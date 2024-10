Gray: “La Cámpora no pisa el territorio y no ven lo que vemos en la calle”

El intendente muy duro en el Día de la Lealtad

En plena campaña por la Presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, salió a desmarcarse del kirchnerismo y apuntó fuerte contra el diputado nacional Máximo Kirchner, líder de La Cámpora: “Nuestro partido provincial está ausente de la agenda y no sabemos qué dice o qué piensa porque no habla y no da entrevistas”.

El jefe comunal no se guardó nada y arremetió contra La Cámpora y los “métodos” de designación a la hora de definir listas: “Vos militas durante 10 años en una unidad básica, y cuando llegan las elecciones, te ponen a un pibito que no sabes de donde salió (en las listas)”. Asimismo, destacó que “la única voz que dice estas cosas soy yo”.

Sin nombrarla, planteó un debate que podría dificultar el futuro politico de Cristina Fernández de Kirchner: “Tenemos que empezar a discutir la cuestión de ficha limpia (proyecto de ley que prohíbe candidaturas de personas con procesos judiciales que se está debatiendo en la Cámara de Diputados)” o “¿Está bien que cualquier persona llena de procesos pueda ser candidato? Representar a la ciudadanía es un honor”, cuestionó.

Entrevistado por GRUPO MEDIATRES, Fernando Gray reiteró: “Quiero discutir en mi partido ficha limpia y discutir los padrones”. En tal sentido, denunció irregularidades en el manejo del PJ provincial, a cargo de Máximo Kirchner: “Un compañero aparece afiliado en tres distritos, hay personas fallecidas afiliadas y hay personas que no están en el padrón”. “Los padrones hay que hacerlos públicos y depurarlos”, sugirió con fuerza.

“Cuando recorres el interior te das cuenta de que La Cámpora solo metió legisladores por la primera sección, pero tenés gente del conurbano elegido en distritos rurales”, acusó el jefe comunal de Esteban Echeverría, quien añadió que “La Cámpora ha desvirtuado el partido Justicialista”, y remarcó: “Estoy pidiendo una renovación y una autocrítica porque nuestro gobierno fue desastroso (sobre la gestión del Frente de Todos) y nadie se hace cargo, no hay una minima autocrítica”.

En virtud de las discrepancias con las autoridades del PJ bonaerense, siguió: “La Cámpora se apropió del partido”. “Acortaron los mandatos a un año y Máximo Kirchner sacó un tuit diciendo que iba a adelantar los comicios provinciales al 17 de noviembre”. “Esto es una marcha y contramarcha que tiene que ver con una falta de conducción que no comparto”, aseveró Gray.

Del mismo modo, recordó su labor política con el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner: “Trabajé con él y te llamaba 10 veces por día, pero ahora te quieren llevar a las patadas”. A su vez, aseveró que “la interna nacional no hay que hacerla ahora porque se puede hacer en febrero”. “Creo que tenemos que estar conectados con la gente”, reflexionó.

Siguiendo con el pase de factura al kirchnerismo duro, lanzó: “La Cámpora no pisa el territorio y no ven lo que vemos en la calle”, y sumó: “Estoy recorriendo el peronismo del interior de la provincia y te dicen que no los llama nadie del PJ -PBA- porque hoy está cerrado y las redes del PJ bonaerense son una vergüenza”.

Antes del final, Fernando Gray manifestó: “Nuestro partido se ha alejado de las normas básicas del partido y de los partidos en sí”. “Han tirado las normas básicas por la ventana y eso se traduce en un desorden de representación porque vos militas durante 10 años en una unidad básica, y cuando llegan las elecciones, te ponen a un pibito que no sabes de donde salió”, acusó.

Luego, Fernando Gray señaló que “han desvirtuado la militancia” porque “llenaron de pibes y pibas (gente sin experiencia) los organismos del Estado -PAMI y ANSeS- y hoy esos organismos se caen a pedazos”, en alusión a casos como el de Luana Volnovich, actual diputada nacional de Unión por la Patria y exdirectora de la obra social previsional durante el gobierno de Alberto Fernández.

Para terminar, el intendente de Esteban Echeverría expresó: “La militancia no debe ser rentada porque es un servicio y es un principio fundacional”, pero “ahora vas, tocas el bombo y te nombran un cargo”, porque “yo no nací intendente, hice una carrera”, cerró.

El reclamo de un Justicialista

El intendente de Esteban Echeverría y titular del Partido Justicialista en ese distrito, Fernando Gray, le reclamó a Cristina Kirchner “que tenga un gesto de generosidad y permita que el peronismo se renueve totalmente”. La expresidenta aspira a presidir el justicialismo nacional, un objetivo que el jefe comunal -enfrentado desde hace años con Máximo Kirchner- le pidió dejar de lado en un comunicado en el que solicitó suspender las elecciones internas y aplicar en los comicios justicialistas nuevas reglas, como la “ficha limpia”, una iniciativa que La Libertad Avanza y bloques aliados impulsan en el Congreso.

Gray colocó en el cierre de su comunicado “una petición a Cristina Fernández de Kirchner”, en la que especificó: “Le pido que tenga un gesto de generosidad y permita que el peronismo se renueve totalmente, atendiendo a los nuevos colectivos y las demandas sociales. Necesitamos una renovación total. Así, cuando hablemos de ‘trasvasamiento generacional’, que no sea a ‘dedo’ ni con ‘lapicera’, sino producto de un verdadero proceso riguroso de formación, capacitación, participación y elección para empoderar a las y los mejores”.

“[La petición] la hago desde el lugar de haber sido fundador del frente político que la referencia, luego de permanecer en él durante más de 20 años y de no alejarme nunca (ni ‘medio centímetro’, como sí lo hicieron otras y otros). Después de haber sido dos veces presidenta de la Nación y luego vicepresidenta, ¿Qué más le podemos pedir a Cristina?”, argumentó el intendente de Esteban Echeverría.

Enfrentado con Máximo Kirchner desde fines de 2020, cuando comenzó el operativo de La Cámpora e intendentes referenciados con Martín Insaurralde para entronizar el hijo de Cristina en la presidencia del PJ bonaerense, Gray sostuvo que “la convocatoria a elecciones internas del Partido Justicialista nacional debe darse con mecanismos amplios de participación partidaria para que todos los sectores tengan la oportunidad de debatir y participar en el ámbito correspondiente”. Gray era presidente del PJ bonaerense (rotaba anualmente en ese cargo con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo) cuando se iniciaron los movimientos para que Máximo presida esa estructura.