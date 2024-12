Como un cruzado de la lucha de la renovación del Peronismo y absolutamente enfrentado al Gobierno de Milei y también a La Cámpora, el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray lanzó un duro comunicado frente a la reunión de PJ.

“Después de nueve meses de inactividad absoluta del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, se lo convoca para el día de hoy a realizar un “análisis de la situación política”, aseguró.

Además analizó “como si en este último año de gobierno no hubiese pasado nada importante y durante meses el partido no hubiese tenido nada que expresar. El Gobierno nacional disolvió empresas como Télam, avanzó sobre las universidades nacionales y la educación y la salud públicas; hace pagar un ajuste descomunal a las personas adultas mayores, a quienes hasta les saca los medicamentos. Mientras tanto, el partido hizo y hace silencio. Silencio absoluto”.

Más adelante Gray fue más a fondo al asegurar que “la organización La Cámpora se apropió del Partido Justicialista solamente para tener y asegurarse la lapicera con la que sus integrantes arman “las listas”. Poblaron las cámaras de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y de la Nación de miembros de su organización. Pero a la hora de defender derechos que durante décadas fueron instituidos y defendidos por el peronismo, solo hicieron y hacen silencio. Otro silencio absoluto”.

Por otra parte, denunció la falta de autocrítica que llevó al Peronismo a la derrota: “después de todo lo sucedido en el gobierno anterior, tampoco se hicieron cargo de nada. Lo mínimo que debería hacer el principal espacio opositor sería una profunda reflexión y autocrítica. Pero pareciera que nada de eso sucederá”.

“Aparecen intempestivamente con la lapicera porque dentro de unos meses hay que volver a hacer las listas. Los problemas del país, las personas vulnerables, quienes no llegan a finde mes; millones de nuestro pueblo en la pobreza… No les interesan. En lo único que piensan es en las listas. Como sucedió durante el gobierno anterior, cuando lo que les importaba era ocupar los organismos de mayor presupuesto del país”, manifestó.

Además destacó que no le interesa discutir politiquería y que se de gestionar no hablar y aplaudir autoridades: “En las últimas elecciones de nuestra provincia, la gente ya dijo con el voto que no hay lugar para la politiquería. Quieren propuestas y soluciones concretas. Pero, seguramente, a La Cámpora esto no le interesa, solo le preocupa el próximo frente electoral”.

Finalmente expresó “yo no tengo tiempo para estas discusiones. Estoy abocado a ver cómo ayudo a sectores más desprotegidos que no tienen alimentos para llevar a sus mesas, a escuchar a comerciantes y a pymes que ven cómo caen en picada sus ventas.

Hoy y los próximos días voy a recorrer centros de jubilados para garantizar que tengan los medicamentos o los tratamientos para enfermedades graves que el PAMI no cubra. Allí donde el Gobierno nacional dice ausente, estará presente nuestro Municipio de Esteban Echeverría. A quienes se sumen a la convocatoria partidaria, les deseo mucha suerte en las discusiones de las listas. Como dije, no tengo tiempo para perder. Elijo buscar soluciones a los problemas de mi comunidad. Yo asumo responsabilidades. Mientras, hay quienes están en otra”.