“Tres Elementos”: un viaje musical desde lo íntimo y lo poético

Por Florencia Belén Mogno.

En tiempos marcados por la velocidad y la dispersión constante, detenerse a escuchar puede convertirse en un acto de resistencia. En ese sentido, la música no solo es compañía sino que también habilita otros ritmos: aquellos que se conectan con la contemplación del entorno y con los sentidos más profundos de la experiencia humana.

En ese contexto, el concepto de “viaje” también adquiere una dimensión distinta en donde entra en juego una dimensión emocional y simbólica. La música entonces, pasa a ser un “vehículo” que permite transitar a través de las emociones y los sentimientos.

Dentro de este universo se inscribe “Tres Elementos”, el primer disco del cantautor argentino Sebastián Galeano, quien mantuvo una charla con Grupo Mediatres para revelar detalles sobre el proceso creativo que lo llevó a convertir un viaje en canciones.

Un viaje, cinco canciones

“Tres Elementos" es tu primer disco profesional. ¿Qué significó para vos dar este paso en tu carrera musical?

S.G: Si bien yo venía ya grabando canciones con Sebastián Salvador, que es él el que me hizo la producción, nunca fue a un nivel pensado para sacar un disco y las canciones eran diferentes. Entonces me agarró en un proceso de composición, para mi gusto, diferente; yo notaba que había crecido, que tenía una forma de poder expresar lo que yo quisiera decir de otra manera. Entonces me agarró en un momento que tenía que ser en ese momento, y todo se fue dando hasta que decidí hacer el EP, que para mí es el inicio de todo, más allá de que yo ya tenía temas grabados, y ya había tocado, y ya había cantado. Pero “Tres Elementos” fue como el inicio de todo, y es muy especial porque las canciones me gustaron un montón.

¿Cómo influyó tu viaje al sur del país en la creación de las canciones que componen el álbum?

S.G: El viaje fue muy especial porque estaba cumpliendo un sueño que era viajar en moto al sur. Este viaje me llenó de ideas, de sentimientos, de poder ver el paisaje, de encontrarme conmigo mismo, y de replantearme un montón de cosas que solo lo hacés cuando estás vos con vos mismo, vos y tu cabeza. Entonces, las canciones fueron surgiendo ahí. Fue muy importante porque de ahí salieron un montón de cosas. Por ejemplo, hay una canción que se llama “Todo”, y que habla de un incendio que hubo en El Hoyo, un lugar en Neuquén, entonces esa canción surgió con esa idea de un incendio, más allá de que también es una canción de amor. Igual fue con “Montaña” y “Cuál es tu lugar”, también.

Describiste el disco como un material íntimo y poético. ¿Qué temas y emociones quisiste reflejar en estas canciones?

S.G: Yo creo que es muy íntimo, poético también, porque son canciones de amor, más allá de la metáfora y uno cómo las escribe. Y ese reflejar —y creo que se nota— lo que yo fui viviendo en ese momento, en ese viaje, y lo que yo iba sintiendo. Entonces, si bien son canciones que no son muy largas, y son concisas, Realmente, digo lo que me está pasando, o me pregunto sobre cosas, y básicamente quise se reflejar eso, y que sea algo que vos escuches y te mueva algo, o te deje, alguna pregunta, o alguna reflexión.

¿Por qué elegiste el título "Tres Elementos"? ¿Qué simboliza para vos dentro del concepto del disco?

S.G: Cuando yo terminé el disco, no tenía un nombre, incluso no tenía pensado poner un nombre, simplemente iba a ser mi nombre. Pero después, como se fue dando eso de tres elementos, porque yo me refiero a lo que me representaba el viaje, ese elemento de lo que es la lluvia, la tierra, la montaña, el agua, incluso el amor como elemento también, o la soledad. Eran muchos más elementos, pero yo elegí tres por decir: ‘a mí me gusta mucho la montaña, el elemento de la tierra, el agua, los lagos que vi, el viento que me hizo estragos en el viaje. Entonces el nombre tiene que ver con eso, en realidad, con los elementos que yo fui disfrutando y, en otras ocasiones no durante el viaje.

En cuanto a la realización, ¿Cómo fue trabajar nuevamente con Sebastián Salvador en la producción y qué buscaste en el sonido del álbum?

S.G: Trabajar con Sebas, más allá, además de que es mi amigo y lo admiro como músico, y lo quiero mucho, yo siento que él me lee lo que yo le quiero explicar, musicalmente hablando. Entonces él conoce lo que me va a gustar, me ofrece, me muestra esto o lo otro, y como tiene mucha experiencia, es una importante en lo que es la producción. Eso me ayuda un montón porque yo le presento la canción, y en base a la canción vamos trabajando.

