Por Prof. Jaime Veas Oyarzo

En un encuentro entre Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges, ella de pronto le pregunta: Supongo que Adrogué era para usted lo que San Isidro para mí, ¿ no es así ? Descríbame un poco ese lugar donde han veraneado tantos años .

Jorge L. Borges: Al pensar en Adrogué, no pienso en el Adrogué actual, deteriorado por el progreso, por la radiotelefonía y las motocicletas, sino en aquel perdido y tranquilo laberinto de quintas, de plazas, de calles que convergían y divergían , de jarrones de mampostería y de quintas con rejas de fierro.

En cualquier lugar del mundo en que me encuentre , basta el olor de los eucaliptos para que yo vuelva a ese Adrogué perdido que ahora sólo existe en mi memoria y sin duda, en tantas memorias.

Ocampo, Victoria: Diálogo con Borges, Ed. Sur, 1969.

Residió en la zona, por la cual manifestó su relación de amor por la ciudad, “como un poema que no puedo retener en palabras", en sus evocaciones lo definió como "espacio inspirador", "su lugar, su memoria", " su historia", su primer declaración de amor,,, "los lugares se llevan, están en uno"....muchos argumentos, escenas, poemas nacieron en ese lugar o se sitúan en él "he pensado en esta ciudad, no es necesario que la nombre.

La reedición - por reconstrucción - del libro " Jorge Luis Borges en Almirante Brown", editado por la Municipalidad de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, rinde un homenaje y reconocimiento a uno de los escritores más notables del Siglo XX, el más universal de los argentinos, que dio a conocer el idioma de los argentinos al mundo, le confirió maestría y precisión al lenguaje y dejó un legado de erudición...situando las letras argentinas en las cumbres de la literatura universal, compartiendo podio con Joyce y Kafka.... no dejó escuela, alumnos,,,pero inspiró a muchos a nivel continental.

El Sur

Desde uno de tus patios haber

mirado las antiguas estrellas

desde el banco de sombra haber

mirado esas luces dispersas

que mi ignorancia no ha

aprendido a nombrar

ni a ordenar en constelaciones.

Haber sentido el círculo del agua

en el secreto aljibe,

el olor del jazmín y la madreselva,

el silencio del pájaro dormido.

El arco del zaguán, la humedad

- esas cosas, acaso, son el poema.

Fervor de Buenos Aires, 1923

Dentro de sus agudos comentarios, manifestó la idea - al igual que Bertrand Russell - que la cultura genuina consiste en ser ciudadano del Universo, no sólo de uno o dos fragmentos arbitrarios de espacio y tiempo... Shakespeare no precisó ser italiano, para legarnos una de las tragedias más famosas que se ha mantenido en el tiempo ,de esa manera se puede ver el presente en relación con el pasado y el futuro. El modo de hacer útiles a las personas es hacerlos sabios, y una parte esencial de la sabiduría es una mente amplia.

El libro Jorge Luis Borges en Almirante Brown, que incluye la reproducción del libro "Adrogué", editado en 1977, - cedido los derechos para su reedición por María Kodama- hecho con el aporte, colaboración y apoyo de los vecinos del distrito, que colaboraron con exposiciones de obras, fotografías inéditas, testimonios, nos transportan a una atmósfera de nostalgia hacia lugares y personas que dieron origen a gran parte de las ficciones del vasto y varío universo borgiano.