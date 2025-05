“La Canción de la Naranja”: cuando la música une generaciones

Por Florencia Belén Mogno.

La música, como lenguaje universal, tiene el poder de conectar generaciones, trascender fronteras y despertar emociones que permanecen vivas a lo largo del tiempo. En ese sentido, las canciones capturan momentos, transmiten historias y tejen vínculos entre artistas y oyentes, y es así cómo se construyen recuerdos que se transforman en parte fundamental de nuestras vidas.

En ese contexto, algunas canciones se convierten en verdaderos puentes entre épocas para unir a quienes las interpretan. Es en estos encuentros donde se revela el verdadero poder de la música para marcar historias y cerrar círculos que parecían incompletos.

En esta línea, los artistas Gabriel Gómez y Sergio Danti dieron un nuevo paso en sus trayectorias al lanzar “La Canción de la Naranja”, una versión que une a dos generaciones de músicos. En diálogo con Grupo Mediatres, Gómez habló sobre la experiencia de compartir con Danti, que significó una influencia en su vida como artista, y además hizo un repaso por la historia detrás de este proyecto.

Unidos en la música

Gabriel, tu historia con Sergio se remonta a tu infancia, ¿qué recordás de aquellas primeras veces que escuchaste a Sergio cuando eras chico?

G.G: El recuerdo de mis primeros años de infancia frente a la tele escuchando a Sergio llega a mí de la mano de los relatos de mi vieja. Ella es quien me cuenta de aquella escena que se repetía, de mi frase repitiendo que de grande iba a ser como él y de mis deseos tempranos de aprender a tocar la guitarra. Apenas comenzaba a hablar, así que no tengo imágenes de aquellos tiempos más que los de mi vieja años después contandome la historia.

Y en ese sentido ¿qué impacto tuvo su música en tu decisión de dedicarte a la música?

G.G: La música de Sergio, creo yo, ha sido 00qde mis primeros contactos con la musica, por la edad, por mis deseos de seguir sus pasos y porque después esas primeras canciones me siguieron acompañando a lo largo de los años en distintas circunstancias. Yo siempre digo que principalmente le debo a él mi camino por la música entre otras cosas.

Y en esa línea, ¿cómo fue el proceso de reencuentro entre ustedes después de más de 35 años?

G.G: A Sergio lo encontré un día curioseando en redes después de muchísimo tiempo de no saber absolutamente nada de él. Encontré su perfil, me presenté, le conté mi historia con sus canciones y a partir de allí fuimos hablando por mensajes. Le iba compartiendo cosas que iba haciendo hasta que surgió la idea de grabar una cancion juntos.

Ustedes viven lejos uno del otro, ¿qué sintieron al grabar “La canción de la Naranja” juntos?

G.G: A pesar de la distancia fue un proceso cargado de emoción por lo que significaba para los dos. Para mí, un gesto de agradecimiento hacia él y para él imagino la satisfacción de sabar que sus canciones habían sembrado una semilla que finalmente germinó, floreció y dio sus frutos que es en difinitiva lo que uno busca cuando escribe una canción: que quede en el corazón de la gente.

¿Cómo fue la dinámica de grabar desde Buenos Aires y Barcelona? ¿Qué desafíos y emociones surgieron?

G.G: Hoy con la tecnología no existen las distancias y más después de haber atravesado la pandemia. Muchos hemos aprendido a hacer estas cosas que se han simplificado mucho. En casa tengo un pequeño estudio y desde ahí armé todo lo que es la parte instrumental y le envié a Sergio una versión de eso con mi voz de referencia para que pudiera grabar la suya. Él en Barcelona se acercó hasta un estudio con eso, grabó su voz por separado y me la envió. Con todo ese material aquí ya armé la versión final y después con mucho trabajo y dedicación armé el video que acompaña la canción.

Ahora deteniéndonos en el sencillo, ¿por qué eligieron esta canción en particular para este proyecto?

G.G: Aunque no hubo una charla sobre el asunto le propuse a Sergio grabar “La Canción de la Naranja” porque es una de las de aquella época que mas he cantado, que más me gusta y que más se acerca al género folklórico que es el que mayormente transito. Por otro lado, a lo largo de las charlas posteriores él me comentó que era de sus canciones preferidas y que siempre había querido hacer un video con ella. Así que, de alguna manera, todo cerró perfectamente.

Y con la canción ya en las plataformas, ¿qué esperan que el público sienta o reflexione al escucharla?

G.G: Nuestra versión de esta canción es el cierre de una historia que comenzó hace muchos años y que habla de muchas cosas, pero sobre todo de esa semilla que te decía que se siembra en los demás cuando uno hace las cosas desde el amor. Sergio ni imaginó que su canción iba a generar en mí todo lo que generó y eso además, se vio multiplicado en muchos de mis alumnos que hoy, ya hombres, me encuentro y recuerdan algunas de las canciones de él que yo les cantaba en las clases y yo tampoco imaginaba que recordaban.

Por otra parte Gabriel y para concluir, más allá de “La Canción de la Naranja”, ¿cómo es tu presente musical en cuanto a proyectos y qué se viene para el futuro?

G.G: En este momento estoy presentando un show que se llama "Una que sepamos todos" y es un recorrido por la música que fue atravesando mi vida a lo largo de distintas etapas, con un repertorio de canciones muy conocidas de diversos géneros, que pasan por el folklore, el rock nacional, la música melódica, el bolero, el tango y algunas de mi autoria en un relato cargado de anecdotas y vivencias. La propuesta es encontrarnos en todas esas cosas que nos parecemos, en historias y melodías que nos han marcado y compartirlas para generar un espacio de encuentro. En este momento estoy en etapa de difusión y gestionando lo que será la gira 2025 de ese show y por otro lado, haciendo la preproducción de mi segundo disco de canciones propias que, si todo marcha bien, será a inicios de 2026.

Fuente fotografías: prensa Gabriel Gómez.