Kicillof: ““Nuestra provincia está siendo castigada por no tener la misma ideología de Milei”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en Tandil la inauguración de un nuevo edificio educativo para el Instituto del Profesorado de Arte N°4 (IPAT) y el Conservatorio de Música. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre; y el intendente local, Miguel Ángel Lunghi.

En ese marco, Kicillof destacó: “Frente a los que piensan que todo se resuelve a través del mercado, nosotros estamos convencidos de que hay un rol que únicamente puede ocupar el Estado para garantizar los derechos de todos y todas”. “Aquí no estamos buscando la rentabilidad de un sector, estamos invirtiendo en cultura, arte y educación para nuestro pueblo: en este edificio que se esperaba hace tanto tiempo se va a trabajar para generar un futuro mejor para los y las bonaerenses”, explicó. “Nuestra provincia está siendo castigada por no tener la misma ideología del Gobierno nacional. En ese aspecto tienen razón, nosotros no estamos de acuerdo con sus políticas: queremos más educación, vivienda y trabajo en los 135 municipios”, expresó el Gobernador y añadió: “En la provincia de Buenos Aires tenemos la voluntad de acompañar la lucha de una comunidad que, como peleó por este edificio escolar, va a seguir peleando por sus derechos”.

A partir de una inversión de $4.000 millones, se llevó a cabo la obra de infraestructura educativa más grande de la gestión: el complejo comprende dos edificios independientes que albergarán al IPAT “Escultor Carlos Allende” y al Conservatorio de Música “Isaías Orbe”. El establecimiento posee más de 4 mil metros cuadrados cubiertos y cuenta con un total de 28 aulas, biblioteca, auditorio y SUM.

Por su parte, Sileoni sostuvo: “Venimos a reivindicar que no hay conocimientos menores ni subalternos: el arte es un modo de abordar la realidad y estas dos instituciones son una muestra clara de ello”. “Las comunidades educativas luchan incansablemente por mejorar la educación, y esas luchas solo coinciden con las decisiones políticas cuando hay un Estado presente que las escucha”, manifestó.

"Hoy es un día de profunda alegría para toda la comunidad educativa de Tandil: finalmente se materializa este sueño de dos comunidades educativas que ahora es realidad gracias al apoyo de toda una ciudad y un Estado municipal y provincial presente", indicó Iparraguirre y subrayó: "Toda la comunidad de Tandil agradece el compromiso y convicción con que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha trabajado en el avance de esta obra tan esperada y necesaria para nuestra ciudad”.

En tanto, el intendente Lunghi remarcó: “Si habláramos en términos corales, este edificio se hizo a dos voces, y en clave de piano se hizo a cuatro manos: las manos del gobierno provincial y las manos del gobierno municipal. Dos gobiernos que creemos en la función profunda, moderna, reparadora, inclusiva, comprometida y honesta del Estado, levantaron este edificio que representa a la educación pública con dignidad, y a la educación como la llave que transforma la sociedad”. “Cuidémoslo, costó mucho hacerlo, es un orgullo para Tandil verlo aquí, de pie, y sentir que en apenas horas se llenará de voces, de música, de palabras, de sueños, de esperanzas”, manifestó.

Además, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, suscribió con el rector de la Universidad del Centro (UNICEN), Marcelo Aba, un acuerdo para la finalización de las obras de restauración de la fachada de la sede central del Rectorado y de las aulas y talleres de la Facultad de Ciencia de la Salud de la sede Olavarría.

Al respecto, el Gobernador afirmó que “se trata de un acuerdo para que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de proyectos de infraestructura que fueron abandonados por el Gobierno nacional”. “Entre las mil obras que paralizaron en la provincia, se incluyen mejoras en universidades públicas: aunque nos dejen sin recursos y nos quieran asfixiar, nosotros no estamos dispuestos a dar ni un paso para atrás”, remarcó.

Entrega de viviendas y recorrida por avances de obras de infraestructura

Durante la jornada, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se entregaron 24 viviendas en el Barrio Arco Iris, tras una inversión de $509 millones que prevé continuar con la ejecución de otras 24 casas.

Asimismo, el Gobernador recorrió los avances de las obras de urbanización del barrio Parque Sans Souci, donde ya se están construyendo 156 de las 416 viviendas previstas. Este proyecto integral incluye la puesta en funcionamiento de un polo educativo, obras sanitarias y de saneamiento del lugar; y una perspectiva sustentable para resguardar la flora autóctona. En tanto, los trabajos para la construcción de otras 484 casas y un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) fueron paralizados por decisión del Gobierno nacional.

Por último, Kicillof se acercó hasta la obra de ampliación de la Planta Depuradora Norte, donde se iniciaron los trabajos para aumentar la capacidad del tratamiento de líquidos cloacales del barrio Villa Aguirre, y acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, visitó la nueva planta de desposte de la firma Cagnoli, construida luego de un incendio sufrido en 2021, con financiamiento del programa Provincia en Marcha.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; los intendentes de Las Flores, Alberto Gelené; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Olavarría, Maximiliano Wesner; y de Azul, Nelson Sombra; el vicepresidente del Instituto Cultural, José Ignacio Rossi; el diputado provincial Gustavo Pulti; el director del IPAT, Pedro Tissier; y la directora del Conservatorio de Música, Silvia Caresía.