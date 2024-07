El Gobierno echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores

Después de las críticas al plan económico y a las recientes medidas de Luis Caputo, el Gobierno decidió apartar al empresario textil Teddy Karagozian del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni este miércoles, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter). "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian" publicó.

El malestar del Poder Ejecutivo se generó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica que vaticina el mandatario.

"Es una decisión que no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores", respondió al tiempo que sostuvo que el oficialismo respetan la opinión de "toda persona que diga que la recuperación no se ve". Sin embargo, aclaró, "no coinciden" con esa postura. "La tomamos como una opinión más, pero no estamos de acuerdo", indicó Adorni.

Fuentes con despacho en Balcarce 50 señalaron a este medio que, a su entender, el objetivo de Karagozian fue "hacerse echar". Algunos incluso lo apodaron como “el prototipo de ‘Empresaurio’". "Porque hizo mucha plata a costa de estar protegido por el Estado”, argumentaron entre risas.

Lo cierto es que el empresario fue anunciado el viernes de manera oficial como miembro del consejo de asesores. A menos de una semana de su nombramiento (que no llegó a quedar plasmado en el Boletín Oficial), nadie en Casa Rosada se hace cargo de cómo llegó el empresario a ocupar un rol como asesor del propio Javier Milei.

Según pudo reconstruir este medio, Karagozian dialogó anoche con Reidel, quien se comunicó con él para advertirle por sus declaraciones televisivas, en las que dijo que el Gobierno "no está bajando el gasto público" y "que está atrasado el dólar".

"Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?", cuestionó.

Luego, el empresario calificó como "notorio" la situación relacionada al ratio de despidos en las empresas y sentenció: "No dan bien".