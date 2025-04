Milagros Pocetti: resiliencia, pasión y un futuro brillante en el mundo de los cuatriciclos

Por Agustín Ochoa Ortega.

En un ámbito históricamente dominado por figuras masculinas, una joven promesa está emergiendo con una fuerza imparable, desafiando las convenciones y demostrando que el talento y la dedicación no tienen género: Milagros Pocetti. Esta destacada piloto de cuatriciclo no solo acumula victorias y trofeos, sino que también inspira a una nueva generación de mujeres a perseguir sus sueños en este exigente deporte. Su historia es un testimonio de pasión, perseverancia y el poder transformador del apoyo familiar.

Milagros Pocetti es mucho más que una promesa; es una realidad palpable. Con cada carrera, demuestra una destreza excepcional al volante, una agilidad sorprendente y una determinación inquebrantable. Su palmarés en constante crecimiento es un reflejo de su arduo trabajo, su disciplina y su compromiso con la excelencia. Pero su éxito trasciende la mera acumulación de logros deportivos; reside, fundamentalmente, en el impacto positivo que genera en la comunidad deportiva y en la visibilización del talento femenino.

La pasión de Milagros por los cuatriciclos se forjó desde temprana edad, arraigada en la profunda conexión familiar con el mundo del automovilismo. En una entrevista reciente con el Grupo de Medios Mediatres, Milagros confesó: “El cuatriciclo es un deporte que siempre me gustó. Vengo de una familia bien fierrera”. Esta herencia familiar, imbuida de adrenalina y pasión por los motores, sirvió como catalizador para su propio deseo de competir y destacar. No fue una imposición, sino una chispa encendida por el ejemplo y la tradición familiar.

Pero el camino al éxito no se recorre en solitario. En esta apasionante aventura, Milagros cuenta con el apoyo incondicional de su padre, Alejandro, quien ejerce un rol fundamental: mentor, mecánico, compañero de pista y amigo. "Mi papá es mi motor; mecánico, compañero de pista y amigo", afirmó Milagros.

La relación entre Milagros y Alejandro es un ejemplo paradigmático de cómo el apoyo familiar puede potenciar el talento y la ambición. Alejandro no sólo proporciona los recursos necesarios para que Milagros compita al más alto nivel, sino que también le ofrece una guía invaluable, basada en la experiencia y el conocimiento del deporte. “Me da los consejos necesarios, somos de decirnos lo justo. Él escucha un ruidito y ya sabe lo que es o ve una situación y me hace señas desde afuera de la pista. Mi viejo está hasta en el más mínimo detalle”, explicó Milagros, subrayando la profundidad de la conexión y la confianza que existe entre ambos.

A pesar de las iniciales preferencias de Alejandro por el karting, la pasión de Milagros por los cuatriciclos demostró ser mucho más fuerte y determinante. “Siempre me gustó andar en ‘cuatri’ en la Costa y de traerse un ‘cuatri’. Un día empecé a andar luego de que mi papá se comprará un cuatriciclo. Él corrió un año y al siguiente producto de entrenar tanto, tomaron la decisión de que empiece a competir, siendo el primero el Campeonato Provincial de Tierra en Buenos Aires”, narró Milagros, recordando sus inicios en el deporte. Este relato ilustra cómo la pasión, incluso cuando choca con las expectativas iniciales, puede encontrar su propio camino y florecer con fuerza renovada.

Milagros Pocetti es una fuerza imparable que está transformando el panorama del cuatriciclo, inspirando a una nueva generación de mujeres y redefiniendo los límites del deporte. Su historia es un testimonio del poder de la pasión, la perseverancia y el invaluable apoyo familiar. Milagros no solo está dejando su huella en el mundo del cuatriciclo, sino que también está abriendo camino a futuras generaciones de mujeres, demostrando que los límites están hechos para ser superados.

