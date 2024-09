Por Florencia Belén Mogno.

La música tiene la particularidad de poder convertirse, a través de la unión de las melodías y las letras, en un reflejo de la vida y los sentimientos, como así también las contradicciones que existen en esta realidad.

En ese contexto se encuadra "Holadiós” el nuevo disco del artista argentino Ner. Este álbum se define por la combinación de diversos géneros como el electropop y el folk, sumado a la poesía y el arte detrás de cada una de las canciones que apuntan a reflejar las contradicciones que se presentan en cada ser humano y situaciones de sus experiencias de vida.

En ese sentido, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con el músico y cantautor para conocer más sobre su nuevo lanzamiento y también para profundizar en su historia y sus proyectos para el futuro.

Un camino musical en ascenso

Primero felicitaciones por el lanzamiento, ¿cómo estás viviendo la realización de este álbum?

Ner: Haber concretado el disco lo siento como una medalla, como si tuviese una medalla o un emblema en el pecho o en el alma de decir “traje esto al mundo”. Me da otra entereza, otra firmeza humana al pensar y decir “era un sueño, una imaginación, era una locura” y ahora es música, y es un disco con un nombre y con todo el peso espiritual que tiene haber llevado adentro mío ese disco por tanto tiempo y al final poder volcarlo y traerlo al mundo.

En relación justamente a la realización de “Holadiós”, ¿cómo fue el proceso de creación de este disco?

Ner: La creación del disco fueron como dos ríos distintos. Uno era el lado creativo, poético, mío, individual, como compositor y como creador, y el otro fue el de la producción musical y técnica de un disco que tiene mucha producción. Igual fueron dos ríos que en algún momento se juntaron porque estuvimos trabajando mucho tiempo en este disco. Fueron asi dos años de trabajo muy intensivo, y diría casi que de campamento porque iba al estudio de un amigo mío muy querido y que fue mi productor para este disco y había noches que yo me quedaba a dormir en el estudio y me iba a dormir escuchando mis temas hacerse realidad y fue mucho trabajo artesanal.

Una de las particularidades de tu disco es que fusiona distintos géneros, ¿cómo fue elntrabajo de combinar esas sonoridades diferentes?

Ner: Siempre me gustaran mucho los discos muy dinámicos, con muchos matices, con geografías distintas, no que sean tan homogéneos. Me gustan más los discos, los libros, y las películas que son errantes, que cambian de estilo según lo que necesite cada momento y me pasó eso, que cada canción es una historia, y tiene una explicación que para mi solamente podía ser representada fielmente por un estilo de música. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el folclore argentino y latinoamericano, y hay una canción que sii bien tiene música electrónica, es casi de base una milonga. Esta canción está inspirada en Chivilcoy, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde yo tuve una pareja, y el papá de esa pareja me enseñó a mí lo que eran las milongas, lo que era el primer folklore. Entonces, cada historia y cada canción, que siempre digo que son casi como mini obras de teatro, me piden una música que es sí o sí esa, y son las músicas que escucho y que disfruto y que fui conociendo, acumulando y cultivando toda mi vida,

En cuanto al hecho de que este disco tenga que ver con vos y situaciones o experiencias propias, ¿de qué manera consideras que la música te permite redescubrirte como perona y artista?

Ner: Para mí la música es un cable al cielo. Yo la siento como algo que me lleva, como algo que me levanta y me saca un poco del mundo y me lleva a otro plano, a un plano superior, más místico, más mágico. Yo siento que me lleva a las estrellas. De hecho, las estrellas es una imagen y un símbolo que aparece muchísimo en el disco. Yo siento que la música es mi cable al cielo para sentir que, de alguna manera, lo que yo siento, lo que vivo y mi existencia en esta tierra es de oro y que tiene un lazo con algo más grande, con los cielos, con las estrellas, con el espíritu gigante del universo. Siento que la música me lleva inevitablemente a cosas más profundas y más altas del alma y por eso tiene tanta simbología el disco y por eso tiene una poesía que, para mí, trata de transformar las vivencias.

En lo que refiere a tu historia, tu papá está muy vinculado con el arte (cantante lírico, director de comedia musical, entre otros), ¿de que manera ese historial influyó en vos?

Ner: Mi papá siempre me bancó mucho, me inculcó música sin decírmelo, simplemente subíamos al auto y él ponía música o me cantaba para dormircuando era bebé, o sea me transmitía música de la forma más natural posible, y eso fue un acierto orque nunca me sentí obligado a nada, siempre me dieron bastante libertad mis viejos para hacer lo que yo sintiera. Hacía música de chico pero más como una cuestión de hacer alguna actividad extraescolar. Me terminé encontrando casi por accidente con la batería y fui baterista durante mucho tiempo en bandas locales de La Plata, y creo que como la segunda vida de mi música fue el momento de empezar a hacer mis propias canciones y escribí mi primera canción justo después de escuchar Chelsea Hotel, de Leonard Cohen. Eso fue cuando yo tenía 17 años y la posibilidad de concebir un disco y mis canciones vinieron en el 2021 cuando tenía 25 años y eso vino de la mano del pop.

Por último, ¿cuáles son tus proyectos para el resto del año?

Ner: Tengo una fecha el 12 de septiembre en Perón Perón (espacio en el barrio de San Telmo, CABA) y actualmente estamos produciendo canciones con un productor, amigo. Estamos produciendo un homenaje a Charly García, una versión de “Influencia” el tema de Charly, pero reversionado al estilo de la electrónica que hago yo. Eso va a salir como sencillo y después va a salir como parte de un EP, junto con dos canciones nuevas mías, bastante íntimas y melodramáticas, y ese EP probablemente salga hacia fin de año.

Fuente fotografías: prensa Ner.