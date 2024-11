Yaron Brook: “Milei es exactamente lo opuesto a Trump y muchísimo más inteligente”

Por Alexandre Wragge (Visión Liberal)

“Milei va bien, aún con el congreso en su contra”

Hasta el 12 de noviembre fue figura convocante de diversas conferencias y reuniones para divulgar las ideas objetivistas de Ayn Rand y su implementación para la vida política y cotidiana.

Tuve la oportunidad de entrevistarlo para Visión Liberal el martes, en la Universidad del CEMA, previo a su debate con el Dr. Gabriel Zanotti. Ambos tuvieron un mano a mano sobre “Iluminismo vs Judeocristianismo ¿Cuál de los dos movimientos definió a la actual cultura occidental?” que generó momentos de reflexiones interesantes, ya que Brook es un objetivista acérrimo y ateo, defensor del iluminismo y Zanotti es un filósofo conocido académicamente por su profunda teología cristiana.

¿Esta es tu primera vez en Buenos Aires?

No, esta es la quinta, la primera vez fue aproximadamente en 2009, por una reunión de la Mont Pelerin Society.

Visitaste el país durante distintas gestiones, desde el kirchnerismo, el macrismo y ahora con Milei. ¿Viste algún cambio en estos años?

Sí, hubo cambios con Macri pero no muchos. Creo que la diferencia en este momento es que pareciera haber más optimismo en las calles de Buenos Aires. Es dificil ver aún los resultados de las políticas de Milei porque aún se ve pobreza e indigencia, pero cuando hablo con la gente noto más confianza y esperanza. Si vemos los datos de inflación mensual, por ejemplo, se puede ver una moderada mejora, estando en 2.7% en este momento.

¿Tenés buena impresión de las politicas de Milei por el momento?

Sí, creo que está haciendo las cosas bien. Hay mucho más para hacer aún pero está haciendo lo que puede en el sentido de la autoridad que tiene como presidente. Argentina no es una dictadura, entonces Milei no puede hacer lo que quiera, tiene una Corte, que entiendo bloquea su intento de reforma laboral, y el Congreso hace difícil realizar otras reformas. Él está haciendo bien las cosas dados todos los obstáculos que tiene. La inflación está bajando, pero aún tienen controles de capital los cuales tienen que sacarse de encima lo antes posible, el famoso “cepo”. Porque lo que se necesita es flujo de capitales. Creo que con toda la riqueza de Argentina en recursos naturales, ese flujo de capitales se va a dar una vez se liberen los controles de cambios y se consolide la confianza en que Milei va a continuar por este camino. Hay muchas cosas en las que tiene que trabajar, privatizaciones por ejemplo, pero con el Congreso actual en su contra se puede decir que ha hecho bastante.

¿Consideras que Milei va a profundizar las reformas si gana en el parlamento el año que viene?

A ver, no confío en los políticos y Milei, al final del día, es un político, pero si mantiene su palabra, continua en este camino y consigue más apoyo en el Congreso, Argentina rápidamente podría convertirse en un país rico. Tiene que liberarse de controles de cambios, generar confianza en los derechos de propiedad y certeza del libre uso del capital. Podría rápidamente aumentar la riqueza en el país con estas reformas, pero con el Congreso actual aún no pudo. Creo que en el largo plazo, deshacerse del Banco Central y del Peso es crucial, porque Milei no va a estar para siempre, y si querés invertir en Argentina tenés que tener confianza en que puedas sacar tu plata del país y que el dinero vale lo que tiene que valer.

“El Banco Central no es confiable (,,,) En un sistema de banca libre cada cual podría emitir su moneda basada en reservas en oro, bitcoin o lo que el mercado considere”

Si Milei dolariza, la gente va a traer dólares al país y los va a dejar en el país. Y si te deshaces del Banco Central y del Peso, sería muy difícil reinstalarlos, por lo que sería un gran paso. Por otro lado, si los mantenés, aún cuando no haya inflación, es muy fácil para otro gobierno inflacionario volver a emitir. Por eso es muy importante deshacerse de esto. El Banco Central Argentino no es confiable. Hemos visto en los últimos 40 años muchos momentos inflacionarios. El dólar no es perfecto, en el mejor de los casos habría competencia de monedas, los impuestos podrían pagarse en dólares, pero con un sistema de banca libre los bancos podrían emitir su propia moneda basada en reservas en oro, en bitcoin o lo que el mercado considere.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que hecho Milei hasta ahora?

