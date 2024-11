Las energías renovables se caracterizan por utilizar recursos capaces de renovarse ilimitadamente, y no combustibles fósiles como sí sucede con las energías convencionales. Al mismo tiempo, su impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes.

Por esto desde el INTA AMBA se alienta al uso de estas energías que son todas aquellas que usan como fuente de energía el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal (leña, residuos forestales, agrícolas, etc.) o animal (residuos ganaderos, biogas, lodos, biocombustibles, etc.), entre otras.

Estas contribuyen, además, a una mejor sustentabilidad en la producción sobre todo en el momento de la optimización y mejor uso de los recursos.

Entre otras propuestas se impulsa la implementación de voyeros fotovoltaicos (energía solar) en emprendimientos rurales de pequeña escala, ubicados en zonas aisladas de la red eléctrica.

También impulsa la construcción y utilización de estufas, cocinas y hornos, entre otros, que cumplen la doble función de cocinas y calefacción: fuente de calor que promueven un uso eficiente de la energía, y se pueden utilizar tanto en espacios urbanos como periurbanos.

En este sentido, la madera es una importante fuente para lograr el calor necesario y contribuir a la sustentabilidad ambiental. Por lo que es de destacar que la poda de ramas puede pasar a transformarse en insumo clave para generar energía calórica.

La madera es una importante fuente para lograr el calor necesario para los hornos de barro que son de gran ayuda para sustituir el gasto de otro tipo de energía que es más onerosa.

Mediante la energía solar térmica puede trabajarse en colectores solares y horno, y desde la energía química (biodigestión) la utilización eficiente de la combustión aplicado a cocinas y estufas rocket.

Es objetivo principal debatir e intercambiar ideas acerca de las formas en que se presenta la energía y de qué forma puede aprovecharse, así como promover la autoconstrucción de diferentes prototipos, acercar tecnologías apropiadas a la población y utilizar materiales de descarte para revalorizarlos.

Es necesario despertar la curiosidad y la iniciativa de construir elementos que produzcan energía útil no contaminante.