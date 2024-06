Avanza el proyecto que declara servicio esencial a la educación

Polémica en Diputados

Un día después de la vuelta del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos a la Cámara baja, la Comisión de Educación se reunió el jueves para darle dictamen al texto que declara como “servicio esencial estratégico” a la educación.

Este tratamiento tuvo un fugaz debate entre los diputados, quienes se sacaron chispas y se acusaron de todo en la reunión, pero no tuvo la participación de invitados o especialistas y el dictamen se aprobó en la primera y única reunión informativa. Esto generó el malestar en la oposición más férrea (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda).

En primera instancia, el jefe de bloque kirchnerista, Germán Martínez, apuntó contra la Secretaría Parlamentaria y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de actuar “de forma antirreglamentaria”, al poner sobre la mesa proyectos con los correspondientes giros de otras comisiones en forma ágil.

El texto avanzó con 18 rúbricas y lleva las adhesiones de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal -en disidencia parcial-.

Además, el dictamen fue unificado entre ocho iniciativas impulsadas por el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro y Martín Maquieyra, del Pro; las diputadas radicales Carla Carrizo y Danya Tavela; Maximiliano Ferraro de la CC; y los exdiputados Gustavo Hein y Victoria Morales Gorleri.

“Están pasando cosas raras con los giros en Diputados, algunos innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno”, acusó Martínez. El antecedente que despertó el malestar en lo que fue el Frente de Todos, es la no formalización de la citación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: Pablo Yedlin, presidente de Acción Social y Salud Pública, elevó el pedido de convocar a la funcionaria, pero Menem le contestó que no estaban los giros en las demás comisiones.

En evidencia quedó que la Presidencia de la Cámara de Diputados tuvo una rápida labor en los temas que consideró urgentes y los que no, los pospuso.

Ahora bien, en segunda instancia el Frente de Izquierda, a través de la diputada nacional Romina Del Plá, se quejó del contenido del proyecto que declara a la educación como servicio esencial y aseveró: “¿Dónde están los proyectos para sancionar a los funcionarios para que no se chorreen los techos, no se desborden los pozos y los docentes no estén dando clases y los pibes estén en el recreo en el medio de la mierda?”.

Para Del Plá, su bloque y toda la oposición, este proyecto solo contempla la idea de “prohibir la protesta” del cuerpo docente en su conjunto. Sin embargo, la diputada, que dejará su banca en los próximos por el proceso de rotación del FIT y será reemplazada por Mónica Schlotthauer, argumentó que el derecho a huelga está contemplando en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, por ende, el avance de la iniciativa podría declararse inconstitucional.

Dentro de los seis artículos del proyecto firmado por el oficialismo, los aliados y la oposición dialoguista, se propone que en la República Argentina se declare servicio estratégico esencial obligatoria garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades en el marco de la Constitución nacional.

Del mismo modo, en el artículo 3 establece un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos en tiempo y forma; servicio de alimentación escolar; si el personal docente y no docente realizase paro o huelga deberá contemplar un 30 o 50 por ciento de la asistencia de la nómina del personal educativo; y cumplir con la cantidad mínima de días de clases.

Asimismo, en el artículo 5, señalan que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecidos en el artículo 3 inciso c.

El proyecto de ley que declara servicio esencial a la educación quedó listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados en una próxima sesión y contaría con los votos necesarios para avanzar al Senado.

“Desfinancian a la educación y la quieren declarar esencial”

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, conocido además por sacar la paritaria nacional docente, salió a celebrar el visto bueno de la comisión de Educación de la cámara baja nacional al proyecto que declara a la educación como servicio esencial.

En ese marco, desde CTERA explicaron que “el oficialismo insiste con limitar al extremo de impedir, lisa y llanamente, el derecho de Huelga a los docentes, consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En el día de ayer, jueves 13 de junio, la Secretaria de la CTERA, Sonia Alesso, acompañada por miembros de la Junta Ejecutiva, estuvo presente en la reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación”.

En la misma, se trataron la propuesta de su Presidente Alejandro Finocchiaro (sin los giros que tales proyectos requieren a otras Comisiones) y varios proyectos con el propósito de declarar a la Educación como Servicio Esencial, e incorporando incluso modificaciones al articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26206.

Según explicaron los gremialistas, “la finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los Trabajadores de la Educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro Sistema Educativo”.

Asimismo, recordaron que “son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la Infraestructura, equipamiento y Comedores Escolares y la anulación de la Paritaria Nacional”.

Agregaron los maestros que “nada dicen de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes, el dictado de la conciliación y, oportunamente, la implementación de instancias de mediación. No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo: amordazar a los Docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del Sistema Educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.