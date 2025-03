Ana María Messineo: “El libro es una guía práctica sobre espiritualidad”

Por Agustín Ochoa Ortega.

En un mundo cada vez más complejo y agitado, la búsqueda de la espiritualidad se convirtió en un refugio y una guía para muchos. El interés en conectar con un propósito mayor y encontrar la paz interior impulsa a individuos de todas las disciplinas a explorar las profundidades de su ser. Precisamente en este contexto emerge la obra de Ana María Messineo, quien acaba de lanzar su primer libro, "Presencia I AM y llama violeta: Caminos de Sanación y Luz".

Esta obra, escrita por la autora platense, se adentra en reflexiones y enseñanzas que invitan al lector a explorar las sendas de la espiritualidad y la ética, valores esenciales en una sociedad que a menudo prioriza lo material. En palabras de la propia Ana María Messineo, en una entrevista exclusiva con el Grupo de Medios Mediatres, "el libro es una guía práctica sobre espiritualidad, con pilares fundamentales en las enseñanzas de Saint Germain, pero abarca otros temas también”.

"Presencia I AM y Llama Violeta" ofrece un enfoque holístico para el desarrollo personal y la transformación interior. La autora explicó, con claridad y sencillez, cómo el lector puede "conectar con nuestra divinidad interna, transformar nuestra realidad y transmutar energías negativas mediante la vibración elevada, la autoobservación y el autoentrenamiento”. A través de la guía de Messineo, los lectores podrán descubrir herramientas prácticas para cultivar la paz interior, la resiliencia y una conexión más profunda con su verdadero ser.

La motivación principal que impulsó a Ana María Messineo a escribir este libro fue su deseo de compartir las enseñanzas de Saint Germain, figura a la que se atribuye un papel trascendental en la transformación espiritual y la promoción del amor incondicional. La autora, basándose en su propia experiencia, cree firmemente que estas disciplinas pueden ser un catalizador para que otros encuentren su propia conexión con la luz.

“Desde hace tiempo sentí el compromiso de expandir los conocimientos espirituales, ofreciendo herramientas para que cada persona pueda recorrer su propio camino. Ser un canal de comunicación para aquellos que buscan despertar su consciencia”, manifestó la escritora, invitando a los lectores a adentrarse en un viaje de autodescubrimiento y transformación.

La profundidad de la obra radica no solo en sus bases teóricas, producto de años de estudio de textos espirituales y, particularmente, de la obra de Saint Germain, sino también en la experiencia personal de la autora. “No es solo teoría; cada práctica, decreto y concepto ha sido probado y vivido por mí. Además, mi camino como comunicadora y terapeuta holística me ha permitido comprender mejor cómo transmitir estos conocimientos de manera accesible para quienes recién comienzan”, detalló Messineo, subrayando el carácter práctico y vivencial de "Presencia I AM y Llama Violeta".

La Espiritualidad como Faro: Explorando el Camino con Ana María Messineo

En el vasto universo del bienestar y el desarrollo personal, la espiritualidad se alza como un faro, guiando a muchos en la búsqueda de significado y conexión. Entre las voces que iluminan este camino, destaca la de Ana María Messineo, una terapeuta holística y bloguera radicada en La Plata, Argentina. Su trabajo, tanto personal como profesional, se centra en la exploración de la espiritualidad y su impacto transformador en la vida cotidiana.

Messineo no llegó a este camino por casualidad. Como ella misma afirmó, sintió desde temprana edad una profunda conexión con lo espiritual. Sin embargo, fue el descubrimiento de las enseñanzas de Saint Germain lo que consolidó su enfoque y le proporcionó una comprensión más profunda del poder inherente a la espiritualidad.

Saint Germain, una figura enigmática venerada en diversas corrientes esotéricas y metafísicas, es considerado un Maestro Ascendido, un ser de alta vibración que ha trascendido la condición humana. Sus enseñanzas, centradas en la transmutación, la alquimia espiritual y el dominio del "Yo Soy", ofrecen herramientas poderosas para el crecimiento personal y la manifestación de una vida plena.

Más allá de la mera teoría, el trabajo de Messineo se enfoca en la aplicación práctica de estas enseñanzas. En su rol como terapeuta holística, guía a sus consultantes a identificar y superar bloqueos energéticos, facilitando la sanación a nivel integral. Su experiencia se plasma también en la escritura, siendo autora del libro “Presencia I AM y llama violeta: Caminos de Sanación y Luz”.

En palabras de la propia autora, la sanación espiritual es fundamental porque “no somos sólo cuerpo y mente, sino seres de energía”. A esto añadió: “Todo lo que vivimos, sentimos y pensamos deja una huella en nuestra vibración, y si no trabajamos en nuestra armonización interna, nos enfrentamos a bloqueos que se reflejan en lo emocional, mental e incluso físico”. Esta perspectiva holística subraya la importancia de abordar el bienestar desde una visión que integra cuerpo, mente y espíritu.

demás, subraya que “conectarnos con nuestra divinidad y aprender a transmutar energías es clave para vivir en paz, con claridad y propósito”.

Para Messineo, la sanación se define como “el proceso de restaurar el equilibrio en todos los niveles del ser: físico, emocional, mental y espiritual” e indicó que “no se trata sólo de curar una dolencia o aliviar un malestar, sino de reconectar con nuestra esencia y liberar todo lo que nos impide expresar nuestra luz, nuestro verdadero Ser”.

“Es un acto de amor propio y expansión de conciencia que nos permite manifestar una vida en armonía con el universo”, concluyó Ana María Messineo, invitándonos a explorar la riqueza y el potencial transformador del camino espiritual.