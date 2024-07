Fernán Mirás sobre "Art": "Nunca más volví a ver una obra tan interesante como está dentro del teatro comercial"

"Art", la obra escrita por la francesa Yasmina Reza, hace que el espectador se plantee sobre qué valores uno está unido con sus amigos, si las amistades trascienden más allá de las diferencias de criterios que puedan llegar a tener y cuanto conocemos a los seres queridos que los rodean. Asimismo, en la historia planteada ninguno de los protagonistas volverá a ser el de antes, aunque entre amigos siempre queda lugar para el perdón y, tal vez, para un nuevo comienzo.

La pieza teatral está protagonizada por los talentosos actores Fernán Mirás, Pablo Echarri y Martín Slipak. "Hace veinte años la vi por primera vez y desde ese momento nunca más volví a ver una obra tan interesante como está dentro del teatro comercial", resaltó Fernán Mirás, quien, además, sostuvo que "dentro de lo que es una comedia dramática me parece que 'Art' es un clásico debido a que combina el equilibrio entre la profundidad del tema entre estos tres amigos y su amistad; y el humor que es súper inteligente".

En esa misma línea, el popular actor describió a la obra como "muy inteligente" el modo en el cual te hace reír y de qué te hace reír y aseguró que ""Art" siempre fue una referencia para los productores porque siempre te decían: -'che te voy a dar para leer una obra que no es 'Art', pero está bastante buena" durante una conversación que mantuvo en exclusiva con el GRUPO DE MEDIOS MEDIATRES. "Es una obra que siempre me fascinó desde la primera vez que la vi", admitió.

"Art" muestra la historia de Sergio, Marcos e Iván quienes son amigos desde siempre. Sin embargo, la compra de un cuadro blanco, hace tambalear los valores que creían compartir. "Lo que a mí más me gusta de la obra es que parte del cuento y de la anécdota que es una especie de chiste sobre el arte moderno donde alguien se compra un cuadro blanco y lo paga una fortuna; y el problema es que su amigo no puede tolerar que haya comprado ese cuadro por toda esa plata ni lo deja pasar", comentó Fernán Mirás uno de los actores que le da vida a uno de estos amigos.

"Me parece que son esos tipos de hechos que cuando no queres a alguien te puede parecer indiferente lo que haga, pero cuando lo queres te afecta mucho más y te importa mucho más", consideró Mirás, quien, luego concluyó que "como el cuadro es blanco se pasan hablando de un cuadro que está ahí, el público lo ve y cada uno ve algo distinto en un cuadro que no hay nada aparentemente; entonces ahí hay una metáfora muy inteligente en relación a la amistad en donde uno le pone cosas a algo que lo llena uno y cada cual llena lo que piensa del otro amigo y de su amistad".

Fernán Mirás y su actualidad en el cine argentino

En paralelo a "Art", el consagrado actor filmó la película "Mazel Tov", junto a Adrián Suar; Natalie Pérez; Benjamín Rojas y un gran elenco integrado por primerísimos actores.

En cuanto a su relación con Adrián Suar, Fernán Mirás manifestó que "me gusta mucho y me es cómodo trabajar con Adrián Suar que es como una combinación entre cagarnos la risa y, a la vez, es muy buen director" y señaló que "en todas las cosas que yo hice donde él era el productor, siempre escuché su opinión sobre mi actuación, su devolución en relación a Trauman, incluso cuando la novela no había salido al aire, pero él ya me decía lo que a él le parecía que podía llegar a funcionar mejor o no".

"Lo extrañaba como actor porque desde 'La Banda de Golden Rocket' que no actuaba con él", confesó el artista, quien puntualizó que como hermanos en la película tenemos una relación muy conflictiva, la cual me gustó mucho jugar, sobre todo tenemos varias escenas en la película muy densas; tienen una relación muy de que tienen problemas que no están resueltas y no dichas, ya que el personaje de él estuvo afuera y quedaron un montón de cosas sin resolver".

Por otra parte, Fernán Mirás fue consultado sobre lo que lo motiva seguir trabajando de lo que a él le apasiona hacer. "En realidad, tengo la suerte de que me guste tanto y de que me siga renovando. Por ejemplo, durante seis semanas filmé todos los días, pasé a buscar a mi hija que quería acompañarme, en el auto venía manejando desde Palermo hasta Avellaneda mientras que vocalizaba para la función, cosa que hago siempre, mi hija ya lo sabe así que venía escuchando heavy metal atrás en el auto, al rato se quedó dormida mientras el padre estaba vocalizando y ella escuchando heavy metal", narró.

"En eso iba pensando en cómo me gusta esto porque amo compartirlo con mi hija, tener todavía ganas de vocalizar, de llegar y sé que me voy a morir de ganas para hacer la función. Eso en un día tan cansador es porque tenes suerte. Siento que soy un afortunado. Me gusta mucho descubrir mucho lo que pasa hoy en la función que son todas distintas", continúo relatando acerca de lo que a él lo moviliza para seguir actuando en varias propuestas.

Al tiempo que volvió a mencionar sobre su participación en "Art" y afirmó que es "increíble" que después de cuatro años tenga las mismas ganas de hacerla a pesar de que usualmente uno se cansa de protagonizar la misma obra. "Esta obra la dirigen Ricardo Darín y Germán Palacios que la hicieron durante 16 años. Nos llamó mucho la atención que seguido decían que buena es está obra durante los ensayos, cuando ya podrían estar hartos después de tanto tiempo de hacerla y estar ensayándola", cerró.