Y en relación a lo técnico, ¿qué rol tuvo la elección de un mastering analógico en tu trabajo con Conrado Silvela y cómo impactó en el resultado final del disco?

S.G: Primero Sebastián Salvador me presentó a Conrado, que también lo conozco hace poco, pero lo aprecio un montón y el trabajo que hizo le dio un brillo diferente a todo. Ya estaba recontra bien producido, imaginate que Conrado le dio una pulida a ese disco, y pudo resaltar esa belleza, ese brillo en la canción, y le dio otro color, o sea, cálido. Entonces fue un trabajo buenísimo el de Conrado, y no va a ser la primera vez que trabajemos juntos.

Por otra parte, a la hora de componer, ¿cómo llevas adelante ese proceso? Y ¿Qué lugar ocupa la poesía en tu proceso de composición y cómo influye en tu estilo musical?

S.G: Yo creo que el proceso de composición es natural en mí. O sea, no tengo un secreto o un método o una técnica para componer, sino que nace, como que fluye desde mí. Es algo que está en mi inconsciente, y cuando agarro la guitarra, voy haciendo una nota, y por ahí escribo algo que me gusta y después que escribo algo, nace la canción completa. Después sí, trabajo sobre esta composición, porque primero es como un pintor: hace un boceto más o menos y después hace todo el trabajo completo. Me pasa eso con la música. Yo creo que tiene que ver con el momento que estoy viviendo también, entonces eso influye en la poesía también: si voy de viaje o me pasa algo, eso influye mucho en mi poesía y en el estilo musical también. Tiene que ver también con eso que me va pasando en el día a día, en la vida. Y después yo veo qué me gusta, qué no me gusta, qué canciones me gustaría en un disco y cuáles no, porque tengo más canciones y algunas las voy descartando. Y cuando me gusta mucho, es la canción que grabo. Es así. Es medio egoísta en ese sentido, porque me tiene que gustar primero mucho a mí para poder grabarlo.

Tu historia con la música empezó temprano, pero también pasaste por otras bandas. ¿Qué aprendizajes te dejaron esas experiencias para este proyecto solista?

S.G: En mi casa éramos muchos músicos, así de oído, como se dice, pero nada académico, sino que la música estaba como en nosotros. En toda mi familia, alguien cantaba, alguien tocaba, y surgió así. La música siempre estuvo. Pero yo después le dediqué un poco más de tiempo para hacerlo un poco más académico. Tuve dos bandas: Mayday Catástrofes Área y Antenas. Si bien no estuve mucho tiempo en esas bandas, sí fueron bandas con las cuales yo pude tocar por primera vez. Si bien yo ya había cantado como solista en algún lugar, pero no con bandas, así que fue una experiencia que me dio muchas ganas de darle para adelante. Y decidí ir con esto, más allá que cuesta montonazo, fueron como el puente para poder seguir y decir: ‘quiero un disco, quisiera tocar acá, también quiero un video’. Entonces eso fue como un impulso para darle para adelante y también para seguir como solista.

Trabajás de manera independiente. ¿Cuáles son los desafíos y las satisfacciones de ser un artista independiente hoy en día?

S.G: Sí. Cuesta ser independiente porque todo sale del bolsillo, y estos tiempos se tornan difíciles. Pero ese es el desafío. El desafío de poder mostrar tu arte más allá de la dificultad que uno tenga y que, más allá de todos los obstáculos, de a poquito, saltándolos. Y así y todo, podés sacar un EP, podés hacer un video, podés tocar, podés sacar entrevistas y demás. Es difícil, pero no imposible. Y, aparte, es una satisfacción enorme. Con todos los problemas de la vida que uno tiene, poder tener un disco y que lo escuchen, eso creo que es la satisfacción de decir: ‘me costó un montón, pero vale la pena’. Vale la pena porque yo creo que el arte, sea cual fuere lo que hacés, tenés que hacerlo conocer. Y siempre cuesta, porque el arte siempre duele, pero no es imposible.

Por último, ¿qué planes tenés para el futuro ahora que lanzaste Tres Elementos?

S.G: Los planes para el futuro son seguir componiendo, seguir escribiendo canciones y seguir haciendo discos, hacer sencillos y darme a conocer. Y que “Tres Elementos” se mueva, como digo yo, que se vaya moviendo, que ya tenga una identidad como músico y que me gente lo pueda conocer de a poquito. Esa es mi meta como músico: tener una identidad, tener un sonido propio, que mis canciones estén ahí, que las personas puedan escuchar, y paso a paso, que se vaya dando así, de a poco. Esa es mi meta, y lo que me hace feliz: que lo que yo haga se vaya conociendo y que la gente pueda disfrutar de mis canciones.

Fuente fotografías: Sebastián Galeano.