Cortar gasto público. Esto es sumamente importante y es algo que los políticos jamás hacen. Él eliminó mucho gasto público, aún queda bastante por recortar, pero recortar es algo que los políticos nunca hacen. En Estados Unidos los republicanos llegan al poder y siempre recortan impuestos pero nunca recortan el gasto, de hecho, lo incrementan. Hace falta recortar más pero no pudo por el Congreso, así que espero que si tiene más poder en el parlamento, pueda recortar más y entonces, idealmente, eliminar impuestos e ir a un sistema impositivo plano, sin exenciones impositivas ni exclusiones ni deducciones, nada, así como en Estonia y otros países, 10%, 15%, de esa forma es más fácil para todos seguir los impuestos y saber cuánto paga cada uno. Eso sería ideal. Eso sí, no eliminaría impuestos hasta no eliminar gasto público.

Incluso no creo que esté mal subirlos temporalmente para estabilizar la situación con la idea de luego bajarlos.

¿Qué opinas de Noboa (presidente de Ecuador) y Nayib Bukele?

“Noboa y Bukele no son liberales. El primero quiere copiar al segundo, pero no veo a Bukele un buen sujeto (…) es naturalmente autoritario y le gusta ese poder.”

No son liberales. Sé que en Ecuador tienen un grave problema de inseguridad en este momento, con pandillas tomando territorios, y que Noboa quiere copiar el modelo de Bukele que ha reducido enormemente la inseguridad en el Salvador, pero sobre Bukele no lo veo como un buen sujeto. Sí, bajó el crimen, pero no ha liberado el mercado, no es un liberal en ningún sentido, ni clásico ni nada, no confío en él.

¿No ves con buenos ojos las políticas de Bukele?

Creo que sirvió para bajar drásticamente la violencia pero en algún momento tiene que salir del estado de emergencia y dejar de encarcelar gente sólo por tener tatuajes; tiene que haber el debido proceso para que no vayan inocentes a la cárcel. No lo veo a Bukele saliendo del estado de emergencia, él es naturalmente autoritario y le gusta ese poder.

¿Qué esperás del futuro con Donald Trump como Presidente?

Creo que Donald Trump es el opuesto exacto de Milei.

Milei tiene principios, Milei sabe lo que quiere, tiene un profundo conocimiento de economía. Donald Trump no tiene idea de economía, tiene los conocimientos de un nene de cinco años. Milei es muchísimo mas inteligente que Trump. Si Milei le habla de economía, Trump se quedaría helado sin entender nada, piensa que el comercio es un juego de suma cero, piensa que porque tenemos déficit comercial con Canadá entonces estamos en desventaja, lo cual es estúpido. Trump no tiene idea de economía, y si hace algo bien, va a ser totalmente por accidente, porque alguien que le cae bien le susurró al oído y lo convenció.

“Trump es terrible, es pragmático, no tiene ideas ni principios. Milei es muchísimo mejor que Trump. Él hace del mundo un lugar mucho más peligroso”

Trump es terrible, es prágmatico, no tiene ideas ni principios, y es capaz de hacer lo que sea que le plazca, no se guía por ningun tipo de idea de cara al futuro. Estoy preocupado por Estados Unidos porque creo que Trump tiene ideas autoritarias, no creo que se salga con la suya por los contrapesos de nuestro sistema, pero va a intentar hacerlo rodeándose con gente que no lo contradiga. Le va a dar el poder a Elon Musk para hacer recortes en el gobierno pero poco va a poder hacer. La mayoría de recortes deben pasar por el congreso y Elon no tiene experiencia alguna, por lo que les va a costar muchisimo pasar por el senado principalmente. Su idea de recortar brutalmente el Estado es una fantasía que no podrán cumplir. No creo que Musk siquiera sepa de qué está hablando. El mayor gasto se encuentra en pensiones y cobertura de salud, y Trump prometió no tocar esto, entonces ¿qué van a recortar? El resto del gasto es deuda que no puede dejarse de pagar. Ahí radica otra diferencia con Milei. El Congreso quiso acorralar a Milei para que aumente el gasto en pensiones y Milei fue firme con sus convicciones y vetó el aumento. Y luego hizo lobby en el Congreso para mantener su veto aún estando en minoría. Ningún presidente estadounidense haría eso sobre la seguridad social. Y Milei lo hizo, lo cual es muy dificil. Lo felicito.

¿Cómo ves la relación de Trump con el Reino Unido, Europa y el mundo?

