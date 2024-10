El Gobierno evalúa cerrar la Casa de la Moneda y otros cinco organismos

El Gobierno evalúa eliminar la Casa de la Moneda, la empresa encargada de la impresión de billetes y monedas de curso legal en el país, y al menos otros cinco o seis organismos estatales en el marco de la reforma estatal que lleva adelante la gestión de Javier Milei.

Según la periodista Liliana Franco, el organismo que depende del Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo se disolverá la próxima semana por decreto, al igual que ocurrió con la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, que fue eliminada este martes. Todos los trabajadores que actualmente trabajan en la empresa serán despidos.

La decisión del cierre de la Casa de la Moneda era un secreto a voces, tras las últimas tres licitaciones del Banco Central para la impresión de billetes, donde se impidió “expresamente” la participación del organismo estatal en beneficio de empresas de China, España y Brasil. La primera licitación fue por un monto de $770 millones para la impresión de billetes de 10 mil pesos. La segunda abarcó $230 millones para billetes de 10 mil pesos y $190 millones para billetes de dos mil pesos. La tercera, por $540 millones, fue para billetes de 20 mil pesos.

En ese sentido, el diputado nacional por Unión por la Patria Sergio Palazzo había anunciado en C5N el “proceso de vaciamiento” de la planta que la Casa de Moneda tiene en Don Torcuato. "Recibí a empleados de la Casa con preocupación. Están imprimiendo billetes afuera y no sabemos el costo de las operaciones. Tenemos las máquinas para imprimir en la Casa y no dejan ensamblarlas. Espero que no busquen vaciar la Casa de la Moneada para luego privatizarla", había expresado el titular de La Bancaria.

La Casa de Moneda es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que funciona desde 1875. Actualmente, la preside Daniel Méndez. Las plantas de Retiro y Don Torcuato son los principales edificios en los que funciona, los cuales están equipadas con la última tecnología en fabricación de billetes, pasaportes y chapas patente.

El Gobierno anunció el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), una empresa estatal subsidiaria de Trenes Argentinos, y dejó en la calle a 1.388 empleados.

La medida implicará un ahorro de $42.000 millones anuales, de acuerdo con lo que informaron el vocero presidencial Manuel Adorni y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en conferencia de prensa.

Decahf era una de las cinco empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos, sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios. Se había creado con el objetivo de “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”.