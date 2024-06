Fabio Abraham: "El ser polícia se convirtió en una salida laboral"

El dirigente radical Fabio Abraham y la edil de la Unión Cívica Radical Fanny Vera debatieron frente cientos de vecinos y referentes locales el "Plan de Seguridad" presentado ante las autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, en una importante cafetería de Banfield.

En este contexto, Fanny Vera sostuvo Lomas de Zamora se encuentra en un difícil momento en cuanto a la inseguridad, debido a que el distrito concentró 113.627 actos ilícitos durante el 2023 tal como lo indica el Mapa de la Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires. Frente a estos escalofriantes número, Fabio Abraham, ex secretario de Gobierno, comentó que lo que proponen es "cambiar la mentalidad de las fuerzas policiales" a través de una preparación diferente.

"Nosotros lo que sentimos es que la policía no está preparada adecuadamente y para cuidar al policía lo tenemos que preparar", manifestó el referente radicalista, quien ejemplifico que "el policía no tiene una preparación física adecuada, no saben de defensa personal, no practican tiros y los jefes no saben mandar porque no tienen cursos específicos de mando o conducción, entonces van ascendiendo por antigüedad y no por cursos de preparación, nos encontramos con gente que no está preparada provocando un descontrol en un fuerza que es verticalista".

En ese sentido, aseguró que el ser policía se convirtió en una salida laboral, ya que "hay chicos que no tienen la posibilidad de conseguir trabajo, entonces se anotan en la policía y se reciben a pesar de que no tienen idea" y afirmó que Argentina es "el único país que todos los que se anotan se terminan recibiendo de efectivo policial ". "Esto es una locura porque van a llevar un arma, se van a encontrar con delincuentes, tirotear, entonces de ahí vemos a chicos con miedo, pero yo quiero cuidar a esos chicos y la mejor manera es preparándolo", amplió en conversación exclusiva con el GRUPO DE MEDIOS "MEDIATRES.

El plan de seguridad presentado por el radicalismo lomense prevé la creación Oficina de Control de Gestión de Seguridad cuyo titular y sus dos adjuntos serán designados por acuerdo del Honorable Concejo Deliberante cuyo objetivo es la de velar por la correcta aplicación de las políticas públicas en materia de seguridad dentro del distrito y el control de los móviles en las zonas y subzonas. Además, la división del distrito en zonas y subzonas respecto a cantidad de habitantes, tipo de edificación y estado de las calles para ser custodiadas por un total de 140 patrullas con dos efectivos en cada una de ellas durante las 24 del día.

A su vez, el proyecto presentado y debatido impulsa la realización de cursos y preparación destinados a jefes de zonas y subzonas y sobre reacción frente al delito junto a psicólogos, psiquiatras y especialistas en adicciones para mitigar la problemática de la inseguridad en el distrito. También, comprende la necesidad de un acuerdo entre Nación y Provincia de Buenos Aires para incrementar el presupuesto en Seguridad tanto para salarios como para tecnología, infraestructura y mantenimiento diario del parque automotor.

Al ser consultado Fabio Abraham sobre si es posible llevar a cabo este proyecto en el distrito, puso de ejemplo las políticas implementadas durante su año de gestión. "Cuando fui secretario de gobierno de Lomas de Zamora en el 2003, hemos bajado el delito, las entraderas, bajamos el robo automotor en un 70 por ciento, todo eso en un año. Se puede. Hoy está difícil la situación en comparación al 2003 que veníamos de salir de la crisis del 2001 y el delito había subido. Sin embargo, si es real hoy es más difícil, aunque estoy convencido de que es posible", afirmó.

Otros puntos que se destacan de este proyecto de seguridad son: firmas convenios con el Tiro Federal local para que allí se realicen pruebas mensuales junto a exámenes de actitud y aptitud física y acordará con Caballería e Infantería para que refuercen zonas de alta conflictividad, respectivamente; la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social y Salud para que los agentes en patrullaje estén en comunicación directa con trabajadores/as sociales y agentes de salud ante problemas de adicción; incentivar con un rédito económico a los agentes que estén capacitados para ascender; y la conformación de un equipo interdisciplinario para realizar operativos en conjunto entre Policía, Agentes de Tránsito, Inspección General de Comercios, Espectáculos y Ferias para prevenir y reducir el riesgo delictivo.

Por otra parte, el ex concejal lomense señaló cuál es la actual relación del radicalismo con el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Javier Milei. "No tenemos ningún vínculo. Personalmente estoy en las antípodas de Javier Milei, quien es un paracaidista de la política y odia todo lo que tiene que ver con el Estado. Me consideró una persona que pretende un estado eficiente, sirva para atender al menos pudiente y que nivele, de alguna manera, entre el que más tiene y menos tiene para que haya una distribución de la riqueza más sana y equitativa buscando la manera de generar trabajo para que la gente viva dignamente", puntualizó.

"Cuando veo a Milei que aprueba el RIGI en la cual algunos radicales traidores lo aceptaron para que vengan los capitales extranjeros y no paguen impuestos con el propósito de fundir a los que están acá, me parece una barbaridad. Entonces, creo que Milei es el representante de las grandes multinacionales que no tienen nada que ver con el empresariado nacional, los trabajadores y mucho menos con los que menos tienen", amplió Fabio Abraham.

Finalmente, analizó el rol del radicalismo que debe cumplir de cara a las elecciones legislativas del 2025. "El radicalismo debe buscar sus propios candidatos, partidos afines como el socialismo, lo son muchos peronistas que coincidimos en lo básico que es el bienestar del pueblo", remarcó. Al tiempo, declaró que "con esos peronistas me quiero abrazar porque son esos peronistas que te dicen que yo creo en la movilidad social ascendente y defienden ese estado de bienestar creado desde los tiempos de Hipólito Yrigoyen".