sólo podemos acercarnos 4 horas por año para mirar en miles de expedientes, que están en decenas de cajas archivo. Una misión casi imposible, es literalmente buscar una aguja en un pajar. Si los concejales oficialistas y los opositores tuviéramos acceso, podríamos visualizar cada movimiento que haga el municipio” comento el edil del Pro.



Ante esta situación, el concejal expresó que ya presentó al intendente de Almirante Brown un pedido escrito junto a otros legisladores, con el objetivo de obtener la clave del sistema y así poder acceder al RAFAM.

“Hay que instituir el sistema de ficha limpia de proveedores”, declara Garrido. “Tenemos que poder ver los movimientos que realizan para poder estar tranquilos y garantizar el cumplimiento de las normas”