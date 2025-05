El Legado en la Melodía: Cómo el Amor Familiar Moldeó la Vocación del Tenor Franco Dalfovo

Por Agustín Ochoa Ortega.

La elección de una carrera, especialmente en el ámbito artístico, se presenta a menudo como un laberinto de decisiones, oportunidades y desafíos. En este complejo camino, la influencia familiar y, particularmente, el impacto de seres queridos, a menudo se subestima. Sin embargo, la historia del tenor mendocino Franco Dalfovo nos recuerda el poder transformador de estas conexiones.

En una conversación exclusiva con el Grupo de Medios Mediatres, Dalfovo reveló que su pasión por la ópera nació en la calidez de las tardes compartidas con su abuelo materno. Aquellos momentos, donde la aguja del tocadiscos seguía los surcos de discos de vinilo, reviviendo las voces de leyendas como Caruso, Mario Lanza y Alfredo Kraus, fueron seminales en su desarrollo artístico.

"Mi abuelo, desde muy chiquitito, me hacía escuchar canciones de los grandes tenores del siglo pasado... era maravilloso", relata Dalfovo. "En los combinados que antes estaban en las casas, él fue el que me dio comienzo a este mundo tan bonito". Esta anécdota ilustra un punto crucial: la exposición temprana a experiencias culturales, impulsada por la pasión de un familiar, puede encender una llama creativa duradera. El abuelo de Dalfovo no solo le presentó a grandes figuras de la ópera, sino que le transmitió su propio entusiasmo, plantando la semilla de una vocación que florecerá con el tiempo.

La historia de Dalfovo destaca la importancia de la mentoría informal y el poder de la transmisión intergeneracional de la pasión. Más allá de la instrucción formal, el apoyo incondicional y la exposición a un mundo de posibilidades, como lo brindó su abuelo, son catalizadores esenciales para el desarrollo del talento artístico.

El tenor también compartió el deseo de que su abuelo pudiera presenciar sus éxitos actuales: “Me llegó a escuchar, me llegó a ver en vivo que eso es maravilloso, por los dos.Me hubiera gustado que viva un poco más y que vea lo que estoy haciendo hoy que sé que desde algún plano lo está viviendo conmigo, pero bueno hubiera estado bonito verlo sentado en alguna butaca de algún teatro”. Esta sentida reflexión pone de manifiesto la profunda conexión que existe entre el legado familiar y la motivación para perseguir una carrera artística, un legado que, aunque invisible, continúa impulsando el talento de Franco Dalfovo.

La historia de Franco Dalfovo nos recuerda que el éxito artístico no es un logro individual aislado, sino el resultado de un ecosistema de apoyo donde la influencia familiar, especialmente la de seres queridos como su abuelo, juega un papel fundamental en el florecimiento del talento y la pasión. Un testimonio inspirador de cómo el amor y el entusiasmo pueden dar forma a una vida dedicada al arte.

Franco Dalfovo Conquista México: Un Debut Internacional Lleno de Emoción y Tango

El año 2024 quedará grabado a fuego en la trayectoria del talentoso Franco Dalfovo. El artista argentino, embarcado en su ambiciosa gira "Canciones de mi Mundo", debutó en México, ofreciendo una serie de conciertos memorables bajo la dirección de prestigiosos maestros de la Orquesta Filarmónica de México. Más que un simple paso en su carrera, esta experiencia se reveló como un punto de inflexión, tanto en el plano profesional como personal.

"La verdad que fue maravilloso poder haber ido a concretar mi primera gira así tan grande internacional," confesó Dalfovo, reflejando la envergadura que este proyecto supuso para él. Más allá del desafío musical inherente a una gira de esta magnitud, la aventura mexicana se tejió con hilos de camaradería, aprendizaje y un profundo agradecimiento por la cultura local.

Dalfovo no escatimó en elogios hacia su equipo, reconociendo el invaluable apoyo de Federico Uchace y Gonzalo Morales, pilares fundamentales durante todo el proceso. "Fui con dos amigos, Federico Uchace y Gonzalo Morales que ellos me ayudaron con todo esto, que gracias al equipo uno también puede realizar las cosas", enfatizó, destacando la importancia crucial del trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

Sin embargo, fue la conexión humana, la calidez y la humildad del pueblo mexicano, lo que realmente cautivó al artista. "Y lo que más me dejó esta gira, no solamente la experiencia desde lo musical, sino también que la calidez del pueblo mexicano, la humildad del pueblo mexicano creo que es lo que rescato por excelencia," expresó con genuina emoción.

La génesis de "Canciones de mi Mundo" reside en la intención de llevar al público las canciones que han marcado la trayectoria de Dalfovo, tanto las ya conocidas como las nuevas composiciones que le representan. "Nació porque empezamos a armar las producciones de canciones con las que yo cual ya había trabajado, que me gustaban mucho y canciones nuevas, que queríamos también llevarlas y que nos representan como por ejemplo nuestro tango, tan apreciado por el mundo entero donde hicimos por ejemplo Garganta con Arena, Por una Cabeza así que bueno, la idea justamente es eso, también llevar un poco de nuestra cultura,” explicó.

