Impacto negativo de las políticas del Gobierno Nacional en la educación

Por Agustín Ochoa Ortega

Desde su asunción en diciembre de 2023, la administración de Javier Milei ha implementado una serie de medidas que han generado un impacto significativo en el sector educativo del país. El recorte de financiamiento a la Educación Nacional y a las Escuelas Técnicas, junto con la eliminación del Fondo de Incentivo Nacional (FONID), ha levantado alarmas entre docentes y especialistas en educación.

Una de las decisiones más controvertidas ha sido la redistribución de recursos, que ha resultado en el envío de la mitad de los fondos a las Universidades Nacionales. Estas acciones han suscitado un amplio rechazo entre los gremios docentes, que se han unido para resaltar las graves consecuencias que se derivan de tales políticas.

Los líderes de los sindicatos han denunciado un desfinanciamiento sistemático del sistema educativo, lo que pone en riesgo la calidad de la enseñanza y el futuro de miles de estudiantes. La falta de recursos afecta no solo la infraestructura, sino también la formación y retención de docentes, creando un panorama desalentador para la educación en el país.

En este contexto, Marcela López Montenegro, secretaria general de S.A.D.O.P - Almirante Brown, ha expresado su preocupación por las constantes violaciones de los derechos de los docentes. "Asusta mucho el avasallamiento de los derechos de los docentes. Este gobierno arrancó pegando a los jubilados, docentes, es decir, a los más vulnerables", señaló López Montenegro, poniendo de manifiesto una realidad que se agrava con el tiempo.

La dirigente gremial enfatizó que la situación es crítica, mencionando incluso que “se dieron el lujo de retener comida para la gente más necesitada”. Esto refleja no solo un impacto en la calidad de vida de los educadores y de los jubilados, sino también un deterioro de la solidaridad social en un momento en que más se necesitan políticas inclusivas.

Según López Montenegro, el empoderamiento del gobierno nacional no encuentra límites y se presenta como una amenaza directa a los derechos constitucionales, un aspecto fundamental que debe ser defendido y promovido por todos. La educación, pilar esencial de cualquier sociedad, merece atención y consideración, especialmente hacia quienes la integran y la sostienen día a día.

Por otra parte, la declaración de emergencia educativa por parte del Gobierno Nacional ha suscitado una variedad de reacciones. Mercedes Solbes, dirigente de S.U.T.E.B.A - Almirante Brown, ha expresado su enérgico desacuerdo con esta decisión, subrayando que la educación debe ser entendida como un derecho fundamental, y no meramente como un servicio esencial.

Solbes argumenta que, al considerar la educación como un servicio esencial, se corre el riesgo de desvirtuar su verdadera naturaleza. "Si uno dice que la educación es un servicio esencial, tiene que estar acompañado de inversiones para garantizar dicho servicio. Pero si no lo está, se están tergiversando los hechos y las palabras", acusó.

La docente enfatizó la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación, asegurando que debe realizar las inversiones necesarias para proporcionar una educación de calidad. "El Estado tiene que garantizar para los pibes y las pibas una educación digna y accesible. Esto implica no sólo declarar la emergencia, sino también actuar con medidas concretas y efectivas", reflexionó Solbes.

“Sin embargo, nada de lo que sucede es accidental, sino que está planificado. De hecho, hay funcionarios del gobierno que se han preguntado para qué los chicos van a la escuela, el que no quiera ir que no vaya o que vayan a trabajar”, según Solbes, quien sostiene que las políticas implementadas por el Estado Nacional no son accidentales, sino forman parte de un plan que, según ella, busca desmantelar la educación pública y favorecer a sectores más alineados con el gobierno

Por otra parte, la violencia en las instituciones educativas se ha convertido en un tema de gran preocupación. Paola Lencina, secretaria general de U.D.O.C.B.A. – Almirante Brown, ha compartido las iniciativas que su sindicato está implementando para abordar esta problemática que se inició con las campañas de desprestigio sobre el rol de los docentes por parte del Gobierno Nacional.

Asimismo, Lencina destacó que "el reflejo de lo que pasa en el afuera afecta el comportamiento de los pibes y las pibas". Esta afirmación resuena con fuerza, ya que la violencia no se genera en un vacío, sino que es un eco de las tensiones sociales y políticas que nos rodean. La docente de filosofía señaló que, lamentablemente, también se observa violencia entre los propios estudiantes, así como tensiones entre padres y docentes.

Además, Paola Lencina menciona un punto crítico: “Hay un discurso muy violento de muchos políticos, entre ellos el presidente de la Nación, Javier Milei, que miran al costado cuando tratan acerca de la importancia que tienen los docentes”. Este tipo de retórica no sólo deslegitima el trabajo educativo, sino que también puede contribuir a un clima de hostilidad que afecta a todos en la comunidad escolar.

De cara a lo que queda del año los docentes seguirán luchando por sus derechos quitados con las políticas impulsadas bajo este gobierno, tales como el restablecimiento del Fondo Incentivo Docente; la defensa de los fondos nacionales del Instituto de Previsión Social; y el regreso de los programas educativos, como por ejemplo el Conectar Igualdad; más formación docente, más libros y el reinicio de las obras paralizadas desde diciembre del 2023.

“Vamos a continuar trabajando unidos porque entendemos que desde la individualidad no se construye. Por lo tanto el F.U.D es una herramienta muy valiosa que supimos construir entre todos los sindicatos de la provincia. Como así también, seguir hablando con nuestras comunidades porque a la escuela la construimos y sostenemos entre todos y todas. Finalmente realizaremos una marcha federal con todos los gremios nacionales”, contó Mercedes Solbes.

Para concluir, Paola Lencina resaltó la importancia de seguir resistiendo en comunidad y unidos. “Nosotros en nuestro discurso y práctica somos trabajadores unidos que sabemos trabajar en conjunto, que nos acompañamos cuando necesitamos y, sobre todo, practicamos la empatía que es nuestra principal característica. Así que hay que seguir trabajando en comunidad”, concluyó.