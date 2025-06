Nicolás Russo: “Cristina tiene un peso muy fuerte en toda la provincia de Buenos Aires”

Por Agustín Ochoa Ortega.

A medida que se acerca la fecha de las elecciones legislativas en Argentina, el panorama político se va definiendo con la confirmación de diversas candidaturas. Una de las figuras más destacadas que confirmó su participación es la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien se presentará como candidata a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

La confirmación de su candidatura generó diversas reacciones en el ámbito político, particularmente dentro del peronismo. El diputado bonaerense Nicolás Russo expresó su satisfacción ante la noticia, resaltando el peso político de Cristina Fernández de Kirchner tanto en la tercera sección electoral como en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. En declaraciones exclusivas al Grupo de Medios Mediatres, Russo enfatizó: "Cristina tiene un peso muy fuerte en la tercera sección electoral y también en toda la provincia de Buenos Aires".

El referente político del Frente Renovador consideró que la candidatura de la ex mandataria nacional fortalecerá la posición del peronismo en la provincia. "La tercera sección electoral es la que más votantes tiene y va a servir para hacer la diferencia y ganar la elección en la provincia de Buenos Aires", afirmó Russo, subrayando la importancia estratégica de esta sección electoral para los resultados finales.

En relación a las posibles tensiones internas entre el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Russo restó importancia a estas diferencias, clasificándolas como algo típico del período previo al cierre de listas. "Es típico de cuando están llegando los cierres de listas. Son discusiones, peleas, cada cual quiere imponer sus ideas, y bueno, ahí se va llegando a esto hasta que cuando se va acercando la fecha de cierre, empiezan los consensos, y bueno, a unir ideas y después, bueno, candidaturas que representen a todos", explicó el diputado, transmitiendo un mensaje de unidad y conciliación dentro del espacio peronista.

Luego, Russo detalló la estrategia a seguir durante la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en Lanús, donde goza de una fuerte ascendencia entre los vecinos. “Más allá de quien sea candidato, hay que trabajar al lado de la gente”, aseguró, resaltando la importancia del contacto directo y la escucha activa de las necesidades de la comunidad.

Además, el dirigente lanusense afirmó que es fundamental seguir recorriendo toda la provincia para continuar abordando y resolviendo las problemáticas que afectan a los bonaerenses. “Tratando de dar soluciones dentro de toda la problemática que presenta este gobierno nacional”, amplió, dejando entrever la línea discursiva que previsiblemente adoptará el peronismo durante la campaña, centrada en la crítica a la gestión del gobierno nacional encabezada por el libertario Javier Milei y en la presentación de alternativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia.

En esta línea, Russo no escatimó críticas hacia la administración nacional, denunciando las medidas que impulsa, cuyo objetivo, según él, es eliminar la presencia del estado en los sectores más vulnerables del país. “Cuando hablo con gente joven y con los vecinos, les recomiendo que vean “Plata Dulce” porque ahí van a ver lo que termina sucediendo con estos gobiernos neoliberales”. La referencia a la película "Plata Dulce" busca ilustrar, de manera contundente, las consecuencias negativas de las políticas neoliberales, apelando a la memoria colectiva y al imaginario popular.

Profundizando su análisis crítico, Russo advirtió sobre el impacto negativo de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional: “en los primeros 16 meses, se perdieron 360 mil puestos de trabajo. Entonces, en el día a día se va notando hasta que llega un punto que te encuentras con un montón de gente sin laburo, los comerciantes no venden, las PYMES chiquitas que te cierran y todas las que se van a seguir cerrando y los dólares que prestó el FMI ahora, que son cerca de 30 mil millones de dólares se utilizan no para la producción, no para hacer obras, sino para la timba financiera”. Esta contundente descripción busca alertar sobre las consecuencias del modelo económico actual y movilizar el electorado en contra del mismo.

Las declaraciones de Nicolás Russo dejan entrever un panorama político dinámico y una campaña electoral que se anticipa intensa y polarizada. El peronismo, con Cristina a la cabeza, buscará capitalizar el descontento social y presentar una alternativa al gobierno de Javier Milei, prometiendo defender los intereses de los sectores más vulnerables y reactivar la economía nacional. El resultado de estas elecciones legislativas será crucial para el futuro político de Argentina y definirá el equilibrio de poder en el Congreso Nacional.