“Caricias del Olvido”: un testimonio musical sobre los duelos

Por Florencia Belén Mogno

El arte se nutre de los sentires y de las experiencias humanas y en ese proceso se convierte en un canal fundamental para la expresión. En el caso del ámbito musical, las historias de pérdida, nostalgia y amor son fuente de inspiración para creaciones que buscan tocar las fibras más íntimas del público.

Un ejemplo de ello es “Caricias del Olvido”, la más reciente producción del trío chileno Afluente. Este lanzamiento, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales incluye un videoclip, y a su vez, este single también forma parte del esperado nuevo álbum de la banda.

En este contexto, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con uno de los integrantes de Afluente, el músico Marco Arriagada, para conocer más detalles sobre este nuevo lanzamiento del trío. Además, el artista hizo un repaso por la historia de la banda y adelantó novedades que habrá durante este año para el grupo.

Además de Arriagada, Afluente es una banda conformada por los artistas Christopher Riveros y Brian Valenzuela. El grupo se destaca por sus composiciones de autor y por su capacidad y talento a la hora de innovar y de ofrecer creaciones musicales únicas al público.

Las emociones y la música

“Caricias del Olvido” ya se encuentra en las plataformas, ¿cómo están viviendo este lanzamiento y cómo se sienten en relación al hecho de que la canción sea una realidad.

M.A Con el lanzamiento de “Caricias del Olvido” pasa algo similar a lo que hemos experimentado en otros lanzamientos: la canción se defiende por sí sola y eventualmente puede conectar con ciertas personas. Afluente es una banda que hace música de autor, si se quiere, y, por ende, la temática y el estilo musical no dependen precisamente del contexto musical, las modas o las tendencias, sino que son algo muy subjetivo. Por eso, aunque no sea música para todos, siempre logra conectar con alguien. Es como llevar a un hijo el primer día de clases: sientes cierta aprehensión, deseas que le vaya bien, que nadie le haga daño, o que, si se enfrenta a una situación compleja, sepa defenderse solo. Es como tener un hijo y lanzarlo al mundo.

“Caricias del Olvido” es una canción especial que habla del duelo en el sentido de la pérdida, ¿cómo fue el proceso de composición de este single y que los llevó a ustedes como banda a elegir hablar de un tema complejo como es el duelo?

M.A “Caricias del Olvido" surgió como resultado de ser testigo de una experiencia de duelo. Ese duelo no era mío, sino de un amigo que atravesaba la ruptura de una relación, y yo estuve ahí para consolarlo de cierta forma. Me acuerdo que, mientras él vivía ese proceso, venían a mi mente recuerdos de situaciones similares que yo había vivido años atrás. Ahora bien, este es un tema muy profundo, relacionado no solo con la pérdida de un ser querido, sino también con la pérdida de un afecto. Mi idea para la canción era, por un lado, representar un sonido ligado al folclore chileno, específicamente a una expresión conocida como el canto a lo divino, y más concretamente, al canto a los angelitos.

Mencionabas que esta canción al canto a “los angelitos”, ¿en qué consiste esta tradición y desde qué lugar la tuvieron en cuenta para el desarrollo de “Caricias del Olvido”?

M.A: Este es un formato de expresión antigua que consiste en cantarle a los niños que han fallecido. Quería abordar la pérdida de los afectos y el duelo desde un enfoque ligado a la luz. En el video aparece una luz fuerte que nos ilumina, simbolizando que la pérdida y el duelo, a pesar de ser sentimientos tan complejos, están vinculados con la esperanza. Esa luz de esperanza es, en cierta forma, la única manera de lidiar con algo tan difícil. Esa es la panorámica de emociones que se dieron para escribir “Caricias del Olvido”.

Y en esa línea, ¿de qué manera se desarrolló la construcción de “Caricias del Olvido"?

