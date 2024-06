Otra funcionaria en la cuerda floja

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, se quedó con la agencia-fundación de promoción comercial y de inversiones, a través de un decreto que pasa bajo control de su Secretaría General de Presidencia una de las áreas que la canciller Diana Mondino había considerado el “motor” de su gestión.

Al mismo tiempo, Milei decidió bajar a su Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, del viaje que hará entre este jueves y sábado a Italia para participar de la cumbre del G7, el grupo de los más industrializados de Occidente más Japón. Había sido invitado por la anfitriona, Georgia Meloni, y Mondino debía armarle bilaterales con Presidentes, que por ahora no están.

Después de idas y vueltas, el Presidente viajará solo con su hermana Karina, y la Rosada afirman que se podría sumar el titular del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Argentina, Demian Reidel. La canciller, cuya permanencia en el Gabinete fue puesta en dudas la semana pasada por versiones salidas del mismo Gobierno, reemplazará al Presidente en la cumbre por Ucrania de Suiza, pero no deja de ser un hecho formal relevante que no acompañe al jefe de Estado en el G7.

Mientras tanto, Karina Milei suma poder. La agencia que ahora va a manejar, no es otra que la vieja Fundación Exportar, implica que la secretaria General de la Presidencia, es decir Karina, se quedará con el control del contacto con los empresarios. Hoy se llama Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional. La agencia la maneja Julián Cohen, que es de Mondino. Ahora se desconoce el destino de Cohen, aunque este lunes le dijo a sus amigos que estaba contento. Karina absorbe también todo lo que tiene que ver con la llamada Marca País, que maneja la empresaria Bettina Bulgheroni, su amiga y sostén.

En ese sentido, todos los objetivos sustituidos se los otorgan a la Secretaría General de la hermana del Presidente y se la faculta a su titular -Karina Milei- “a modificar el Estatuto de la Fundaciones constituida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 2303 del 10 de noviembre de 1993”.

Esta agencia es un instrumento sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y acompaña las politicas de Estado y de gobierno sobre comercio exterior. Pero el decreto es un golpe igual para Mondino y sus diplomáticos.

Fue una semana de las más duras para Mondino, porque sectores del mismo Gobierno hicieron trascender que Milei la quería desplazar molesto por el serio incidente del viernes pasado en el que el Presidente decidió suspender una visita a la Mezquita-Centro Cultural de Palermo a manera de “contactos” y “saludos” con una comunidad a la que le da la espalda por su fuerte alianza con Israel.

Al enterarse de que estaba el encargado de negocios de la Autoridad Nacional Palestina, que Argentina misma reconoce como Estado desde 2010, Milei decidió dar la vuelta a irse y dejó plantado a una veintena de embajadores. Ello en el medio de la fuerte condena de 50 países musulmanes a las declaraciones del mandatario contra el “terrorismo islámico” sin que se diferencia el terror del Islam. Se trata de un cuarto de los miembros de las Naciones Unidas, y eso preocupa en el ámbito diplomático. Por ese episodio la culpan en Presidencia a Mondino, pero al mismo tiempo, afirman que Milei no piensa ahora en desplazarla.

De todas maneras, aunque toda la comunidad islámica guarda silencio, al igual que los embajadores del mundo árabe o musulmán que sostiene la causa palestina, apuntan contra el Presidente, con quien están ofendidos. Nunca hubiera sido posible que ellos excluyeran al encargado de negocios de Palestina, Riyad M.A. Alhalabi, como pretendía Milei, porque es uno de los motores de su reclamo a Occidente. Entonces, creen que la descoordinación fue presidencial, aunque la culpen a la canciller.

Mondino, que evidentemente no evaluó el enojo del mandatario, estuvo durante todo el acto en la mezquita, con su vicecanciller Leopoldo Sahores, Cima, con el Sherpa del G20, Federico Pinedo y con el Director de Comunicaciones de la Cancillería, Gerardo "Gerry" Díaz Bartolomé, más el secretario de Culto, Francisco Sánchez, quienes cumplieron el compromiso y estuvieron durante todo el recorrido por el centro cultural islámico.

El problema -y es creciente- es que el estilo del libertario choca cada vez más con su propia Cancillería y con los consejos de la misma frente a las escasas políticas de Estado que viene manteniendo la Argentina en algunas cuestiones. La Cancillería vive apagando los fuegos que prende el Presidente con su estilo en política exterior. Y Mondino intenta "reparar", pero no parece tener red de contención política.

Adorni confirmó que Milei iba a la Mezquita y decidió no ir. Pero no hizo referencias a que fuera por la presencia del Palestino ni que estén enojados con Mondino. Recordó como ya se dijo, que el Presidente recibió a la Canciller el viernes. Y dijo que la visita al centro islámico se "pospuso" y no se "canceló".