El tango se apodera de la Ciudad durante todo agosto

Buenos Aires “Ciudad de las Artes”

El tango, con su singular riqueza que le ha valido el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad hace 15 años, alcanza su máximo esplendor en su tierra natal: Buenos Aires. El Ministerio de Cultura porteño tendrá una programación especial que vibrará al ritmo del 2x4 con propuestas en la Usina del Arte, el Centro Cultural San Martín, el Cine Teatro el Plata, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Casco Histórico, el Teatro Colón y muchos espacios más.

Uno de los eventos centrales será el Tango BA Festival y Mundial entre el 14 y 27 de agosto. La Ciudad tendrá una gran variedad de actividades que destacan la música, la danza y la poesía tanguera. Desde las principales salas de conciertos hasta los emblemáticos salones de baile, bares históricos, casas de tango, museos y academias, cada rincón de la Ciudad ofrecerá una experiencia única.

Entre las propuestas más disruptivas, llega In the Bodies, de la compañía austríaca-argentina IN Tango Tanz, que se presentará el jueves 8 a las 21 h y 9, 10 y 11 de agosto a las 19 h en la sala A del Centro Cultural San Martín. Se trata de una obra coreográfica que, con perspectiva contemporánea y de género, pone el acento en el universo femenino del tango.

Y si de baile se trata, las milongas son un clásico infaltable que estarán presentes en el Cine Teatro el Plata los viernes 23 y 30 a las 19 h y en el Centro Cultural 25 de Mayo todos los domingos de 19 a 22 h. Siempre con entrada sin costo y por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Además, el sábado 24 de agosto se celebrarán los 154 años del Barrio de La Boca, que se cumplen el día 23, con una tertulia en Barraca Peña dedicada al tango. El evento comenzará a las 14.30 h, con un cupo de 40 personas. La actividad se realizará en Av. Pedro de Mendoza 3003 y no se suspenderá por lluvia. En tanto, el martes 27 de agosto a las 14 h, se llevará a cabo un recorrido por diferentes tanguerías del Casco Histórico, empezando en Balcarce y Estados Unidos y finalizando en Avenida de Mayo, para explorar la historia del tango y sus autores más influyentes.

Y siguiendo con el tango, en el Museo Casa Carlos Gardel continúa la exposición "Troilo, el otro Gardel del Abasto", que revela por primera vez el valioso acervo patrimonial de la familia de "Pichuco". En esta muestra única, los visitantes podrán admirar partituras originales de Troilo, su archivo fotográfico familiar, su icónico bandoneón, premios y una colección de 485 grabaciones comerciales.

A lo largo del mes también habrá programación destacada en el Centro Cultural Recoleta con una gran variedad de propuestas musicales como el Ciclo Antidomingos, el Ciclo Confesiones de Invierno y Música Clásica. Asimismo, se proyectarán películas todos los jueves del mes a las 19 h y cine de comedia todos los viernes a la misma hora. Las propuestas del séptimo arte incluirán el Ciclo John Ford, más que una leyenda. Habrá también charlas en el marco de la iniciativa “Las puertas del cielo. 40° aniversario de Julio Cortázar”, con fechas los miércoles 7 y 21 a las 19 h. Todas las entradas son sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.