El primer triunfo: un punto de inflexión en la trayectoria de Milagros Pocetti

En el vasto universo del deporte, teñido de historias de resiliencia, superación personal y, por supuesto, victorias resonantes, existe un hito particularmente significativo: la primera victoria. Para muchos atletas, este triunfo inicial representa no solo una celebración personal, sino un punto de inflexión, un catalizador que impulsa una trayectoria exitosa. La historia de la piloto argentina de cuatriciclos, Milagros Pocetti, ilustra a la perfección este principio.

Al evocar sus comienzos en el competitivo mundo de los cuatriciclos, la voz de Pocetti se impregna de una palpable emoción, especialmente al recordar aquel trascendental triunfo durante el Enduro de Verano (EDV) del 2015. Una victoria que trascendió el simple hecho de alzar un trofeo; significó la confirmación tangible de su talento latente y la justa recompensa a su incansable esfuerzo y dedicación.

"En mi cabeza no estaba ni el plan de ganarlo, solamente", confesó la multicampeona, desvelando la mentalidad pragmática y centrada que la caracterizaba en aquella etapa inicial. Esta declaración revela una característica recurrente entre muchos deportistas de alto rendimiento: la importancia de concentrarse plenamente en el presente, en el esfuerzo constante y en la búsqueda de la mejora continua, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad y la obsesión con el resultado final. En este contexto, la victoria se transforma en una consecuencia natural, una manifestación tangible del compromiso inquebrantable y la dedicación absoluta.

Pocetti profundizó en la descripción de la naturaleza intrínsecamente compleja de las competiciones de cuatriciclos, un entorno donde la percepción de la posición en la carrera se diluye inevitablemente en medio de la vertiginosa adrenalina y la multitud de participantes. "Veía que me hacían señas avisando de que venía bien", relató, resaltando la importancia vital del equipo de apoyo, un componente fundamental para orientar al piloto en un ambiente tan dinámico y propenso al caos. Estas señales, breves pinceladas de información estratégica, fueron cruciales para mantenerla enfocada, motivada y, sobre todo, en el camino correcto hacia la victoria. "En esos torneos son muchos los cuatriciclos compitiendo que pierdes la noción de la posición en la que vas," explicó, evidenciando el desafío inherente que implica mantener la concentración inquebrantable y la ejecución precisa de la estrategia en medio de la inevitable confusión y la vorágine competitiva.

La culminación de la carrera, el momento culminante en que la bandera a cuadros ondea victoriosamente, se convierte en una explosión visceral de emociones intensas para Pocetti. "Cuando terminó de correr, todo era euforia", describió, transmitiendo con elocuencia la intensidad inenarrable del momento. Sin embargo, la confirmación oficial de la victoria, el instante que solidificó la realidad de su logro, llegó de la mano de su padre, un pilar fundamental e inquebrantable en su carrera deportiva. "Mi viejo me avisa de que había ganado y eso es algo que no esperas ni te la mentalizas mientras que vas corriendo", compartió, subrayando la sorpresa genuina y la incredulidad inicial que acompañaron el anuncio, sentimientos comprensibles dada la intensidad y el enfoque requerido durante la competición.

El éxito resonante del 2015 fue, sin duda, sólo el preludio de una trayectoria aún más brillante y desafiante. Milagros Pocetti continuó desafiando a sí misma, expandiendo sus horizontes competitivos y participando activamente en los exigentes y prestigiosos Enduros de Verano (EDV) durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Su dedicación implacable, su talento innato y su pasión inquebrantable no tardaron en rendir frutos tangibles, consolidando su reputación como una de las figuras más destacadas y respetadas del cuatriciclo femenino en Argentina.

Los años 2018 y 2019 marcaron un período especialmente exitoso para Milagros, quien se alzó con el codiciado primer puesto en la categoría damas de los EDV. Estos triunfos no solo confirman su habilidad excepcional y su destreza innata al volante, sino también su admirable capacidad para mantener la calma y la compostura bajo la intensa presión competitiva y para superar a sus competidoras en los momentos cruciales que definen una carrera.

