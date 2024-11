Manuel Ron: “No se ve que haya un plan productivo nacional”

Por Andrés Miguel

“En el marco de esta puja con las universidades, el gobierno de Córdoba tomó la decisión de venir con once rectores de universidades de la provincia para conocer el sistema académico y de investigación de Estados Unidos”, subraya Manuel Ron.

El titular de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender cuenta la experiencia cordobesa en la promoción de emprendimientos a base de financiamiento público y privado. Explica la importancia de fortalecer ecosistemas de inversión, acercar fondos de riesgo y fomentar la apuesta a desarrollar nuevas tecnologías, principalmente, para el agro.

A sus 54 años, la presidencia de la Agencia es su primera experiencia laboral en el sector público. Hace veinte, cuenta, fundó Bio4, la primera planta de bioetanol de la provincia. De todas maneras, su vida pasó siempre por el agro, siendo ingeniero y productor agropecuario.

Desde Boston, atiende el llamado para conversar sobre su trabajo y los lineamientos que Martín Llaryora le marca a la producción cordobesa. En este sentido, marca una diferencia con el Gobierno nacional. Al respecto, sostiene que, desde Córdoba, “no se ve que haya un plan productivo nacional”.

—Entonces, ¿hoy no hay un acompañamiento a la producción desde la Nación?

—Vemos que se está trabajando en la macroeconomía, que es una cuestión sine qua non y fundamental. Vemos que se está alineando, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un plan productivo y eso no lo vemos. Desde Córdoba lo proponemos, y la Agencia es una partecita de eso. Con la macro estabilizada, al menos se está consiguiendo crédito y en eso estamos trabajando. Trabajamos en que haya planes concretos para que, por ejemplo, se transforme la materia prima en origen que es lo que hay que hacer para que se desarrolle el interior del país.

—¿Habla, principalmente, del agro?

—Una bajada que el gobernador nos plantea es que el foco de la Agencia vaya al mundo agrotecnológico para fomentar la biotecnología, con acciones referidas a combatir el cambio climático y focalizada en las agtechs. Córdoba es la primera productora de maíz de la Argentina, por esas cosas apuntamos a transformar la materia prima multiplicando el valor de lo que producimos. Se trata de pasar de exportar toneladas de entre 200 y 300 dólares que son los granos a toneladas de 1.500 dólares que es la leche en polvo, la carne envasada o la energía. En Río Cuarto, si vos convertís una tonelada de maíz en bioetanol o transformás el estiércol de novillo en biogás, multiplicas en 2,38 la facturación. Es decir, en vez de facturar 100 dólares, facturás 238. Eso, a la larga, se termina derramando en toda la sociedad y eso es lo que buscamos en Córdoba: que se produzca más y producir productos de más valor, porque eso es lo que genera más trabajo.

—Mencionaste Río Cuarto, donde Llaryora estuvo de visita hace poco. ¿Por qué el gobernador se refiere a esta ciudad como pujante en materia de agtech?

—En Río Cuarto, apoyado por la Provincia, se conformó un cluster de agtech que nuclea a muchas empresas vinculadas al agro. Esto atrae a productores, pero también a proveedores agropecuarios que usan esa tecnología. Esto va a traer talento de otras partes del mundo para que vengan a desarrollar sus productos y eso se está promoviendo. Apuntamos a no ser sólo generadores de emprendedores que exportan al mundo, sino que vengan otros generadores del mundo a validar su tecnología al sur de Córdoba. En materia de agricultura, junto a Brasil y Estados Unidos, somos la primera clase mundial. Entre los tres, somos los países que vamos a alimentar en el mundo en el futuro, con alimentos bajos en carbono y competitivos. Argentina produce diez veces más de los alimentos que necesita su población y eso debería acrecentarse con más valor agregado y menos emisiones.

—¿Qué tan relevante es el cambio ambiental cuando desde el Gobierno nacional se lo niega?

—Me parece que hay un discurso político contra la agenda 2030, que no es solamente lo ambiental porque abarca más objetivos. Algunos políticos la tildan de progre o la minimizan, pero el tema ambiental es indiscutible y se ve en el mundo. Se ve en la base científica. Además, las grandes compañías que no hacen política están super alineadas con el cambio climático y trabajan para combatirlo. Eso te da la pauta de su importancia porque invierten millones de dólares para bajar emisiones y trabajar en la transición de su matriz energética. Hasta las petroleras las hacen. Hay una tendencia irreversible a bajar las emisiones. Esta es una oportunidad en Argentina porque es un productor super eficiente de granos y carnes con bajas emisiones que será la próxima barrera arancelaria.

—¿Cuán importante es la investigación en el desarrollo tecnológico del agro?

—Es fundamental. Porque, en algunos momentos iniciales, el sector privado no financia un proyecto si no ve un negocio detrás. Entonces, está bueno que las universidades de agronomía y veterinaria trabajen en distintos temas, con profesionales que son excelentes. Nosotros, con la agencia, vinculamos al sector de la investigación para que pueda aplicarse y entienda la necesidad del sector productivo. Muchas veces falta eso, que es juntarse. Es lo que estamos viendo acá en Estados Unidos, donde se fomenta esa vinculación que después termina en otros formatos de financiamiento, porque las universidades registran una patente o forman parte de las empresas.

—¿Cuál es la importancia de que exista una entidad como Agencia Innovar?

—Lo interesante de la Agencia es que funciona como un catalizador del mundo emprendedor de la Provincia. Es un vehículo para llevar adelante una de las políticas principales de Córdoba que es desarrollar nuevas empresas para generar nuevos empleos. De esta manera, se bajan estrategias para los ministerios, poniendo recursos que quizás no son muchos, pero con un equipo de trabajo que está muy conectado con el ecosistema productivo. Ese es un gran valor de la Agencia. Hacemos networking, porque organizamos y hacemos mucha conexión. Le contamos a un emprendedor que el tema que aborda se está investigando en tal universidad, le acercamos los fondos de riesgo de la región que están orientados en la vertical que el productor esté desarrollando, les acercamos posibilidades de financiamiento, los estimulamos para conseguir el fondeo porque buscamos facilitarle la vida al emprendedor.

—¿Hay algo que te haya sorprendido más que otra cosa en este año de trabajo?

—Lo más sorprendente es ir a los pueblos de Córdoba y ver a los intendentes en su búsqueda de generar laburo para que los chicos no se vayan de sus pueblos. Ellos conocen a los productores y a las empresas que están radicadas, y uno observa su avidez para que se sigan desarrollando empresas en su pueblo. Desde el sector privado eso no lo ves. Se trata de gente que está hace un año en el puesto y se rompe la cabeza viendo cómo genera más laburo para que los pibes que terminan el colegio no se vayan. Esto fue de lo más emocionante.