Pero la mayor sorpresa, y a la vez el regalo más valioso, fue la entusiasta recepción del público mexicano hacia el tango argentino. “Cuando empezamos a cantar Por una Cabeza, la gente lo cantaba porque para colmo este tango es muy conocido a nivel mundial, uno de los más conocidos y la gente en México cantaba Por una Cabeza con nosotros y eso fue un regalo que no tiene precio”. Este recibimiento caluroso y el poder compartir la riqueza cultural argentina con un público tan receptivo, sin duda, consolidaron esta gira como un hito inolvidable en la carrera de Franco Dalfovo.

"Entre Notas y Aromas": Una Sinfonía Sensorial Donde Música y Vino Se Encuentran

El reconocido tenor Franco Dalfovo, tras su esperado regreso a la escena nacional, ha sorprendido al público con un proyecto innovador y cautivador: "Entre Notas y Aromas". Más que un simple concierto, se trata de una experiencia inmersiva que busca deleitar los sentidos a través de la sublime convergencia entre la música y el vino.

Este proyecto no nace de la casualidad. Paralelamente a su exitosa carrera vocal, el tenor ha desarrollado una profunda pasión por la enología, embarcándose actualmente en estudios para convertirse en Sommelier. Impulsado por la influencia de un amigo sommelier, esta nueva faceta ha sido la chispa que ha encendido la creación de "Entre Notas y Aromas".

La propuesta es tan simple como ambiciosa: ofrecer al público una vivencia enriquecedora donde la música y el vino se complementen y potencien mutuamente. Tal como explicó el tenor, el objetivo es "que la gente sepa y que pueda vivir la experiencia de cómo maridar y cómo combinar la música con el vino. La música y el vino tienen el poder de transportarnos a lugares increíbles, sobre todo a momentos que ya hemos vivido."

La base de "Entre Notas y Aromas" reside en la premisa de que la música influye directamente en la percepción del vino, alterando sus sabores y aromas. Durante el ciclo, el tenor actuará como guía, conduciendo a los asistentes a través de un viaje sensorial en el que maridara distintos géneros musicales con diferentes tipos de vino.

"Arrancó con un vino blanco, donde, como está comprobado por estudios científicos, va muy bien con la música electrónica. Después pongo otro género, pongo un tango. Y claro, ya el vino no va a saber igual, ya tiene otro aroma, tiene otro gusto porque justamente le estoy poniendo otro género musical."

Lo que realmente distingue a esta propuesta es su carácter inmersivo. Como explica el tenor, la experiencia "te hace trabajar a lo más adentro de tus sentimientos, de tus sensaciones". Al tratarse de eventos limitados a un máximo de 20 personas, se busca crear un ambiente íntimo y propicio para la introspección y el compartir.

"Hay personas que hemos estado haciendo la experiencia y me han dicho, me hiciste acordar de mi papá, que le encantaba este tema o me hiciste acordar de tal momento tan bonito entonces justamente trabajamos con estas experiencias son para 20 personas como mucho porque la idea es que se concentren y que busquen dentro suyo momentos bonitos ( y a veces no tan bonitos, que les surgen ahí y qué bueno que también lo compartimos”.

"Entre Notas y Aromas" se perfila como una propuesta original y estimulante para los amantes tanto de la música como del vino. Invita a explorar la intrincada relación entre ambas disciplinas y a descubrir nuevas dimensiones del placer sensorial. Es una oportunidad única para expandir el paladar y el oído, y para dejarse llevar por la magia de la música y el vino en una experiencia inmersiva e inolvidable. Estaremos atentos al anuncio de las fechas y lugares donde se llevará a cabo este prometedor ciclo.

Un Homenaje Sinfónico a Los Enanitos Verdes: Mendoza Celebra su Legado Rockero

Mendoza se prepara para un evento musical único y emotivo: un concierto sinfónico en homenaje a Los Enanitos Verdes, la icónica banda de rock mendocina que trascendió fronteras y conquistó corazones a lo largo de Latinoamérica. La iniciativa, liderada por Franco Dalfovo, busca honrar la trayectoria y el impacto cultural de este grupo fundamental en la historia de la música argentina.

Dalfovo, reconocido tenor, ha expresado su admiración y respeto por Los Enanitos Verdes, subrayando que "se merecen este homenaje por la gran carrera y trayectoria que hicieron". La elección de la fecha para este concierto sinfónico adquiere un significado aún mayor, ya que coincide con el aniversario del fallecimiento de Marciano Cantero, vocalista, bajista y alma creativa de la banda. Este tributo se convierte así en una sentida recordación del legado musical que Cantero dejó a Mendoza y al mundo.

Más allá de la nostalgia, este concierto busca reconocer el papel fundamental que Los Enanitos Verdes jugaron en la difusión de la cultura mendocina a nivel internacional. Dalfovo relató su propia experiencia en México, donde la música de la banda era ubicua y sorprendentemente asociada con la identidad local. "Llevaron nuestra cultura. De hecho, en México cuando estuvimos, entrábamos a algún local o íbamos a comer a algún lugar y estaban sonando los Enanitos Verdes, no podía creer. Y había mucha gente en México que me decía: 'no, si son de acá'. No, no no, son de Argentina, son de Mendoza."

Este concierto sinfónico promete ser una experiencia inolvidable, una oportunidad para celebrar la música que marcó a generaciones y para recordar a Marciano Cantero, un artista cuyo talento continúa inspirando a músicos y a fanáticos por igual. Mendoza rinde homenaje a sus hijos pródigos, reafirmando el orgullo por un legado musical que sigue resonando con fuerza en la escena internacional. Estaremos atentos a los detalles de este evento imperdible, que promete ser un hito en la agenda cultural mendocina.