En 2020, Milagros continuó demostrando su firme compromiso con el deporte, obteniendo un meritorio tercer lugar en la categoría damas de los EDV. Este logro subraya su resiliencia inquebrantable y su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas, cualidades esenciales para cualquier atleta de alto rendimiento que aspire a la excelencia. Finalmente, en 2021, Milagros Pocetti demostró su notable versatilidad y adaptabilidad al obtener el segundo puesto en la categoría promo de los EDV. Este resultado evidencia su capacidad para competir con éxito en diferentes categorías, adaptándose a las diferentes exigencias técnicas y estratégicas que cada una impone.

Pero más allá de los trofeos y los podios, el relato de Milagros Pocetti es una historia de pasión, dedicación y un fuerte vínculo familiar. En sus propias palabras, el deporte y su familia ocupan los lugares más importantes en su vida: “Te diría que están mi familia y el deporte. Así en ese orden. Aparte es lo que más me apasiona y me gusta”, señaló. Esta declaración revela la profunda conexión que Pocetti tiene con el deporte motor, una pasión que la impulsa a superar obstáculos y a buscar constantemente nuevos desafíos. La importancia que le atribuye a su familia subraya la influencia positiva que han tenido en su carrera, proporcionándole el apoyo emocional y logístico necesario para perseguir sus sueños.

La importancia del apoyo familiar se manifiesta claramente en sus declaraciones sobre el papel crucial de su padre y de aquellas pocas personas que la han apoyado incondicionalmente: “Todo esto se logró gracias al apoyo incondicional de mi papá y la poca gente que estuvo siempre conmigo y al pie del cañón.” Este reconocimiento destaca la importancia de contar con un círculo cercano que brinde ánimo, motivación y asistencia en los momentos difíciles. En el competitivo mundo del deporte, el apoyo emocional y práctico es fundamental para mantener la confianza y la determinación, y Milagros Pocetti ha sabido aprovechar al máximo el respaldo de su familia y amigos.

La planificación estratégica y la paciencia también han sido claves en el desarrollo de la carrera de Milagros Pocetti. Ella misma describe cómo ha ido construyendo su camino a su propio ritmo, sin apresurarse y con objetivos claros: “Todo se fue haciendo a mi tiempo. No quise acelerar con nada. Cada sueño que tenía se lo decía a mi papá, como por ejemplo: -”che pa, tengo ganas de correr en la EDV de Monte Hermoso”. Y allá íbamos haciendo 700 kilómetros. Me costó la primera y segunda carrera, pero cuando llegó la tercera me dije tengo que ir por el objetivo y no parar hasta no conseguirlo.” Esta anécdota ilustra su enfoque metódico y su capacidad para aprender de las experiencias, incluso de los contratiempos. La perseverancia y la determinación que demostró al superar las dificultades en las primeras carreras son un testimonio de su carácter y su compromiso de sus metas.

A pesar de sus logros, Milagros Pocetti se mantiene ambiciosa y con la mirada puesta en el futuro. Todavía tiene muchos sueños y metas por cumplir, como ella misma lo expresó: “Me quedé con el gusto amargo del último campeonato donde salí subcampeona. Participar en el enduro de invierno es algo nuevo en el deporte. Otro super ATV para correr entre los mejores.” Estas aspiraciones demuestran su constante búsqueda de nuevos desafíos y su deseo de seguir creciendo como deportista. El hecho de que menciona el “gusto amargo” del subcampeonato revela su mentalidad competitiva y su ambición por alcanzar el primer puesto. Su interés en participar en el enduro de invierno y en el Super ATV indica su disposición a explorar nuevas disciplinas y a enfrentarse a los mejores competidores.

Rompiendo Barreras y Acelerando la Igualdad en el Mundo del Cuatriciclo

En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del deporte motor, un ámbito históricamente dominado por figuras masculinas, emerge con una fuerza imparable el nombre de Milagros Pocetti. Esta talentosa pilota argentina se ha consolidado como una de las máximas exponentes femeninas en las competiciones de cuatriciclos, no solo conquistando podios y récords, sino también desafiando estereotipos y abogando por la igualdad de género en el deporte. Su trayectoria es un testimonio inspirador de perseverancia, talento y la convicción de que el género no debe ser un obstáculo para alcanzar el éxito.