M.A: La canción, cuando llegó la inspiración, la escribí con guitarra acústica. Compongo utilizando la guitarra acústica y trabajo la música junto con la letra. Tenía una idea fuerte que giraba en torno a la primera frase de la canción. Esa frase dice: “Mi corazón saltó del pecho volando como angelito”. Este concepto fue el eje que dio forma al resto de las frases de la canción, que son bastante simples y cortas, porque quería ir al grano con el sentimiento y la imagen lírica. Después de componerla, se la presenté a la banda. Como siempre trabajamos de la misma manera, les mostré la base rítmica y melódica con la guitarra, junto con la letra. Posteriormente, se añadieron el bajo y la batería, captando el clima y el sentimiento de la canción. Hicimos un par de demos que grabamos con el teléfono, y después realizamos la grabación final en nuestro estudio. La canción pasó por los procesos de grabación, mezcla y edición. Cuando obtuvimos el máster, nos dimos cuenta de que captó el sentimiento y la intención del tema. Aunque nunca se está cien por ciento conforme con ciertos detalles, pero decidimos dejarla ser. Al final, no buscamos un resultado completamente estético o perfecto, sino que el sentimiento de la canción esté impreso. Creo que eso es lo que conecta a la banda con las personas que disfrutan de esta música.

Más allá de lo que es esta nueva canción, ¿cómo llevan adelante el proceso de composición general dentro de la banda y qué los inspira a la hora de componer?

M.A: El proceso de composición de Afluente, en general, funciona así: yo llego con las canciones hechas en la guitarra, se las muestro a la banda, y ellos hacen sus propias composiciones paralelas para complementar la música. Es decir, trabajamos juntos en las armonías con los instrumentos y, a partir de ahí, desarrollamos el clima de las canciones. Lo más importante, en el fondo, son las dinámicas. Aunque la banda tiene un estilo folk rock, utilizamos todo lo que tengamos a mano en cuanto a instrumentos. Además, el estudio también funciona como una especie de instrumento que puede generar ciertos climas mediante efectos, ediciones que estén disponibles para lograr un sonido específico. Básicamente, llego con la canción, la banda la interpreta a su manera y la canción adquiere la intención que buscamos. Después de eso, grabamos, y casi siempre las grabaciones se convierten en una nueva versión. Cuando esa versión está alineada con lo que queríamos expresar, es la que se queda.

Por otra parte, en relación a la banda, ¿cómo surgió Afluente y cómo ha sido a lo largo de estos años el recorrido de ustedes como artistas independientes?

M.A: Afluente comenzó en el año 2017 como un trío conformado por batería, bajo, voz y guitarra. Veníamos de diversos proyectos musicales que duraron años. En mi caso, Afluente llegó a mi vida en el último tercio del partido, porque me encontró a los 35 años. Es un proyecto en el cual yo quería estacionar o dejar anclado mi tema musical y compositivo. Ya han pasado siete u ocho años, y ha sido un viaje súper bonito en cuanto a la respuesta de la gente. Afluente funciona muy bien en vivo. Hay gente que responde a las cancione, que se siente identificada. No es una banda que tenga digamos una misión estética musical, pero si tiene una fuerte carga emotiva en cuanto a las letras y en cuanto a los temas que aborda. Han sido años, en general, con muy buenas experiencias, tocando en vivo en Santiago y en otras ciudades.

Por último, ¿cuáles son los próximos proyectos para Afluente y qué sueños les gustaría poder cumplir como banda?

M.A: Lo que se viene para Afluente, con el disco que estamos editando, va a ser una promoción durante todo el año y seguramente, el 2026 será lo mismo; queremos promocionar este disco durante dos años y hacer de este disco, por lo menos, unos cuatro singles. Sobre el tema de viajes, lo concreto es que Argentina nos queda relativamente cerca. Nosotros estamos en la región metropolitana de Chile, y nos queda cerca Mendoza. Buenos Aires está un poquito más lejos, pero también es abarcable y estamos viendo la posibilidad de generar el protocolo para poder viajar un poco más lejos. Yo creo que es bastante factible ir a Argentina, por ejemplo, que está relativamente cerca para nosotros. Y el sueño que nos gustaría poder cumplir con la banda es algo súper simple: poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, vivir experiencias que sean gratificantes. A esta altura, ninguno de nosotros está buscando alcanzar el sueño americano con la música, ni el estrellato, ni nada. Nosotros asumimos que nuestra carrera es una carrera de nicho, con música de autor. No estamos componiendo música según las tendencias; tiene que ver con algo personal. El sueño es estar con la música, viajar, ver a la gente, tocar, que la gente reaccione, que eso también tenga algún tipo de retorno económico. Ese es el sueño: poder seguir haciendo esto, llevarlo a la mayor cantidad de gente posible, tener buena salud y estar vivos para vivir experiencias.

Fuente fotografías: prensa Afluente.