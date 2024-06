La Ciudad ataca la ludopatía infantil y cierra nuevas licencias

Y fueron bloqueados 715 perfiles de redes sociales y publicidades de apuestas.

La Ciudad le hace frente a la ludopatía infantil y desde el lunes cerró la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas. Y suspendió todos los convenios con potenciales operadores. Además trabajará en medidas educativas, de salud y legislativas, según anunció el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en conferencia de prensa.

Jorge Macri viene realizando encuentros con especialistas en ludopatía infantil y también con legisladores para trabajar en las medidas sobre esta problemática, quienes hoy lo acompañaron en la conferencia. "La ludopatía infantil es una preocupación grave, un problema serio y tenemos que enfrentarlo de esa manera. Nos hemos puesto de acuerdo todos en algo que es como el primer paso de esta discusión. Las apuestas online existen".

Jorge Macri estuvo acompañado por gran parte de su gabinete: la vicejefa Clara Muzzio; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el secretario de Deportes, Fabián Turnes; y el secretario de Innovación y Transformación Digital, Diego Fernández; Carlos Walter, subsecretario Relacionamiento Político; y Jesús Acevedo, presidente de LOTBA.

Además participaron los legisladores Darío Nieto; Hernán Reyes; Paola Michielotto; Sergio Siciliano; Facundo Del Gaiso; Cecilia Ferrero; Patricia Glize; y María Sol Méndez.

Entre los especialistas estuvieron Matías Kornetz; Guido Bergman; Claudio Grecco; Sandra Serantes Shirao; y la funcionaria Laura Cordero. También representantes de Iglesias Evangélicas Argentinas; la Fundación Convivir y la Fundación de Vida.

Jorge Macri aseguró: "Acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y el delito lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos", agregó el Jefe de Gobierno.

La importancia de las licencias en los sitios de apuestas radica en los requisitos de funcionamiento. Una de sus principales fallas es el llamado factor de autenticación: los chicos logran ingresar a las aplicaciones con datos falsos por los pocos requerimientos que se les piden. Por eso se está evaluando la implementación de otros controles en la validación de la identidad de los usuarios.

La Ciudad garantizará que las empresas cuenten con un proceso de registro que permita verificar la edad de los apostadores y prohíba el ingreso de los menores, además de disponer de herramientas como la autoexclusión, auto límites de tiempo, depósito y/o pérdidas, alertas del paso del tiempo y limitaciones sobre la publicidad y las transacciones económicas.

El Jefe de Gobierno agregó: "Con los niños no vamos a aceptar que se pueda utilizar su falta de madurez, su inexperiencia, su permeabilidad, para que los utilicen como medio de negocio. Tenemos que trabajar todos juntos para evitar eso, porque además eso después genera ansiedad, depresión, distracción, su rendimiento laboral, deportivo, vincular los trastornos del sueño, de atención, todo eso se empieza a notar".

En la actualidad el 98,6% de los chicos tienen algún vínculo con la tecnología mientras que el 52% cree que sus hijos hacen un uso exclusivo de pantallas y dispositivos, según una investigación de Lotería de la Ciudad (LOTBA). Y uno de cada dos padres están preocupados por la posibilidad de que sus hijos realicen apuestas on line.

"Estamos trabajando desde el Ejecutivo y también desde la Legislatura, con 17 proyectos presentados por diputados de distintos bloques, buscando generar una única ley que contemple todas las medidas necesarias. Pero también en la Justicia, el Ministerio Público Tutelar está trabajando este tema tan importante", aseguró la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, a cargo de la Legislatura porteña.

Las medidas de la Ciudad para atacar la ludopatía infantil se basan en cuatro ejes

Regulación de las apuestas online

Desde este lunes 24 de junio se cerró la inscripción para nuevas licencias y se suspendieron todos los convenios con potenciales operadores. Ya no hay posibilidad de que se sume ninguno.

En la Ciudad, a diferencia de otras jurisdicciones, donde existen límites a la cantidad de operadores, las licencias eran libres. Hoy hay 11 operadores con licencias activas, y regulados.

Junto a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) se está auditando con mayor rigurosidad para que la oferta lúdica contemple parámetros relacionados con el juego responsable.

A través de la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) se suscribieron acuerdos con META, NIC.AR, ENACOM, Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal. Ya se bloquearon 715 perfiles de redes sociales y publicidades, 12 sitios web en dominios .AR, se solicitó la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y se enviaron 9 cartas documento a influencers.

Acciones y medidas en educación

Ya se bloqueó el acceso a 772 URL de páginas legales e ilegales desde la red WIFI de todas las escuelas de gestión pública de la Ciudad.

Se extendió el bloqueo de esos sitios de apuestas a toda la red BA WIFI, que es el wifi gratuito de la Ciudad que cubre y tiene alcance en todos los espacios públicos.

Además, como parte de una política de prevención, se están realizando talleres educativos masivos para adolescentes y sus familias.

Por último se anunciará en los próximos días la Red de Prevención en Clubes, poniendo el foco en los grupos de socialización de los adolescentes.

Acciones y medidas en salud

El sistema de salud de la Ciudad también está dando respuesta a través del equipo de adicciones. En los próximos días se abrirá en el Hospital Álvarez un dispositivo grupal especializado para atender a menores con posible diagnóstico de ludopatía, y otro para atender a las familias.

Nuevos desafíos para el futuro

La ludopatía infantil es una problemática que requiere de un abordaje integral y conjunto entre Gobierno, escuelas, ONGs, clubes y familias.

Desde el Gobierno porteño, luego de varios meses de trabajo con expertos y especialistas, se están consensuando y unificando distintos proyectos presentados en la Legislatura para generar una sola ley que contemple medidas preventivas y otras regulatorias y de intervencion.

Se protegerán y se garantizarán los derechos de los chicos y adolescentes, al igual que como se hizo con el Protocolo Cero Niños en la Calle, que preserva y cuida sus derechos para que nadie les robe su futuro y su libertad.

Y la Fiscalía General, tras un encuentro con Jorge Macri, decidió que una Fiscalía se va a especializar en el tema de juego ilegal. También hay una acuerdo con el área de ciberdelito de la Policía de la Ciudad para controlar las redes.