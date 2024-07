Karina Milei y Santiago Caputo: control total de la SIDE

Predominan los funcionarios sin experiencia, ex funcionarios del macrismo, ex custodios, policías y ex espías que no tienen demasiada trayectoria en las investigaciones estratégicas del Estado.

El único funcionario con cierta experiencia es Juan Bautista Yofre, que estará al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). "Estuvo cinco meses en la ex SIDE en los 90, al comienzo del gobierno de Carlos Menem, y sabe del tema", señalaron.

Los artífices políticos de la inteligencia nacional son la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial estrella, Santiago Caputo. Se apoderaron de esa área sensible que estuvo manejada por el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hasta que cayó en desgracia y fue echado.

Caputo fue quien nombró al titular de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que reemplazará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): será Sergio Neiffert. No tiene ninguna experiencia en inteligencia.

Para peor de males, no puede apoyarse en cuadros orgánicos del organismo porque fueron desmantelados durante el gobierno del kirchnerismo. De manera informal fue convocado el ex jefe de los espías orgánicos profesionales de la ex SIDE Antonio Stiuso, según allegados a éste. Stiuso fue quien apadrinó al asesinado jefe de la Unidad UFI Amia, Alberto Nisman, que denunció a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la mutual judía.

Para colmo, crearon un organismo que podría llamar a confusión en el plano internacional, porque se llamará Servicio de Inteligencia Argentino y su sigla será SIA, con un gran parecido fonético a la Central de Inteligencia Americana (CIA), con lo cual podría llamar a confusión en documentos o en la simple comunicación, cuando se habla de uno u otro.

El propio nuevo jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, proviene de la política bonaerense. Fue mano derecha del ex intendente Jesús Cariglino, y era hasta hace un mes miembro del directorio de la Acumar, la Autoridad de la Cuenta Matanza Riachuelo, en el ministerio de Ambiente. También integró consultoras con Cariglino en la actividad privada.

"El problema es que no hay conducción si manejan la SIDE Karina Milei y Caputo, le pueden pisar el terreno a la inteligencia militar o a la inteligencia criminal que maneja la ministra Patricia Bullrich", dijo un experto.

Otro desafío al que se enfrentan en la SIDE es que está superpoblada por agentes y funcionarios de segunda y tercera línea que pertenecieron al kirchnerismo y que la gestión en la AFI de Silvestre Sívori mantuvo porque nombró a ex militares vinculados a Cesar Milani. "Que te conspiren desde adentro en el Ministerio de Salud es un problema, pero si lo hacen en la SIDE es más jodido", dijo un funcionario.