Trump tiene una relación muy conflictiva con el resto del mundo. El Reino Unido ahora tiene un gobierno socialista con el partido laborista, y a ellos no les gusta Trump, no van a querer trabajar con él para nada. Van a ser negociaciones muy dificiles entre Trump y la Unión Europea. Trump no quiere ayudar a Ucrania, es muy amistoso con Putin, todo esto le puede traer problemas con los europeos. De todos modos, es muy dificil preveer qué sucederá, ya que él no tiene principios. Podría ser aislacionista, podría empezar una guerra porque los iraníes intentaron asesinarlo. Sabemos que su inclinación es a negociar porque él cree que es un maestro negociando. No creo que sea buen negociante, su tratado con México no provocó ningún cambio positivo para los estadounidenses. Él no entiende suficiente de nada para saber qué es bueno para el país. Creo que es un desastre. Veo una posible escalada de la hostilidad estadounidense hacia China. No estoy seguro si es una buena idea ni si es acertado acorralar a China y que en ese aumento de agresión decidan invadir Taiwan por ejemplo. Creo que Trump hace del mundo un lugar más peligroso.

¿Cómo ves la relación de Trump con Netanyahu?

Están algo distanciados porque Netanyahu estuvo en la asunción de Biden y lo felicitó por su victoria, siendo que Trump proclamaba que le habían robado la elección. Pero es todo emociones, no hay nada de sustancia. Podría ser más o menos amigable con Netanyahu e Israel pero no se sabe. En su anterior administración se rodeó de mucha gente inteligente con profundo conocimiento sobre el Medio Oriente, pero esta vez eligió rodearse de gente que le diga que sí aún sin tener mucha experiencia, por ejemplo, convocó a Rubio. Esta vez se está rodeando de políticos en vez de expertos.

¿Qué puede modificar la relación entre Trump y Netanyahu?

Creo que la relación entre Trump y Netanyahu va a estar completamente determinada por los saudíes. A él le gusta Mohamed Bin Salman (MBS), le gusta el orden de Arabia Saudita, el petróleo barato, así que creo que la politica de Trump va a estar determinada por ellos. Si los saudíes creen que Israel puede ganarle a Irán, entonces van a respaldar a Trump para que respalde a Israel, pero si los saudíes no quieren por alguna razón que Israel gane, le van a decir a Trump que deje ganar a Irán. Creo que la política de Trump en Medio Oriente estará completamente determinada por lo que desee MBS.

¿Cómo ves la relación entre Milei e Israel?

Su política exterior es lo que más me llamó la atención y lo que hizo que me agradara muchisimo más. No sólo su posicionamiento con Israel, sino que, denominándose anarcocapitalista, aún así no tiene la visión que tienen muchos libertarios, quienes generalmente odian a los buenos, odian a Israel, odian a Estados Unidos, odian a Europa, pero por alguna razón aman a Rusia. Eso me sorprendió de Milei, que es pro Israel, Pro Estados Unidos y, muy importante, Pro Ucrania. Creo que simbólicamente elegir comprar aviones F16 en vez de la opción china es muy bueno, aunque no creo que sea útil en este momento invertir en las fuerzas armadas. Argentina no tiene hipótesis de conflicto, ¿Para qué invertir en armamento si no hay plata? Tal vez deberían directamente desmantelar las fuerzas armadas hasta que tengan los recursos para armarse de nuevo. Pero de nuevo, que tenga una posición pro occidente es excelente.

¿Qué opinas de que Milei haya despedido a su canciller por su voto contra el embargo a Cuba?

Creo que es muy bueno. El embargo en sí no me importa porque Cuba es un país muy chico como para que sea enemigo de EE.UU, pero aún así, lo que hizo Milei demuestra su alineamiento con occidente y su convencimiento con sus principios, que no va a tolerar a los comunistas.

¿Qué pensas de Milei elogiando a Margareth Thatcher?

Creo que Thatcher fue la mejor política del mundo occidental de los últimos 60 años, incluso mejor que Ronald Reagan.Ella tuvo un trabajo mucho más duro en el Reino Unido, hizo más cambios que Reagan. No fue tan lejos como deberia, no sé si no quiso o si su partido no tuvo la convicción para hacerlo. Ojalá Milei pueda hacerlo. Ojalá tuvieramos más Margareth Thatchers y Mileis en el mundo, pero no los tenemos. Milei es el único político en el mundo hoy en día que me parece valioso. Tal vez también los de algún pequeño país europeo pero, en general, no hay ninguno similar a Milei.

Es cierto que hay cosas que no me gustan de Milei, no me gusta su posición sobre el aborto, su visión religiosa ni su posición sobre las Malvinas ¹. Creo que todo el gasto en las fuerzas armadas es innecesario y, de hecho, que debería deshacerse de las fuerzas armadas por los próximos 4 años. Eso sí, a pesar de su posición sobre el aborto, me alegra que no haya impulsado ninguna política al respecto.

El entrevistado usó el término acuñado por los ingleses para las islas, debido a ser una traducción de la nota, considero pertinente usar el término en español.