La historia de Pocetti es mucho más que una serie de victorias y trofeos. Es la historia de una batalla constante contra las desigualdades arraigadas en una cultura que a menudo subestima el potencial femenino en disciplinas que exigen fuerza, resistencia y habilidad técnica. Como ella misma señaló, "Tuve mis momentos en los que tuve que luchar mucho por el hecho de ser mujer. Necesitamos el apoyo y la misma prioridad que los hombres. Es una lucha que hasta el día de hoy se mantiene". Esta declaración, cargada de honestidad y experiencia, pone de manifiesto una realidad que resuena con muchas mujeres en el deporte a nivel global.

A pesar de los progresos graduales que se han logrado en los últimos años, las disparidades persisten, manifestándose en la falta de patrocinio, la cobertura mediática desigual y la perpetuación de estereotipos que limitan las oportunidades para las atletas femeninas. Ante esta situación, Milagros Pocetti, quien lejos de dejarse intimidar por las barreras, eligió enfrentarlas de frente, demostrando con hechos que las mujeres pueden competir al más alto nivel; respondió: "No obstante, siempre quise estar a la misma posición que los hombres; por esa razón siempre competía con los varones, las mismas chicas lo hacen en categorías de hombres. Siempre tratamos de estar todas al mismo nivel".

Esta filosofía, basada en la autoexigencia y la búsqueda constante de la excelencia, es un llamado a la acción para todas las mujeres que aspiran a destacar en el deporte, independientemente de las limitaciones que puedan encontrar en el camino. Su enfoque, al competir directamente contra hombres, busca no solo demostrar su capacidad, sino también exigir la misma consideración y respeto que se les otorga a sus contrapartes masculinas.

Pero la lucha por la igualdad no es un esfuerzo individual. Como bien señaló Pocetti, el apoyo es crucial para que las mujeres puedan alcanzar su máximo potencial en el mundo del cuatriciclo y en cualquier otra disciplina deportiva. "Principalmente apoyo que es algo que necesitamos un montón", enfatizó la pilota. Este apoyo debe manifestarse en diversas formas, desde el respaldo familiar y el aliento de los entrenadores, hasta el financiamiento de patrocinadores y el reconocimiento de los medios de comunicación.

Pocetti profundizó en la problemática del apoyo, destacando la dificultad que enfrentan las mujeres para conseguir patrocinio y acceso a recursos. “En mi caso, luché mucho con respecto a lo que es carreras. Hoy tengo mis sponsors de confianza a pesar de no estar arriba del ‘cuatri’- Pero el hecho de que una marca te pueda apoyar y seguir o tener un contrato es muy complicado de conseguir". La realidad es que las empresas a menudo son reacias a invertir en deportistas femeninas, perpetuando un ciclo de desigualdad que dificulta su desarrollo y visibilidad. Este problema se agrava cuando se considera la necesidad de apoyo técnico, ya que, como explicó Pocetti, "lo que tiene es que la mujer depende sí o sí del hombre para lo que es la mecánica". Esta dependencia, a menudo impuesta por la falta de acceso a la formación y a la experiencia en áreas técnicas, limita la autonomía de las corredoras y las coloca en una posición de vulnerabilidad.

La solución a estos desafíos radica en un cambio cultural profundo que reconozca el valor y el potencial de las mujeres en el deporte. Es fundamental promover la igualdad de oportunidades en la formación, el acceso a recursos y la visibilidad mediática. Las empresas deben comprender que invertir en atletas femeninas no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino también una oportunidad de llegar a un público amplio y diverso. Es crucial que se rompan los estereotipos de género que limitan las expectativas y que se promuevan modelos a seguir femeninos que inspiren a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños sin importar las barreras que puedan encontrar.