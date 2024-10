Él: “Te voy a enterrar en un cajón” y ella: “sos un fracaso y das vergüenza ajena”

Esta es una construcción elaborada que apunta contra quien considera su verdadera enemiga y fantasea asesinar", aseguró un ladero de la exmandataria.

Un Javier Milei desbocado —más que de costumbre— utilizó anoche la palabra "morbo" para referirse a las elecciones internas del Partido Justicialista. Fue en el instante previo a dejar una de las frases más agresivas en su ya extenso repertorio en materia de violencia verbal. "Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro", largó el libertario, fiel a su tono soez y provocador.

Una frase cuanto menos desafortunada para un jefe de Estado y que revolvió parte del pasado reciente: a la exvicepresidenta le dispararon hace poco más de dos años a pocos centímetros de su cara, en un intento de magnicidio cuyos autores materiales están enfrentado un juicio oral y quienes en más de una oportunidad reconocieron, precisamente, haber actuado impulsados por discursos de odio, además de congeniar con algunas ideas como las que propaga el propio Presidente.

"Hay una parte de morbo, que me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro", dijo Milei, una frase que quedará para el recuerdo por el tono desafortunado y la carga de violencia explícita hacia quien no sólo ocupó dos veces el mismo cargo elegida por el voto popular, sino que además asoma en el futuro inmediato como una de las referentas de la oposición al propio Gobierno libertario.

Las respuestas no tardaron en llegar. "Esto no es un berrinche, ni un ataque de furia de un desquiciado que cada tanto insulta opositores, legisladores, estudiantes, jubilados o periodistas. Esta es una construcción elaborada que apunta contra quien considera su verdadera enemiga y fantasea asesinar. El parlamento y el poder judicial debería preguntarse si este “morbo” no lo viene compartiendo desde hace mucho tiempo con Bullrich y los Caputo", dijo el diputado Leopoldo Moreau. "Me trajo a la memoria la foto que Milei y Bullrich se sacaron junto a Hernán Carrol a quien Sabag Montiel desde la carcel, le pidió que le designara un defensor", agregó.

"Basta de incitación a la violencia", dijo por su parte el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, y aseguró que "urge ponerle un freno" a Milei entre "todas las fuerzas políticas". "Sus declaraciones no apuntan sólo contra Cristina o contra los peronistas", remató.

"Con declaraciones como esta, repudiables y perversas, el Presidente sigue incentivando la violencia contra CFK", dijo por su parte el senador Eduardo "Wado" de Pedro. "No sólo lo hace para expresar su fantasía de una Argentina sin peronismo, sino también para desviar la atención y esconder el fracaso de su modelo económico", agregó.

Cristina: “¿Así que ahora me queres matar?”

Cristina le respondió a Javier Milei. "¿Así que ahora también me querés matar?", planteó la exmandataria ante la afirmación del Presidente de que le gustaría "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". En un texto que publicó en su cuenta de X, CFK responsabilizó al líder de La Libertad Avanza y "a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites" de lo que pueda sucederle a ella y a otros dirigentes opositores. Además le señaló el fracaso de su gobierno "Vos como presidente das vergüenza", afirmó.

"Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces", arrancó la expresidenta su réplica a Milei y agregó: "Como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri".

En el primer tramo de la respuesta, Cristina Kirchner le marcó a Milei sus contradicciones y el resultado negativo de las políticas que viene aplicando. Citó por caso que dijo que iba a dolarizar y terminó "copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz; y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros". "Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros", ironizó la exmandataria que también le recordó al Presidente que afirmaba que iba a cerrar el Banco Central y ahora pasa "sus pasivos al Estado argentino con las LEFI y las LECAPS que están generando intereses mensuales por más de 2 billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca".